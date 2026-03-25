“Beautiful You, Beautiful Thao Dien” - Dấu ấn thăng hoa cảm xúc tại sự kiện kick-off The Berkley
Tuấn Sơn
25/03/2026, 17:35
Hơn 400 đại sứ kinh doanh hội tụ tại sự kiện kick-off The Berkley cho thấy sức hút của dự án, và hành trình lan tỏa phong cách sống tinh tế tại Thảo Điền.
"BEAUTIFUL YOU, BEAUTIFUL THAO DIEN"
Sự kiện kick-off dự án The Berkley vừa được tổ chức tại khách sạn Hilton Saigon, quy tụ hơn 400 đại sứ kinh doanh đến từ các đối tác phân phối dự án. Vượt lên trên một buổi kick off thông thường, sự kiện được xây dựng như một trải nghiệm kết nối, nơi thông điệp và tinh thần dự án được truyền tải mạnh mẽ và xuyên suốt thông qua chủ đề: “Beautiful You, Beautiful Thao Dien”.
Thông điệp “Beautiful You” tại sự kiện không chỉ là lời tôn vinh dành cho những đại sứ kinh doanh - những người sở hữu tri thức, bản lĩnh và khả năng chinh phục nhóm khách hàng cao cấp cùng SonKim Land - mà còn là sự ghi nhận những dấu ấn cá nhân khác biệt của mỗi người. Từ chính những bản sắc riêng ấy, họ không chỉ lan tỏa giá trị dự án, mà còn góp phần cùng kiến tạo nên một Thảo Điền xinh đẹp, nơi hội tụ của cộng đồng quốc tế, nhịp sống giao thoa và chiều sâu văn hóa đặc trưng.
“Với triết lý “human-centric”, SonKim Land luôn đặt con người là trung tâm của mọi quyết định, không chỉ là cư dân tương lai mà còn là những cá nhân truyền tải giá trị đến với thị trường và khách hàng. Trong đó, các đại sứ kinh doanh trở thành những người đồng hành, cùng tham gia vào hành trình định hình nên The Berkley,” ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh, Tiếp thị và Chăm sóc khách hàng SonKim Land cho biết.
Việc tham gia đông đảo của đội ngũ kinh doanh tại sự kiện cũng cho thấy sự quan tâm và sẵn sàng của các đại lý đối với một dự án sở hữu độ khan hiếm cao và tiềm năng như The Berkley.
SỨC HÚT TỪ THẢO ĐIỀN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA THE BERKLEY
Thảo Điền là khu phố quốc tế với cộng đồng cư dân toàn cầu và hệ sinh thái tiện ích đa dạng. Trong bối cảnh quỹ đất tại khu vực này ngày càng hạn chế, các dự án bất động sản mới, đặc biệt là những dự án có quy mô giới hạn, trở nên ngày càng khan hiếm.
The Berkley được phát triển với quy mô chỉ 85 căn hộ, tọa lạc tại trung tâm Thảo Điền. Dự án nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, liền kề ga metro An Phú, mang lại khả năng kết nối thuận tiện đến CBD và các khu vực trọng điểm của thành phố, đồng thời hưởng trọn giá trị của trục bất động sản bám tuyến metro số 1.
Một điểm khác biệt của dự án là mô hình căn hộ chuẩn quốc tế tích hợp chức năng lưu trú. Theo đó, mỗi căn hộ vừa đáp ứng nhu cầu ở, vừa có thể khai thác cho thuê linh hoạt phù hợp với đặc thù của cộng đồng chuyên gia và cư dân quốc tế hiện hữu tại Thảo Điền.
Các căn hộ tại The Berkley đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sử dụng, giúp chủ sở hữu có thể vào ở ngay hoặc khai thác tài sản mà không cần chờ đợi. Thiết kế được phát triển theo hướng cá nhân hóa, không rập khuôn, với không gian mở, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Hệ tiện ích của The Berkley được thiết kế theo hướng có chọn lọc, không phát triển theo quy mô số lượng mà tập trung vào nhu cầu thực tế nhất của cư dân, nâng cao trải nghiệm có chiều sâu và kết nối sức khỏe tinh thần. Cách tiếp cận này cho phép dự án ưu tiên diện tích cho không gian căn hộ lớn hơn, chú trọng vào chất lượng sống và đảm bảo mật độ thấp để nâng cao tính riêng tư.
TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN SỐNG ĐƯỢC “MAY ĐO” THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ
Căn hộ mẫu The Berkley sẽ chính thức khai trương vào ngày 28/3/2026, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp cảm nhận không gian sống mà dự án hướng tới.
Với trần cao 3,3m, hệ cửa kính rộng 2,7m và ban công thoáng đạt, không gian diện tích lớn được thiết kế để tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Bố cục không gian được sắp đặt cân bằng giữa công năng và cảm xúc, loại bỏ những “góc chết” mang lại trải nghiệm liền mạch nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Đây cũng là một trong những thiết kế căn hộ diện tích lớn hiếm hoi còn lại tại khu vực trung tâm thành phố.
Thông qua căn hộ mẫu, khách hàng sẽ dễ dàng nhận thấy tiêu chuẩn thiết kế phản chiếu triết lý cá nhân hóa mà The Berkley theo đuổi, nơi mỗi không gian không chỉ được hoàn thiện về công năng, mà còn kể một câu chuyện sống riêng biệt, không trùng lặp.
Từ cách phát triển sản phẩm đến tổ chức sự kiện, The Berkley đang cho thấy một hướng tiếp cận khác biệt của SonKim Land - đề cao trải nghiệm thực tế và sự chỉn chu trong từng chi tiết. “Beautiful You, Beautiful Thao Dien” vì thế không chỉ là chủ đề của một sự kiện, mà là cách dự án được kể - thông qua con người, không gian và những trải nghiệm có thể cảm nhận rõ ràng.
