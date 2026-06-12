CLD tài trợ thêm 98.000 USD tiếp sức cho trẻ em yếu thế tại Việt Nam

Đồng hành cùng Chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” mùa 4, CapitaLand Development (CLD) tiếp tục tài trợ 98.000 USD tiếp sức cho trẻ em yếu thế. Như vậy, trong 3 năm gần đây, tổng giá trị mà CLD tài trợ cho chiến dịch này lên đến 270.000 USD, nhằm hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam...

Ngày 12/6/2026, CapitaLand Development (CLD) chính thức phát động chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” lần thứ 4 tại Hà Nội, mở khóa gói tài trợ trị giá 98.000 USD, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch có sự đồng hành của Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF – nhánh thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand). The Fullton Regal, mảnh ghép tiếp theo của The Fullton (dự án thấp tầng hạng sang đầu tiên của CLD tại khu vực miền Bắc) là nhà tài trợ chính của “Bước chân gắn kết yêu thương” năm nay.

Chiến dịch năm 2026 đánh dấu cột mốc hoàn thành cam kết 3 năm của Quỹ CHF với tổng giá trị tài trợ lên đến 270.000 USD nhằm hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Chiến dịch sẽ được tổ chức từ ngày 11/6 tới ngày 4/10/2026, khởi động với thử thách đi bộ trực tuyến, khép lại với sự kiện đi bộ ngoài trời dành cho cộng đồng (ngày 4/10) tại Ocean City, Hưng Yên, với hai lộ trình 2km và 5km, phù hợp cho người tham gia ở mọi lứa tuổi.

Khi cộng đồng chung tay hoàn thành mục tiêu đạt 400 triệu bước chân trực tuyến và 40 triệu bước chân trực tiếp tại sự kiện, quỹ CHF cam kết sẽ trao tài trợ 98.000 USD cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Ông Đỗ Duy Vị, Đồng Giám đốc điều hành Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, chia sẻ: “Quan hệ hợp tác cùng CapitaLand trong chiến dịch ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ đem đến cho chúng tôi cơ hội tiếp cận thêm nhiều trẻ em đường phố, nạn nhân của mua bán người và những thanh thiếu niên có nguy cơ cao bị bóc lột, giúp các em được an toàn, được tới trường và xây dựng một tương lai đầy hy vọng”.

Các tình nguyện viên Ascott Việt Nam tổ chức lớp học nấu ăn cho các em nhỏ tại Trung tâm Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội, đồng thời, chia sẻ kiến thức về ngành dịch vụ khách sạn và định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị cho các em cơ hội việc làm thực tế trong lĩnh vực này

Nguồn ngân sách được sử dụng cho các hoạt động trong 2025 đã giúp duy trì việc học tập và phát triển của hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên, hỗ trợ 20 bạn trẻ tham gia đào tạo nghề, tổ chức hơn 20 buổi phát triển kỹ năng cho hơn 70 em nhỏ và trẻ vị thành niên. Bên cạnh nguồn hỗ trợ tài chính của CHF, nhân viên của CLD và Ascott Việt Nam cũng tham gia tình nguyện đồng hành cùng Tổ chức Trẻ em Rồng xanh: tổ chức các buổi phát triển kỹ năng ngôn ngữ, nghệ thuật, STEM, phát triển trí tuệ cảm xúc xã hội, năng lực lãnh đạo và định hướng nghề nghiệp cho trẻ. Những hoạt động tình nguyện này được triển khai đồng thời tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Alwin Low, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam khu vực miền Bắc, bày tỏ: “Bước sang mùa thứ 4 tổ chức, chiến dịch ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của CapitaLand trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống và tiếp sức cho các cộng đồng nơi CLD hiện hữu. Sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng qua mỗi mùa là nguồn động lực to lớn với chúng tôi. Năm nay, với sự đồng hành từ Quỹ CHF và hợp tác chiến lược của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn kết đông đảo đội ngũ nhân viên, đối tác cùng toàn thể cộng đồng, cùng nhau chinh phục mục tiêu bước chân yêu thương. Cũng thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn lan tỏa hơn nữa những tác động tích cực, nâng bước cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế”.