Trang chủ Thế giới

Nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn mở rộng sản xuất ở Trung Quốc

An Huy

27/05/2026, 22:51

Nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn duy trì hoặc mở rộng chuỗi cung ứng ở Trung Quốc, bất chấp nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) về giảm rủi ro (de-risking) bằng cách giảm sự phụ thuộc vào sản xuất ở Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo một kết quả khảo sát được Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc công bố vào ngày 27/5, nhiều công ty châu Âu tiếp tục đang duy trì hoặc mở rộng chuỗi cung ứng của họ tại Trung Quốc nhằm mục đích duy trì năng lược cạnh tranh trên trên toàn cầu.

Khảo sát này dựa trên phản hồi từ gần 300 thành viên Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, là những người nắm rõ chiến lược chuỗi cung ứng của công ty họ tại Trung Quốc đại lục. Cuộc khảo sát được tiết hành trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay.

Kết quả khảo sát cho thấy gần 1/3 số người được hỏi cho biết doanh nghiệp của họ đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, 37% cho biết công ty của họ không thay đổi chiến lược chuỗi cung ứng trong hai năm qua.

Tổng cộng, 68% số người được hỏi cho biết doanh nghiệp của họ đang duy trì hoặc mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Ngược lại, chỉ có 7% cho biết họ đang chuyển nguồn cung ứng nhà máy ra ngoài Trung Quốc hoặc thiết lập các cơ sở sản xuất thay thế ở nơi khác.

Ông Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, cho biết: "Chúng tôi không thấy việc giảm rủi ro trở thành một chủ đề chính”. Ông nhấn mạnh rằng các công ty châu Âu tiếp tục phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc như một địa điểm sản xuất và cung ứng cho sản phẩm của họ.

Dù bị Mỹ và EU áp thuế quan, Trung Quốc vẫn đang chiếm khoảng 28% hàng hóa chế biến - chế tạo trên toàn cầu.

Khoảng 24% thành viên của Phòng Thương mại EU trả lời câu hỏi về chuỗi cung ứng trong cuộc khảo sát cho biết họ đang đa dạng hóa bằng cách vừa mở rộng tại Trung Quốc vừa thiết lập các nhà cung cấp thay thế ở nơi khác.

Sự thay đổi này cũng đang thay đổi cách các công ty logistics toàn cầu hoạt động.

Các công ty Trung Quốc ngày càng kiểm soát nhiều hơn chuỗi cung ứng ở nước ngoài khi họ mở rộng ra toàn cầu - theo ông Michael Aldwell, Phó chủ tịch điều hành về logistics đường biển tại công ty vận tải Thụy Sĩ Kuehne+Nagel, cho biết. "Chúng tôi thấy một lượng lớn công việc trong ngành của chúng tôi được kiểm soát, quyết định, vận chuyển và thanh toán tại Trung Quốc”, ông nói, và cho biết thêm rằng các lĩnh vực này bao gồm xe điện, pin và hàng điện tử tiêu dùng.

“Về cơ bản, chúng tôi thấy một xu hướng như thế này: khi việc tổ chức quản lý chuỗi cung ứng tại Trung Quốc trưởng thành hơn thị trường đích đến, hoặc khi ngành công nghiệp có sự thay đổi nhanh chóng, các công ty Trung Quốc sẽ lựa chọn nắm quyền kiểm soát chuỗi cung ứng đó”, ông Aldwell nói với hãng tin CNBC.

Một trong những lý do chính khiến các công ty châu Âu tăng cường sản xuất tại Trung Quốc là chi phí.

Giá nhân công tương đối thấp ở Trung Quốc đã giúp nước này trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, khi các nhà máy đối mặt với tình trạng thiếu lao động, nhiều nhà máy đã nhanh chóng áp dụng tự động hóa.

Ông Denis Depoux, đối tác cao cấp, Giám đốc điều hành toàn cầu tại Roland Berger, một công ty tư vấn đã giúp Phòng Thương mại EU thực hiện cuộc khảo sát nói trên, cho biết: "Chi phí lao động, dù có thể thấp hơn, đang trở nên không còn quan trọng vì tự động hóa”. Ông cho biết thêm rằng ban đầu, tự động hóa có thể tốn kém hơn so với lao động con người, nhưng cuối cùng, các nhà máy có thể sản xuất sản phẩm nhanh hơn nhờ tự động hóa.

Ví dụ, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Nio cho biết một trong những nhà máy của họ tại Trung Quốc hoạt động với 941 robot có thể làm việc hoàn toàn tự động trên nhiều mẫu xe cùng lúc mà không cần công nhân trên sàn sản xuất. Cấu hình này cho phép nhà máy hoạt động suốt ngày đêm.

Tất cả đều là một phần của hệ sinh thái sản xuất địa phương với khả năng tiếp cận giá năng lượng công nghiệp và chi phí nguyên liệu thô thấp hơn - tác giả Roland Berger đã chỉ ra trong một báo cáo tháng 3 có tiêu đề "Lợi thế về chi phí và tốc độ của Trung Quốc: Lời cảnh tỉnh cho các công ty phương Tây”.

Báo cáo này cũng cho biết rằng các cuộc đàm phán hàng quý với các nhà cung cấp về giá cả và các khoản trợ cấp nhà nước được triển khai có chọn lọc thường giúp các sản phẩm Trung Quốc tiếp cận thị trường toàn cầu sớm hơn và với chi phí thấp hơn nhiều.

Khoảng 3/4 các công ty EU tại Trung Quốc cho biết cơ sở sản xuất của họ tại nước này hiệu quả hơn so với hoạt động ở nơi khác, theo khảo sát của Phòng Thương mại EU.

Ông Eskelund cho biết: "Trong hầu hết các ngành công nghiệp ngày nay, bạn có ít nhất một đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, hoặc một đối thủ quốc tế đang tận dụng chuỗi cung ứng Trung Quốc”.

Ông nhấn mạnh rằng trong nhiều ngành công nghiệp, nếu một doanh nghiệp muốn có thể cạnh tranh về giá cả và chất lượng, doanh nghiệp đó cần phải trở thành một phần của chuỗi cung ứng Trung Quốc. “Điều này không nhất thiết vì doanh nghiệp muốn chuyển sản xuất sang Trung Quốc, mà vì sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi điều đó”, ông nói.

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

18:08, 27/05/2026

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

17:27, 27/05/2026

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

09:58, 22/05/2026

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ, khi ngày càng có nhiều người chuyển sang ưa chuộng các sản phẩm xa xỉ được sản xuất trong nước thay vì lựa chọn thương hiệu nước ngoài...

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Bảng xếp hạng các điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể trong 10 năm qua...

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

Châu Âu đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, nhưng đây là một việc không dễ, nhất là đối với những mặt hàng có ý nghĩa chiến lược...

10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, Mỹ gấp hơn 5 lần Trung Quốc

10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, Mỹ gấp hơn 5 lần Trung Quốc

Thị trường cổ phiếu Mỹ hiện đạt quy mô chưa từng thấy trong lịch sử tài chính. Tính đến tháng 4/2026, tổng giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết tại Mỹ vượt 75 nghìn tỷ USD - lớn hơn tổng quy mô của 9 thị trường đứng sau cộng lại…

Người Mỹ đang sống trong nền kinh tế “hạng phổ thông đặc biệt”

Người Mỹ đang sống trong nền kinh tế “hạng phổ thông đặc biệt”

Nhiều người Mỹ đang “nâng cấp” chi tiêu cho du lịch, thực phẩm và các trải nghiệm tốt hơn, nhưng vẫn khó đạt các mục tiêu lớn như mua nhà. Điều này phản ánh một nghịch lý mới của kinh tế Mỹ: thu nhập cao hơn, song cảm giác tụt lại phía sau vẫn đeo bám nhiều hộ gia đình...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

