Trang chủ Kinh tế số

Wafer bán dẫn chuyển sang hình vuông?

Hạ Chi

27/05/2026, 10:27

Việc chuyển từ các tấm wafer tròn quen thuộc sang tấm nền hình vuông được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu diện tích bề mặt để bố trí được nhiều chip hơn trên cùng một đế bán dẫn...

Ảnh minh hoạ.

Trung tâm đổi mới của Lam Research đang tìm cách tháo gỡ những nút thắt kỹ thuật để tăng hiệu quả sản xuất chip AI bằng cách thay thế wafer silicon tròn quen thuộc bằng những tấm vuông kích thước lớn.

Lam Research, một trong những tập đoàn thiết bị bán dẫn lớn của thế giới, mới đây đã chính thức mở “Panel Innovation Center”, trung tâm chuyên nghiên cứu công nghệ “Panel Level Packaging” (PLP), đóng gói chip trên các tấm nền vuông thay vì wafer tròn truyền thống. 

Đóng gói là công đoạn cuối trong quy trình sản xuất bán dẫn, diễn ra sau khi các mạch điện đã được hình thành trên wafer. Ở giai đoạn này, các con chip được cắt tách, kiểm tra, đóng gói và hoàn thiện để có thể đưa vào sử dụng trong các thiết bị thực tế.

Việc chuyển hướng từ wafer tròn sang tấm nền vuông của Lam Research nhằm mục tiêu xử lý được nhiều chip hơn trong cùng một lần sản xuất, giảm lãng phí nguyên liệu và nâng cao hiệu quả đóng gói.

Ngành bán dẫn nhiều thập kỷ qua gần như phát triển dựa hoàn toàn trên wafer hình tròn. Tuy nhiên, các bộ xử lý AI hiện nay không còn là chip đơn lẻ mà thường tích hợp nhiều GPU, bộ nhớ băng thông cao (HBM) cùng các thành phần kết nối tốc độ cao. Khi kích thước ngày càng lớn, phần diện tích bị bỏ phí ở rìa wafer tròn cũng nhiều hơn.

PLP được xem là lời giải cho bài toán này. Nếu xếp nhiều hình vuông trên một đĩa tròn sẽ luôn xuất hiện khoảng trống ở các mép, nhưng một tấm nền vuông cho phép bố trí chip dày đặc và tối ưu hơn nhiều.

Một wafer tiêu chuẩn đường kính 300 mm hiện nay chỉ chứa được khoảng 8 chip cỡ lớn (84 mm × 54 mm). Trong khi đó, tấm nền vuông kích thước 310 mm × 310 mm có thể chứa tới 15 chip. Nếu tăng kích thước lên 510 mm × 515 mm, số lượng chip sản xuất được có thể đạt 54 – tức cao gấp nhiều lần so với công nghệ wafer truyền thống

Tuy nhiên, nếu wafer hình tròn đã được ngành bán dẫn tối ưu suốt nhiều thập kỷ, thì việc chuyển sang các tấm nền vuông lại kéo theo hàng loạt bài toán hoàn toàn mới.

Không giống wafer hình tròn, các tấm nền vuông khiến việc phủ và phân bổ hóa chất đồng đều từ phần trung tâm ra tới các góc trở nên phức tạp hơn nhiều. Kích thước tấm nền càng lớn, nguy cơ cong vênh càng cao, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới độ chính xác và tỷ lệ thành phẩm trong quá trình sản xuất chip.

PLP giúp tăng đáng kể số lượng chip trên mỗi tấm nền, nhưng mặt trái là rủi ro cũng tăng lên tương ứng. Chỉ một lỗi nhỏ trong quy trình có thể khiến cả tấm nền chứa hàng chục chip giá trị cao bị loại bỏ, gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với wafer truyền thống.

Lam Research cho biết họ sẽ sử dụng trung tâm đổi mới này để kiểm chứng toàn bộ những thách thức trên trước khi tiến tới sản xuất hàng loạt. Công ty đang phối hợp trực tiếp với khách hàng trong các điều kiện vận hành thực tế nhằm cải thiện tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn, nâng cao độ đồng đều của quy trình và giảm thiểu lỗi phát sinh trước khi thương mại hóa quy mô lớn.

Tuy nhiên, để PLP thực sự trở thành chuẩn mực mới của ngành bán dẫn, bài toán không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở việc xây dựng được cả một hệ sinh thái đồng bộ.

Việc chuyển từ wafer tròn sang tấm nền vuông đồng nghĩa toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thiết bị, vật liệu cho tới khách hàng, đều phải thích nghi với các tiêu chuẩn và quy trình hoàn toàn mới. Nếu mỗi công ty sử dụng một kích thước hoặc thông số tấm nền khác nhau, quá trình tiêu chuẩn hóa thiết bị, vật liệu và kiểm định sẽ bị kéo dài, làm chậm tốc độ thương mại hóa.

Ông Aaron Pellis, Phó chủ tịch phụ trách hệ thống công nghệ thiết bị xử lý ướt của Lam Research, cho rằng PLP không thể được thương mại hóa chỉ bằng nỗ lực của một doanh nghiệp riêng lẻ. Theo ông, điều kiện tiên quyết là phải có sự hợp tác của toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp vật liệu, công ty thiết bị, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Ông tin tưởng trung tâm đổi mới của Lam Research sẽ đóng vai trò như “đầu mối” để các bên cùng phát triển công nghệ và hình thành hệ sinh thái PLP trong tương lai.

CEO Nvidia sẽ không tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp nếu thiếu một kỹ năng

CEO của NVIDIA, ông Jensen Huang, cho rằng kỹ năng sử dụng AI sẽ sớm trở thành yêu cầu thiết yếu đối với gần như mọi ngành nghề...

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hôm nay công bố đã chính thức đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch One-Time Password SMS (SMS OTP), đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tăng cường các dịch vụ xác thực danh tính và giao dịch số an toàn tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Trung Quốc dự kiến cấp mã định danh cho từng robot hình người, tương tự số căn cước cá nhân...

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được đặt trong yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng nền tảng tri thức quốc gia phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong nhiều thập niên tới.

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang siết kiểm soát hoạt động ra nước ngoài của các chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại một số doanh nghiệp tư nhân, trong đó có tập đoàn Alibaba và công ty DeepSeek...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

