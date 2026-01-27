Thứ Ba, 27/01/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

Bayer Việt Nam khánh thành kho vật tư y tế hiện đại tại Tây Ninh

Thanh Bình

27/01/2026, 16:04

Vừa qua, phối hợp cùng đối tác là Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, Bayer ra mắt kho vật tư y tế mới với mục tiêu tăng cường năng lực vận hành, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và phân phối vật tư y tế theo tiêu chuẩn quốc tế.

VnEconomy

Kho vật tư y tế mới của Bayer Việt Nam được đặt tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh với vị trí chiến lược, lưu thông thuận tiện.

VnEconomy

Lễ khánh thành kho vật tư y tế mới với sự tham dự của đại diện lãnh sự Đức, đối tác và các đại diện từ Bayer Việt Nam.

VnEconomy

Tổng Lãnh sự Đức, bà Andrea Maria Sühl, tham quan kho vật tư y tế mới của Bayer Việt Nam.

VnEconomy

Ông Maximillian Rummert, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết kho vật tư y tế của Bayer bảo đảm các giải pháp chăm sóc sức khỏe và điều trị thiết yếu được phân phối an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn “Người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no”.

VnEconomy

Hệ thống kho mới đạt chuẩn GSP, tích hợp công nghệ quản lý WMS tiên tiến, giúp tối ưu hóa độ chính xác và hiệu suất vận hành. Với quy mô mở rộng, cơ sở này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

VnEconomy

Hệ thống BMS kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tự động cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật giám sát 24/7 tại kho GSP của Bayer Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong lưu trữ vật tư y tế. Ngoài kết hợp những công nghệ tiên tiến trong quản lý kho, hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon cũng được chú trọng.

Bayer Việt Nam

Grab Việt Nam và AIZEN hợp tác thúc đẩy thuê xe máy điện

Grab Việt Nam và AIZEN hợp tác thúc đẩy thuê xe máy điện

Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam chính thức hợp tác triển khai giải pháp thuê xe máy điện dành cho đối tác tài xế Grab, với mức giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội để an tâm vận hành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh...

Carlsberg Việt Nam thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập theo lộ trình dài hạn

Carlsberg Việt Nam thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập theo lộ trình dài hạn

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải liên tục thích ứng trước một nền kinh tế biến động nhanh, đa dạng – công bằng – hòa nhập (DE&I) ngày càng được nhìn nhận không chỉ là một sáng kiến nhân sự, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả vận hành một cách bền vững.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Huế lần đầu có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm

Huế lần đầu có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm

Lần đầu tiên trong một năm, thành phố Huế có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 12.800 tỷ đồng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Từ 2026, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính thức không phải khai và nộp lệ phí môn bài

Từ 2026, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính thức không phải khai và nộp lệ phí môn bài

Theo quy định mới từ Cục Thuế, lệ phí môn bài sẽ không còn được thu kể từ năm 2026. Chính sách này được đánh giá là bước cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích khởi nghiệp, mở rộng sản xuất…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

