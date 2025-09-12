Thứ Sáu, 12/09/2025

Bắt nhóm đối tượng "điều chế" hàng vạn hũ nước yến chưng giả

Đỗ Như

12/09/2025, 17:10

Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, các đối tượng đã nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả để đóng gói thành phẩm mang đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành. Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau…

Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đọc lệnh bắt nhóm đối tượng là yến giả
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đọc lệnh bắt nhóm đối tượng là yến giả

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989), trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987), trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả.

Để che giấu hành vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Đầu năm 2024, Nguyễn Thanh Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả, có hình dạng giống sợi yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện.

Từ tháng 01/2024 đến giữa tháng 6/2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Từ ngày 24/6/2025, Nguyễn Thanh Trường đã chỉ đạo cấp dưới không sử dụng yến thật làm nguyên liệu, thay vào đó dùng toàn bộ nguyên liệu giả để sản xuất.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán yến hũ chưng giả của Trường, Phòng Cảnh sát kinh tế công an TP Đà Nẵng đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. 

Sau đó, cơ quan công an đã tổ chức đã khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng). Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1%.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

