Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-UPCoM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo đó, công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 27/2 tới tại Khách sạn Continental Sài Gòn tại 123-134 Đồng Khởi, Tp.HCM.

Theo tài liệu mà công ty công bố, HĐQT công ty đã có đề xuất trình ĐHĐCĐ chấp nhận đề xuất chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 được đầu tư theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2019 và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 20/10/2020.

Theo ban lãnh đạo công ty cho biết nhìn chung, sản lượng bán hàng năm 2025 giảm 15% so với cùng kỳ do tình hình tiêu thụ khó khăn và cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Biên lợi nhuận do đó cũng bị sụt giảm do áp lực chi phí cố định. Đây là yếu tố lớn nhất khiến khoản lỗ năm 2025 bị tăng thêm so với 2024.

Ở chiều ngược lại, mảng cho thuê kho có kết quả cải thiện do tỷ lệ lấp đầy kho bình quân là 55% so với 2024 là 49%. Từ tháng 11/2025, tỉ lệ thuê kho đã đạt 100%. Bên cạnh đó, tiền thuê đất năm 2025 cũng được hỗ trợ bởi nghị định 230/2025 giúp giảm áp lực chi phí trong năm.

Dù đã có nhiều nỗ lực, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chưa đạt kỳ vọng, ghi nhận lỗ liên tục trong suốt 5 năm gần đây: năm 2021 lỗ 36 tỷ, năm 2022 lỗ 49 tỷ, năm 2023 lỗ 119 tỷ, năm 2024 lỗ 66 tỷ, năm 2025 lỗ 80 tỷ. Lỗ lũy kế của SCD tới 2025 là 350 tỷ đồng, gây áp lực nặng nề lên vốn chủ sở hữu và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT công ty phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ Phần Nước giải khát Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp). Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn trước năm 1975. Giữa năm 1977, Tập đoàn B.G.I chính thức chuyển nhượng quyền sở hữu và bàn giao toàn bộ nhà máy cho nhà nước với tên gọi Nhà máy nước ngọt Chương Dương.

Năm 2004, Chương Dương chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và niêm yết tại HOSE sau đó hai năm.

Hiện HNX vẫn duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu SCD của CTCP Nước giải khát Chương Dương, trên cơ sở xem xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét;

Theo đó, lý do duy trì hạn chế giao dịch là do tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong BCTC bán niên 2025 đã được soát xét và cổ phiếu này bị hạn chế về thời gian giao dịch là chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.