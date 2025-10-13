Bắt tạm giam Ngân 98 vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo cơ quan chức năng, doanh thu từ hoạt động bán hàng giả của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) trong giai đoạn 2023 - 2024 lên đến hàng trăm tỷ đồng, được che giấu qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân...

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (đứng tên người khác) nhưng trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh và hưởng lợi.

Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000.

Bên cạnh các sản phẩm được cấp phép lưu hành, Ngân còn cho sản xuất trái phép sản phẩm “viên rau củ collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép, nhưng vẫn đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000 và bán kèm như một phần của “liệu trình giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan chức năng, nhưng thực tế lại phân phối như sản phẩm chính.

Các sản phẩm được vận chuyển từ Hà Nội vào kho của Công ty ZuBu tại TP Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 – 1,1 triệu đồng.

Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023 - 2024 lên đến hàng trăm tỷ đồng, được che giấu qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng công bố.

Một số mẫu chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình làm việc, Ngân không thành khẩn, khai quanh co nhằm né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, hợp đồng sản xuất, dữ liệu giao hàng và lời khai nhân viên xác định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.