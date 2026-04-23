Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Khánh Huyền

23/04/2026, 14:15

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

BẤT ĐỘNG SẢN HẠ LONG: “MỘT CHÍN MỘT MƯỜI” SO VỚI NỘI THÀNH HÀ NỘI

Dạo bước dọc bờ biển Hòn Gai, chị Nguyễn Xuân Phương, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, không khỏi bất ngờ trước mặt bằng giá bất động sản tại đây. Con số 250 - 300 triệu đồng/m2 tưởng chừng chỉ có tại nhà phố Hà Nội, nay đã hiện diện ngay tại thị trường đất mỏ.

Khu vực Bãi Cháy, nơi sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, cũng không kém cạnh. Đơn cử, các căn thương mại dịch vụ tại khu Sora Bay của BIM Group đang được mở bán với giá 153 - 179 triệu đồng/m2. Trong khi đó, những căn biệt thự tại Sun Grand City Feria đang được định giá lên tới 177 - 232 triệu đồng/m2. Thậm chí, mức giá 300 triệu đồng/m2 đã được xác lập tại dự án The Sapphire Mansions của chủ đầu tư DOJI.

“Tôi từng nghĩ bất động sản Hạ Long sẽ có giá ‘dễ thở’ hơn nhưng không hề. Nhiều nơi cũng gần một chín một mười so với nội thành Hà Nội. Cầm trong tay 4 - 5 tỷ đồng rất khó tìm được những căn liền kề mặt biển, kinh doanh tốt, hạ tầng dân sinh bài bản, tiện ích đa dạng”, chị Phương chia sẻ.

Theo anh Vũ Mạnh Hà, một môi giới bản địa tại Hạ Long, những giao dịch bất động sản triệu USD đã không còn là chuyện hiếm tại miền đất di sản. Tại khu vực Bãi Cháy, ngay từ giai đoạn 2019 - 2020, nhiều căn nội khu đã có giá 150 - 200 triệu đồng/m2. Với những căn có mặt tiền hướng biển, mức giá sẽ còn cao hơn nữa.

“Dù mỗi căn nhà có giá cả chục tỷ đồng nhưng thanh khoản lúc đó vẫn rất tốt. Chuyện một môi giới bán vài căn mỗi tháng là điều bình thường”, anh Hà tiết lộ.

Không phải ngẫu nhiên bất động sản Hạ Long thiết lập được mặt bằng giá cao như vậy. Anh Nguyễn Công Tiến, một người dân địa phương cho biết, bước ngoặt đến vào năm 2018 khi tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô xuống Hạ Long chỉ còn khoảng 1,5 giờ, thay vì 3 - 4 giờ như khi đi qua Quốc lộ 18.

“Bất động sản Hạ Long lúc đó như ‘cá gặp nước’. Người ta sẵn sàng xuống tiền ‘tấn’ vì tin rằng thị trường sẽ bứt phá nhờ hạ tầng”, anh Tiến hồi tưởng.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng là “ngòi nổ” khiến thị trường bất động sản Hạ Long “phát sốt” một thời. (Ảnh: Hùng Sơn).

MỨC GIÁ 250 - 300 TRIỆU ĐỒNG/M2 SẼ SỚM TRỞ THÀNH… DĨ VÃNG

Kịch bản tăng giá ấy đang có xu hướng lặp lại tại Hạ Long. Chỉ tay về khu đất được quy hoạch làm depot của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, anh Tiến cho hay, giá đất xung quanh khu vực này đã lên tới 60 triệu đồng/m2, trong khi năm ngoái vẫn còn quanh mốc 50 triệu đồng/m2.

“Mảnh đất đó còn là đất hỗn hợp, vừa là đất ở, vừa là đất vườn. Trên đó chỉ là nhà cấp 4 ở tạm. Có lẽ thứ họ mua là niềm tin về một Hạ Long phát triển, chứ không đơn thuần là một căn nhà”, anh Tiến suy đoán.

Chia sẻ thực tế về thị trường, bà Nguyễn Hạnh Hoa, Giám đốc Kinh doanh CTCP Bất động sản Mayhomes cho biết, từ cách đây 3 - 4 năm, tại Bãi Cháy, các giao dịch hơn 100 triệu đồng/m2 đã diễn ra đều đặn.

Đáng chú ý, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những sản phẩm vừa có khả năng tạo dòng tiền bền vững quanh năm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, thay vì chỉ bị hấp dẫn bởi mức giá “mềm” mang tính bề nổi.

“Đặc biệt, thị trường đang rất hưng phấn với các khu vực được hưởng lợi từ mô hình TOD. Nhiều nhà đầu tư nói với tôi rằng, chỉ cần gần với depot đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, mức giá trên 100 triệu đồng/m2 họ vẫn sẽ ‘chốt đơn’ không do dự”, bà Hoa khẳng định.

Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh sẽ là “đường băng” mới cho bất động sản Hạ Long “cất cánh”. Ảnh phối cảnh.

Từ góc độ vĩ mô, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam nhìn nhận rằng, với tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, thị trường bất động sản đất mỏ sẽ đón thêm dòng khách từ Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng - những khu vực có lực cầu ở thực và đầu tư rất lớn, song nguồn cung tại chỗ lại hạn chế.

“Với lợi thế sẵn có từ thiên nhiên cùng bước tiến mạnh mẽ về hạ tầng giao thông trong tương lai, bất động sản Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đang đứng trước cơ hội vàng để vừa thu hút khách du lịch, vừa đón làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư từ những tỉnh, thành phát triển nhất miền Bắc”, ông Lượng bình luận.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, vị chuyên gia nhận định rằng, việc Quảng Ninh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng là lực đẩy quan trọng, góp phần gia tăng sức nóng cho thị trường. Đây không chỉ là dấu mốc về mặt hành chính, mà còn phản ánh tiềm lực kinh tế và dư địa phát triển rộng mở của địa phương.

Sau khi chính thức được “thăng hạng” và được hưởng các cơ chế đặc thù với mức ưu đãi cao về đầu tư, thuế và ngân sách, Quảng Ninh sẽ có thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, nâng cấp chất lượng y tế, giáo dục, đồng thời thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn. Một khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh và tầng lớp trung - thượng lưu mở rộng, nhu cầu sở hữu các bất động sản chất lượng sẽ gia tăng.

“Lúc đó, mức giá 250 hay 300 triệu/m2 sẽ trở thành con số của quá khứ”, bà Nguyễn Hạnh Hoa nhận định.

Từ khóa:

Bất động sản Hạ Long

Đọc thêm

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 3.100 ha tại Đại Phước

Tập đoàn Keio (Nhật Bản) hợp tác cùng Cen Land nâng tầm hệ sinh thái bất động sản tại Việt Nam

The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loạt cổ phiếu trụ ngân hàng đột ngột hút dòng tiền

Chứng khoán

2

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Bất động sản

3

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Hạ tầng

4

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy