Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Hà Anh

22/02/2026, 11:17

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu VDS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VDS trên TradingView.

Ông Nguyễn Chí Trung thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Chí Trung- Thành viên HĐQT vừa đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu VDS nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Trung sẽ giảm sở hữu cổ phiếu VDS từ 768.150 cổ phiếu xuống còn 368.150 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,282% xuống còn 0,135% vốn tại VDS.

Cùng này VDS đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 16/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 9/3/2026 và địa điểm họp sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung cuộc họp gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Đồng thời, VDS sẽ trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng;.... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Về kết quả kinh doanh, VDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15,7 tỷ (cùng kỳ lỗ 33,6 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ (cùng kỳ lỗ 28,86 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, kết thúc quý 4/2025, VN-Index đóng cửa ở mức 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2024 (1.266,78 điểm). Bên cạnh đó, giá trị giao dịch bình quân trong quý 4/2025 đạt 29.586 tỷ đồng/phiên, tăng 76,7% so với cùng kỳ 2024 (16.742 tỷ đồng/phiên).

Với những diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của VDS trong kỳ, đặc biệt là hoạt động Đầu tư tự doanh và Kinh doanh môi giới. Theo đó, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu quý 4/2025 đạt 237,1 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2024 (162,9 tỷ đồng), Cụ thể: doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 36 tỷ đồng, tăng 566,2% so với cùng kỳ năm 2024 (5,4 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động Kinh doanh môi giới chứng khoán đạt 59,3 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2024 (40,7 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 119,9 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024 (102,7 tỷ đồng); doanh thu các hoạt động khác đạt 21,9 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm 2024 (13,5 tỷ đồng).

Các khoản chi phí hoạt động và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ phát sinh phù hợp với doanh thu và tiến độ thực hiện kế hoạch năm. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 đạt 10,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lỗ 28,9 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2025, lợi nhuận sau thuế của VDS đạt 282,2 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ (291,2 tỷ đồng) và xấp xỉ hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận của năm 2025.

