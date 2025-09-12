Bắt nhóm đối tượng "điều chế" hàng vạn hũ nước yến chưng giả

Ngày 11/9,
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989), trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng và Nguyễn
Ngọc Châu (SN 1987), trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực
phẩm”.
Theo kết quả điều tra, trong năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải
Phòng vào Đà Nẵng thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả.
Để che giấu hành
vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng
ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi
hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.
Đầu năm 2024,
Nguyễn Thanh Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản
xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.
Trong quá trình sản
xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu
nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả, có hình dạng giống sợi yến thật. Toàn bộ quy
trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói...
đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện.
Từ tháng 01/2024
đến giữa tháng 6/2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất
bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Từ ngày 24/6/2025, Nguyễn
Thanh Trường đã chỉ đạo cấp dưới không sử dụng yến thật làm nguyên liệu, thay vào đó dùng toàn bộ nguyên liệu giả để sản xuất.
Sau khi hoàn
thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ tại
Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.
Để đấu tranh, bóc
gỡ đường dây sản xuất và buôn bán yến hũ chưng giả của Trường, Phòng Cảnh
sát kinh tế công an TP Đà Nẵng đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn
hoạt động của các đối tượng.
Sau đó, cơ quan công an đã tổ chức đã khám
xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện
Dương, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng). Tại hiện trường, cơ quan công
an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.
Kết quả giám định
trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần
dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1%.
Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.