"Bắt sóng” cơn sốt OpenClaw, Nvidia phát triển nền tảng tác nhân AI cho doanh nghiệp

Hãng sản xuất chip Nvidia vừa công
bố loạt công cụ mới để phát triển các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) có khả
năng tự động thực hiện nhiều công việc như quản lý email, tệp tin và lịch làm
việc của người dùng. Theo công ty, các công cụ này sẽ giúp đưa xu hướng “AI
tự vận hành” từ cộng đồng lập trình viên sang môi trường doanh nghiệp.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh
nền tảng OpenClaw đang gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ toàn cầu.
Công cụ này đã nhanh chóng lan rộng tại Thung lũng Silicon và nhiều cộng đồng
phát triển phần mềm, tạo nên một “cơn sốt” mới trong lĩnh vực AI.
TÁC NHÂN AI HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP 24/7
Tổng giám đốc Nvidia, Jensen Huang,
cho rằng công nghệ này có thể mở ra một bước ngoặt lớn trong ngành phần mềm.
“Mac và Windows là hệ điều hành dành
cho máy tính cá nhân. OpenClaw có thể trở thành hệ điều hành dành cho AI cá
nhân”, ông Huang nhận định trong một tuyên bố. Theo ông, sự xuất hiện của các
tác nhân AI tự vận hành có thể đánh dấu “khởi đầu của một thời kỳ phục hưng mới
trong ngành phần mềm”.
Khác với các chatbot phổ biến như ChatGPT,
vốn chủ yếu trả lời câu hỏi của người dùng, các tác nhân AI dạng “claw” có thể
hoạt động độc lập và liên tục. Chúng được thiết kế để chạy trực tiếp trên máy
tính cá nhân, có thể tự thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp mà không cần sự giám
sát thường xuyên của con người. Người dùng có thể yêu cầu các tác nhân này viết
phần mềm, tạo ứng dụng hoặc thực hiện nhiều công việc kỹ thuật khác chỉ bằng
các mô tả bằng văn bản.
Ý tưởng ban đầu của OpenClaw xuất
phát từ một dự án lập trình cuối tuần của nhà phát triển người Áo Peter
Steinberger. Sau đó, ông đã được OpenAI tuyển dụng.
Cuối năm 2025, Steinberger công bố
một trợ lý AI tự vận hành có tên Clawdbot - lấy cảm hứng từ chatbot Claude của Anthropic.
Công cụ này cho phép người dùng gửi yêu cầu qua các nền tảng nhắn tin như WhatsApp
hoặc Telegram, sau đó hệ thống sẽ âm thầm xử lý các nhiệm vụ trong nền.
Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú
ý của cộng đồng lập trình viên. Nhiều nhà phát triển cho biết họ đã dành cả đêm
để thử nghiệm và khám phá những cách ứng dụng mới của công cụ này, đặc biệt là
khả năng tạo ra các chương trình phần mềm hoàn chỉnh từ những mô tả đơn giản.
TỪ
DỰ ÁN CÁ NHÂN THÀNH HIỆN TƯỢNG CÔNG NGHỆ
Ban đầu, dự án có tên Clawdbot nhưng
sau đó phải đổi tên hai lần sau khi Anthropic khiếu nại về khả năng vi phạm
thương hiệu. Cuối cùng, Steinberger quyết định đặt tên nền tảng là OpenClaw.
Những tranh cãi quanh việc đổi tên
vô tình khiến dự án nhận được nhiều sự chú ý hơn từ truyền thông và cộng đồng
công nghệ. Chỉ trong vài tháng, OpenClaw đã trở thành một trong những dự án mã
nguồn mở có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh chóng
của công nghệ này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh mạng. Các chuyên
gia bảo mật cảnh báo rằng việc để các tác nhân AI tự động truy cập vào hệ thống
máy tính của doanh nghiệp có thể tạo ra rủi ro nếu bị tin tặc khai thác. Bên
cạnh đó, nhân viên cũng có thể vô tình để lộ dữ liệu nội bộ khi sử dụng các
công cụ AI tự động.
Một số tập đoàn công nghệ lớn đã cấm
nhân viên chạy các tác nhân AI dạng “claw” trên máy tính làm việc. Chính phủ
Trung Quốc cũng đã hạn chế các doanh nghiệp nhà nước sử dụng nền tảng này do lo
ngại về bảo mật dữ liệu.
Trong bối cảnh đó, Nvidia đang tìm
cách tận dụng các lo ngại về bảo mật để mở rộng thị trường cho giải pháp của
mình. Công ty đã giới thiệu Nvidia Agent Toolkit, một bộ mô hình và phần mềm mã
nguồn mở nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các tác nhân AI riêng. Nền tảng này
được tích hợp một lớp bảo mật mới mang tên OpenShell, giúp kiểm soát quyền truy
cập mạng và thiết lập các “hàng rào” bảo vệ dữ liệu.
Theo Nvidia, OpenShell sẽ cho phép
các doanh nghiệp triển khai tác nhân AI trong môi trường nội bộ mà vẫn đảm bảo
các tiêu chuẩn an ninh cần thiết. Nhiều công ty phần mềm lớn đã nhanh chóng bày
tỏ sự quan tâm tới nền tảng này. Các tập đoàn như Adobe, Salesforce, SAP và Siemens
cho biết đang phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng mới của Nvidia.
Giới phân tích cho rằng nếu các tác
nhân AI có thể được triển khai an toàn trong môi trường doanh nghiệp, công nghệ
này có thể tạo ra một bước chuyển lớn trong cách thức làm việc của nhiều ngành
công nghiệp.