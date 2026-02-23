Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này

An Huy

23/02/2026, 08:19

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này tại Geneva - phía Oman công bố thông tin vào ngày Chủ nhật (22/2)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Ngay trước đó, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Tehran cho biết ông dự kiến sẽ gặp phái viên Steve Witkoff của Mỹ vào ngày hôm đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Badr al-Busaidi của Oman tuyên bố xác nhận diễn biến này, “với nỗ lực tích cực để đạt bước tiến nhằm đi tới thỏa thuận”. Oman là nước chủ nhà của vòng đàm phán không trực tiếp trước đó giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời tiếp tục giữ vai trò sắp xếp vòng đàm phán ở Geneva trong tuần này.

Hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra thông tin gì về vòng đàm phán sắp tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được đài CBS phát sóng ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói vẫn còn “cơ hội tốt” cho một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là vấn đề duy nhất đang được thảo luận.

Chính quyền ông Trump đang gây sức ép để Iran nhượng bộ, bằng cách gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông lên mức lớn nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Hôm thứ Sáu, ông Trump cảnh báo có thể tiến hành tấn công quân sự ở quy mô giới hạn nhằm vào Iran, cho dù ông Araghchi cùng ngày nói rằng Tehran dự kiến sẽ có một đề xuất thỏa thuận được đưa ra sau vài ngày nữa.

Trong chương trình của CBS ngày Chủ nhật, ông Araghchi nói Iran vẫn đang làm việc để đi đến một đề xuất thỏa thuận. Ông nói thêm rằng Iran có quyền làm giàu uranium. Hôm thứ Sáu, ông nói rằng trong vòng đàm phán gần đây nhất, phía Mỹ không hề yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa đưa ra thông tin nào như vậy.

Cả Mỹ và Iran đều đã phát tín hiện sẵn sàng cho chiến tranh nếu đàm phán đổ vỡ.

Chỉ vài phút sau khi Oman xác nhận vòng đàm phán Mỹ - Iran tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng “các cuộc đàm phán gần đây là về trao đổi các đề xuất thực tế và mang tới những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hành động của Mỹ và có tất cả sự chuẩn bị cần thiết cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra”.

Quan điểm lâu nay của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, và không được làm giàu uranium. Tehran từ lâu đã khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ nên tập trung vào chương trình hạt nhân của nước này, và rằng họ đã không làm giàu uranium kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, nhưng Mỹ và đồng minh nghi ngờ rằng chương trình này nhằm mục đích phát triển vũ khí trong tương lai.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã bế tắc trong nhiều năm sau quyết định của ông Trump vào năm 2018 đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Kể từ đó, Iran đã từ chối thảo luận về các yêu cầu rộng hơn của Mỹ và Israel về thu hẹp chương trình tên lửa và cắt đứt quan hệ với các nhóm vũ trang.

Thông tin về vòng đàm phán tiếp theo được xác nhận trong bối cảnh một làn sóng biểu tình chống chính phủ lại nổi lên ở Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết sinh viên đã biểu tình tại 5 trường đại học ở thủ đô Tehran và ở một thành phố khác là Mashhad vào ngày Chủ nhật. Đợt biểu này rải rác này diễn ra sau dịp tưởng niệm những người biểu tình thiệt mạng trong đợt biểu tình chống chính phủ ở Iran hồi tháng 1 năm nay.

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

07:12, 23/02/2026

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng

21:55, 21/02/2026

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng

Đằng sau sự mất giá chóng mặt của đồng tiền Iran

13:41, 12/01/2026

Đằng sau sự mất giá chóng mặt của đồng tiền Iran

Từ khóa:

đàm phán hạt nhân Iran Mỹ thế giới

Đọc thêm

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Giới chức Mỹ nói rằng phán quyết của Tòa án Tối cao nước này bác bỏ thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump không có nghĩa là vô hiệu hóa các thỏa thuận thương mại mà chính quyền ông Trump đã đạt được với các đối tác...

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Giới phân tích nhận định diễn biến giá kim loại quý này trong thời gian sắp tới tùy thuộc nhiều vào việc căng thẳng giữa Washington và Tehran sẽ “hạ hỏa” hay tiếp tục leo thang...

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Ông chủ Nhà Trắng nói mức thuế quan toàn cầu mới 15% sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục áp thêm thuế quan...

AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm

AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI Impact Summit) 2026 tổ chức ở New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, dựa trên các giá trị đạo đức, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng định hình tương lai của AI theo hướng phục vụ lợi ích chung của nhân loại...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng

Tuần này ghi nhận nhiều thông tin và sự kiện đáng chú ý như đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, phán quyết về thuế đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Mỹ - Indonesia ký thỏa thuận thương mại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Thế giới

2

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

3

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Tiêu điểm

4

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Đầu tư

5

TP.HCM: Đột phá công nghệ để thoát bẫy gia công

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy