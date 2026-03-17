"Bắt sóng” cơn sốt OpenClaw, Nvidia phát triển nền tảng tác nhân AI cho doanh nghiệp

Xu hướng “tác nhân AI” tự vận hành đang thu hút sự chú ý tại Thung lũng Silicon. Nvidia vừa giới thiệu nền tảng mới nhằm đưa các trợ lý AI này vào môi trường doanh nghiệp với các lớp bảo mật bổ sung...

Hãng sản xuất chip Nvidia vừa công bố loạt công cụ mới để phát triển các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động thực hiện nhiều công việc như quản lý email, tệp tin và lịch làm việc của người dùng. Theo công ty, các công cụ này sẽ giúp đưa xu hướng “AI tự vận hành” từ cộng đồng lập trình viên sang môi trường doanh nghiệp.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nền tảng OpenClaw đang gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ toàn cầu. Công cụ này đã nhanh chóng lan rộng tại Thung lũng Silicon và nhiều cộng đồng phát triển phần mềm, tạo nên một “cơn sốt” mới trong lĩnh vực AI.

TÁC NHÂN AI HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP 24/7

Tổng giám đốc Nvidia, Jensen Huang, cho rằng công nghệ này có thể mở ra một bước ngoặt lớn trong ngành phần mềm.

“Mac và Windows là hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân. OpenClaw có thể trở thành hệ điều hành dành cho AI cá nhân”, ông Huang nhận định trong một tuyên bố. Theo ông, sự xuất hiện của các tác nhân AI tự vận hành có thể đánh dấu “khởi đầu của một thời kỳ phục hưng mới trong ngành phần mềm”.

Khác với các chatbot phổ biến như ChatGPT, vốn chủ yếu trả lời câu hỏi của người dùng, các tác nhân AI dạng “claw” có thể hoạt động độc lập và liên tục. Chúng được thiết kế để chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân, có thể tự thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp mà không cần sự giám sát thường xuyên của con người. Người dùng có thể yêu cầu các tác nhân này viết phần mềm, tạo ứng dụng hoặc thực hiện nhiều công việc kỹ thuật khác chỉ bằng các mô tả bằng văn bản.

Ý tưởng ban đầu của OpenClaw xuất phát từ một dự án lập trình cuối tuần của nhà phát triển người Áo Peter Steinberger. Sau đó, ông đã được OpenAI tuyển dụng.

Cuối năm 2025, Steinberger công bố một trợ lý AI tự vận hành có tên Clawdbot - lấy cảm hứng từ chatbot Claude của Anthropic. Công cụ này cho phép người dùng gửi yêu cầu qua các nền tảng nhắn tin như WhatsApp hoặc Telegram, sau đó hệ thống sẽ âm thầm xử lý các nhiệm vụ trong nền.

Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng lập trình viên. Nhiều nhà phát triển cho biết họ đã dành cả đêm để thử nghiệm và khám phá những cách ứng dụng mới của công cụ này, đặc biệt là khả năng tạo ra các chương trình phần mềm hoàn chỉnh từ những mô tả đơn giản.

TỪ DỰ ÁN CÁ NHÂN THÀNH HIỆN TƯỢNG CÔNG NGHỆ

Ban đầu, dự án có tên Clawdbot nhưng sau đó phải đổi tên hai lần sau khi Anthropic khiếu nại về khả năng vi phạm thương hiệu. Cuối cùng, Steinberger quyết định đặt tên nền tảng là OpenClaw.

Những tranh cãi quanh việc đổi tên vô tình khiến dự án nhận được nhiều sự chú ý hơn từ truyền thông và cộng đồng công nghệ. Chỉ trong vài tháng, OpenClaw đã trở thành một trong những dự án mã nguồn mở có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh chóng của công nghệ này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh mạng. Các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng việc để các tác nhân AI tự động truy cập vào hệ thống máy tính của doanh nghiệp có thể tạo ra rủi ro nếu bị tin tặc khai thác. Bên cạnh đó, nhân viên cũng có thể vô tình để lộ dữ liệu nội bộ khi sử dụng các công cụ AI tự động.

Một số tập đoàn công nghệ lớn đã cấm nhân viên chạy các tác nhân AI dạng “claw” trên máy tính làm việc. Chính phủ Trung Quốc cũng đã hạn chế các doanh nghiệp nhà nước sử dụng nền tảng này do lo ngại về bảo mật dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Nvidia đang tìm cách tận dụng các lo ngại về bảo mật để mở rộng thị trường cho giải pháp của mình. Công ty đã giới thiệu Nvidia Agent Toolkit, một bộ mô hình và phần mềm mã nguồn mở nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các tác nhân AI riêng. Nền tảng này được tích hợp một lớp bảo mật mới mang tên OpenShell, giúp kiểm soát quyền truy cập mạng và thiết lập các “hàng rào” bảo vệ dữ liệu.

Theo Nvidia, OpenShell sẽ cho phép các doanh nghiệp triển khai tác nhân AI trong môi trường nội bộ mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh cần thiết. Nhiều công ty phần mềm lớn đã nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm tới nền tảng này. Các tập đoàn như Adobe, Salesforce, SAP và Siemens cho biết đang phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng mới của Nvidia.

Giới phân tích cho rằng nếu các tác nhân AI có thể được triển khai an toàn trong môi trường doanh nghiệp, công nghệ này có thể tạo ra một bước chuyển lớn trong cách thức làm việc của nhiều ngành công nghiệp.