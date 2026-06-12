TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Hơn 11 ngàn hồ sơ của người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở tại TP.Hồ Chí Minh đang chờ hoàn tất nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận. Lãnh đạo Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở tiếp tục là một trong những vấn đề được TP.Hồ Chí Minh quan tâm xử lý. Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác cấp giấy chứng nhận tại các dự án nhà ở trên địa bàn, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các sở, ngành tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan.

RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN CÓ VI PHẠM VÀ VƯỚNG MẮC VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa có Văn bản số 4933/UBND-ĐT ngày 09/6/2026 về cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố. Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở còn tồn đọng theo các phụ lục kèm Báo cáo số 14 của Ban Đô thị - Hội đồng nhân dân Thành phố.

Cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Trên cơ sở đó, phân loại từng nhóm dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc đối với từng trường hợp, xây dựng kế hoạch, lộ trình và thời hạn xử lý cụ thể để tổ chức thực hiện.

Một trong những yêu cầu được Thành phố đặt ra là tăng cường nguồn lực phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao bổ sung nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử của Sở. Dữ liệu này sẽ được kết nối, chia sẻ với các sở, ngành, cơ quan thuế và UBND các phường, xã, đặc khu nhằm phục vụ công tác quản lý và giải quyết hồ sơ.

Đối với Sở Xây dựng, UBND Thành phố giao nhiệm vụ thống kê, lập danh mục các dự án có vi phạm trật tự xây dựng để chuyển cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, chủ trì theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khắc phục vi phạm, thực hiện đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Kết quả khắc phục vi phạm sẽ là một trong những cơ sở để xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án liên quan.

Sở Xây dựng cũng được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu đối với các dự án có liên quan đến nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Cơ quan này phối hợp với Tổ Công tác 1645 cùng các đơn vị liên quan đề xuất hướng xử lý các vướng mắc liên quan nghĩa vụ nhà ở xã hội cũng như các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy định.

Đối với Sở Tài chính, Thành phố giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xử lý các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính bổ sung tại các dự án có liên quan nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Sở Tài chính đồng thời nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án không thể phối hợp với chủ đầu tư do không liên hệ được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Sở Tài chính đồng thời phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu bố trí kinh phí quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các dự án đã được bàn giao theo quy định.

TẬP TRUNG XỬ LÝ HƠN 11 NGÀN HỒ SƠ CÒN TỒN ĐỌNG

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong chỉ đạo lần này là yêu cầu xử lý dứt điểm số lượng lớn hồ sơ đang chờ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị Thuế Thành phố và các Thuế cơ sở phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính và tính lệ phí trước bạ đối với 11.031 hồ sơ theo danh mục đã được tổng hợp trước đó.

Đây là nhóm hồ sơ đang chờ xác định các khoản nghĩa vụ tài chính để làm cơ sở thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Ngoài số hồ sơ nêu trên, cơ quan thuế cũng phải tiếp tục xử lý các hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến trong thời gian tới nhằm tránh phát sinh thêm tồn đọng.

Việc hoàn thành khâu xác định nghĩa vụ tài chính được xem là bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người dân, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án đã đưa vào sử dụng nhưng người mua nhà vẫn chưa hoàn tất được các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sở hữu.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã, đặc khu được giao rà soát, lập danh mục toàn bộ các dự án trên địa bàn đã đưa nhà ở vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Các địa phương phải xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án và gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu phương án xử lý.

Song song đó, chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp với chủ đầu tư tiếp nhận, quản lý hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư thực hiện bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định pháp luật.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, việc rà soát toàn diện các dự án phát triển nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận, xác định rõ nguyên nhân tồn đọng và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể sẽ là cơ sở để các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà trên địa bàn Thành phố.