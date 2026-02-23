Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này tại Geneva - phía Oman công bố thông tin vào ngày Chủ nhật (22/2)...

Ngay trước đó, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Tehran cho biết ông dự kiến sẽ gặp phái viên Steve Witkoff của Mỹ vào ngày hôm đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Badr al-Busaidi của Oman tuyên bố xác nhận diễn biến này, “với nỗ lực tích cực để đạt bước tiến nhằm đi tới thỏa thuận”. Oman là nước chủ nhà của vòng đàm phán không trực tiếp trước đó giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời tiếp tục giữ vai trò sắp xếp vòng đàm phán ở Geneva trong tuần này.

Hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra thông tin gì về vòng đàm phán sắp tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được đài CBS phát sóng ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói vẫn còn “cơ hội tốt” cho một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là vấn đề duy nhất đang được thảo luận.

Chính quyền ông Trump đang gây sức ép để Iran nhượng bộ, bằng cách gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông lên mức lớn nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Hôm thứ Sáu, ông Trump cảnh báo có thể tiến hành tấn công quân sự ở quy mô giới hạn nhằm vào Iran, cho dù ông Araghchi cùng ngày nói rằng Tehran dự kiến sẽ có một đề xuất thỏa thuận được đưa ra sau vài ngày nữa.

Trong chương trình của CBS ngày Chủ nhật, ông Araghchi nói Iran vẫn đang làm việc để đi đến một đề xuất thỏa thuận. Ông nói thêm rằng Iran có quyền làm giàu uranium. Hôm thứ Sáu, ông nói rằng trong vòng đàm phán gần đây nhất, phía Mỹ không hề yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa đưa ra thông tin nào như vậy.

Cả Mỹ và Iran đều đã phát tín hiện sẵn sàng cho chiến tranh nếu đàm phán đổ vỡ.

Chỉ vài phút sau khi Oman xác nhận vòng đàm phán Mỹ - Iran tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng “các cuộc đàm phán gần đây là về trao đổi các đề xuất thực tế và mang tới những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hành động của Mỹ và có tất cả sự chuẩn bị cần thiết cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra”.

Quan điểm lâu nay của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, và không được làm giàu uranium. Tehran từ lâu đã khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ nên tập trung vào chương trình hạt nhân của nước này, và rằng họ đã không làm giàu uranium kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, nhưng Mỹ và đồng minh nghi ngờ rằng chương trình này nhằm mục đích phát triển vũ khí trong tương lai.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã bế tắc trong nhiều năm sau quyết định của ông Trump vào năm 2018 đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Kể từ đó, Iran đã từ chối thảo luận về các yêu cầu rộng hơn của Mỹ và Israel về thu hẹp chương trình tên lửa và cắt đứt quan hệ với các nhóm vũ trang.

Thông tin về vòng đàm phán tiếp theo được xác nhận trong bối cảnh một làn sóng biểu tình chống chính phủ lại nổi lên ở Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết sinh viên đã biểu tình tại 5 trường đại học ở thủ đô Tehran và ở một thành phố khác là Mashhad vào ngày Chủ nhật. Đợt biểu này rải rác này diễn ra sau dịp tưởng niệm những người biểu tình thiệt mạng trong đợt biểu tình chống chính phủ ở Iran hồi tháng 1 năm nay.