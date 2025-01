Bến Tre lên kế hoạch giảm kẹt xe cầu Rạch Miễu và quốc lộ 60 dịp tết Ất Tỵ

Kế hoạch số 5 do Giám đốc Sở Giao thông vậcn tải Bến Tre Cao Minh Đức, Phó ban An toàn giao thông tỉnh ký ban hành, mục đích bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025.

Kế hoạch số 5 đề nghị Công ty BOT Cầu Rạch Miễu phối hợp với ngành chức năng, địa phương liên quan bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông thông trên tuyến đường, cầu do đơn vị quản lý.

Cụ thể, cấm ô tô tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu tuyến quốc lộ 60 vào các khung giờ cao điểm, từ 15 – 19 giờ theo chủ trương của Cục Đường bộ Việt Nam; bố trí xe cứu hộ để giải quyết kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông, xe chết máy; chủ động xả trạm, tạm dừng thu phí để giải phóng lượng xe ùn tắc tại khu vực thu phí.

Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được đề nghị có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đậu trái phép…

Ngoài cao điểm tập trung vào việc chủ động và kéo giảm ùn tắc giao thông, kẹt xe nghiêm trọng luôn xảy ra tại công trình cầu Rạch Miễu (cầu và dường dẫn hai bên cầu) và tuyến quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre, Kế hoạch số 5 cũng xác định công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải, quản lý các bến xe, bến khách ngang sông, bến khách du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ; khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, kẹt xe, nhất là các tuyến giao thông chính; thông tin cụ thể về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, kế hoạch phục vụ vận tải; hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp. Các cơ quan chức năng và Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố thông báo số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Trà Vinh có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 60. Duy trì việc thành lập tổ khám nghiệm hiện trường nhằm giải quyết kịp thời các vụ tai nạn giao thông, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến. Phòng Cảnh sát giao thông kịp thời điều chỉnh chu kỳ hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp tình hình giao thông tại các nút giao trên tuyến quốc lộ 60.

Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trên tuyến quốc lộ 60, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 01/2009. Chỉ sau ít năm hoạt động, cầu bắt đầu quá tải do lưu lượng xe cộ gia tăng rất cao vì là tuyến kết nối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và giúp rút ngắn thời gian và khoảng cách từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Lúc đầu, tình trạng ùn ứ, kẹt xe xảy ra vào các dịp lễ, tết, cuối tuàn; tuy nhiên hiện nay, tình trạng nay xảy ra liên tục và thường xuyên hằng ngày và có thể vào bất kỳ khung giờ nào.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu khoảng 3 km về phía thượng nguồn, đang xây dựng nhằm “chia lửa” với cầu hiện hữu, đến nay đã đạt gần 70% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 9/2025.

Tuyến quốc lộ 60 có tổng chiều dài 115 km, bắt đầu từ ngã ba Trung Lương thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đi qua Bến Tre, Trà Vinh và kết thúc tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tuyến giao thông huyết mạch này giúp rút ngắn thời gian đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nội vùng đến TP.HCM và ngược lại, so với di chuyển theo tuyến quốc lộ 1. Quốc lộ 60 đoạn gần khu vực cầu Rạch Miễu có hai làn ô tô mỗi chiều, nhưng hẹp lại khi đến khu vực cầu, và chỉ còn một làn khi lên cầu (cầu Rạch Miễu rộng 12 m với 2 làn xe ô tô, mỗi chiều một làn) nên diễn ra tình trạng thắt nút cổ chai. Trung bình mỗi ngà có từ 18.000 – 20.000 lượt xe các loại qua cầu, cao điểm có thể lên đến trên 25.000 lượt xe/ngày.