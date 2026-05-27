Trang chủ Thị trường

Quảng Trị đối thoại với nông dân, tháo gỡ khó khăn phát triển nông nghiệp xanh

Nguyễn Thuấn

27/05/2026, 23:10

Trước những khó khăn về chi phí sản xuất, đầu ra nông sản và phát triển nông nghiệp sạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp lắng nghe, đối thoại với nông dân để tìm giải pháp tháo gỡ, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững...

Đại biểu nông dân kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cần có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Ngày 27/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của bà con nông dân đã được gửi tới lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan. Nội dung đối thoại tập trung phản ánh những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

THÁO GỠ “NÚT THẮT” ĐẦU RA, CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO NÔNG DÂN

Nhiều nông dân cho biết giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu và các dịch vụ sản xuất liên tục tăng cao trong thời gian qua, trong khi giá nông sản lại thiếu ổn định. Tình trạng “được mùa mất giá”, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với lúa gạo, vẫn diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống người dân.

Bà con đề nghị tỉnh có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Liên quan đến phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao, nhiều đại biểu cho rằng việc triển khai còn gặp không ít khó khăn do chi phí đầu tư lớn, quy trình chứng nhận phức tạp, năng suất chưa cao và thiếu hệ thống phân phối riêng cho sản phẩm hữu cơ.

Quang cảnh hội nghị.
Các ý kiến cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, hội nghị cũng ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến lĩnh vực thủy sản và phát triển nông thôn như nhu cầu nạo vét luồng lạch, nâng cấp khu neo đậu tàu thuyền, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; tháo gỡ khó khăn cho tàu khai thác hải sản xa bờ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị để tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH, HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nhấn mạnh: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, nông nghiệp xanh được xác định là một trong những trụ cột phát triển của địa phương".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh; ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao gắn với nhu cầu thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo phát biểu tại  hội nghị.
Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh tích tụ đất đai, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, vùng sản xuất an toàn; thực hiện cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối, siêu thị và các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Đối với hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh giao các cơ quan chức năng tham mưu bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hồ chứa, kênh mương, đê điều và giao thông nội đồng; nghiên cứu cơ chế xã hội hóa phù hợp trong khai thác cát nạo vét, kiểm soát khai thác cát và vận hành hồ chứa nhằm bảo đảm cân bằng bùn cát tự nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, tưới tiết kiệm và chuyển đổi số trong nông nghiệp; tăng cường tập huấn, hỗ trợ nông dân tiếp cận thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và các nền tảng số phục vụ sản xuất.

UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

