Bayer Việt Nam khánh thành kho vật tư y tế hiện đại tại Tây Ninh

Vừa qua, phối hợp cùng đối tác là Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, Bayer ra mắt kho vật tư y tế mới với mục tiêu tăng cường năng lực vận hành, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và phân phối vật tư y tế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kho vật tư y tế mới của Bayer Việt Nam được đặt tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh với vị trí chiến lược, lưu thông thuận tiện.

Lễ khánh thành kho vật tư y tế mới với sự tham dự của đại diện lãnh sự Đức, đối tác và các đại diện từ Bayer Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Đức, bà Andrea Maria Sühl, tham quan kho vật tư y tế mới của Bayer Việt Nam.

Ông Maximillian Rummert, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết kho vật tư y tế của Bayer bảo đảm các giải pháp chăm sóc sức khỏe và điều trị thiết yếu được phân phối an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn “Người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no”.

Hệ thống kho mới đạt chuẩn GSP, tích hợp công nghệ quản lý WMS tiên tiến, giúp tối ưu hóa độ chính xác và hiệu suất vận hành. Với quy mô mở rộng, cơ sở này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Hệ thống BMS kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tự động cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật giám sát 24/7 tại kho GSP của Bayer Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong lưu trữ vật tư y tế. Ngoài kết hợp những công nghệ tiên tiến trong quản lý kho, hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon cũng được chú trọng.