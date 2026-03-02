Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Dòng tiền bắt đáy nâng giá đã có tín hiệu suy yếu trong phiên chiều, khiến những nỗ lực phục hồi buổi sáng bị xói mòn. Không chỉ VN-Index quay đầu lao dốc trở lại, mặt bằng giá cổ phiếu cũng thấp hơn trong bối cảnh thanh khoản kém hơn phiên sáng đáng kể.

VN-Index yếu ngay từ lúc thị trường mở cửa trở lại và trượt giảm một mạch cho tới hết giờ. Chỉ số đóng cửa sát mức thấp nhất phiên (đáy đầu giờ sáng), giảm 1,82% tương đương để mất 34,23 điểm. Nguyên nhân khiến đà tăng từ góc độ điểm số bị thổi bay là do nhóm blue-chips không duy trì được độ cao.

VN30-Index chốt phiên giảm mạnh 2,47% (phiên sáng giảm 0,71%). Độ rộng rổ blue-chips cũng kém đi nhiều với 5 mã tăng/25 mã giảm (phiên sáng 8 mã tăng/21 mã giảm). Thống kê cho thấy nhiều cổ phiếu lớn đã suy yếu đáng kể: VHM trong 15 phút cuối đợt liên tục lao dốc rất nhanh, đóng cửa giảm xuống tận giá sàn. Tính riêng phiên chiều VHM đã giảm tới 3,55% so với mức chốt buổi sáng. TCB chiều nay cũng bốc hơi thêm 2,26% nữa, tổng mức giảm cuối ngày tới 4,41%. BID riêng chiều cũng giảm thêm 3,52%, chốt giảm 5,64%. VPB giảm thêm 1,75% thành -3,11%...

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì duy nhất HPG giảm 1,04% là nhẹ, còn lại mất từ trên 2% tới giá sàn. Sức ép khổng lồ này khiến cổ phiếu dầu khí không thể bù đắp nổi. GAS, PLX trong rổ VN30 vẫn kịch trần cộng thêm GVR và STB tăng 2,29%, DGC tăng 2,03%. 4 cổ phiếu này còn không đủ bù cho VIC giảm 2,79% và VCB giảm 3,08%.

Trái ngược với diễn biến hồi giá tích cực trong buổi sáng, rổ VN30 chiều nay đa số cổ phiếu bị ép xuống bằng hoặc sát giá sàn. Tới 12 cổ phiếu giảm vượt 3% và 7 mã khác giảm từ 2% tới 3%. Trong khi đó thanh khoản VN30 chiều nay giảm mạnh 25% so với phiên sáng. Diễn biến giá trượt giảm sâu hơn, thanh khoản thấp hơn chỉ có thể là do dòng tiền mua rút lui.

Phần đỏ còn lại của thị trường cũng vậy, tính chung thanh khoản sàn HoSE buổi chiều giảm gần 28% so với phiên sáng, tức là ngoài rổ VN30 giảm thì các mã khác cũng giao dịch chậm lại. Trong khi đó mặt bằng giá cổ phiếu tệ đi đáng kể: Có tới 130 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên, phiên sáng chỉ mới 95 mã. Ngay cả khi cố gắng đánh giá tích cực nhất thì những nỗ lực phục hồi buổi sáng đã bị xóa sạch, chưa kể số khác còn giảm sâu hơn.

Nhóm cổ phiếu lớn nhất thị trường hôm nay giảm rất sâu.

Ở nhóm cổ phiếu ngược dòng, dầu khí, hóa chất, cao su là 3 nhóm được dòng tiền đua giá ấn tượng. Cơ hội tăng giá của các nhóm này dễ đoán khi giá dầu thế giới lên mạnh với những căng thẳng địa chính trị hiện có. Cổ phiếu dầu khí nóng sớm nhất và trần cả loạt, khi tiền không đua kịp thì vòng sang các cổ phiếu hóa chất, cao su, vốn có sự liên thông đáng kể với giá dầu.

Sự dịch chuyển ngắn hạn rất quyết liệt của dòng tiền khiến thị trường xuất hiện trạng thái đối lập gay gắt: Nhóm đỏ thì giảm cực mạnh và nhóm xanh cũng tăng cực mạnh. Thậm chí sàn HoSE có tới 33 cổ phiếu kịch trần và trong 106 cổ phiếu xanh thì tới 83 mã tăng vượt 1%. Ngược lại phía đỏ có 244 mã thì 180 mã giảm quá 1%.

Những cổ phiếu ngoài 3 nhóm nói trên cũng tăng giá mạnh hôm nay là đáng chú ý, vì dòng tiền hoạt động mạnh hoặc nhà đầu tư không bán tháo bất chấp thị trường hoảng loạn. STB tăng 2,29%, VCI tăng 1,3%, HAH tăng 6,85%, VSC tăng 3,86%, PNJ tăng 2,13%, HDG tăng 2,56%, VHC tăng 4,07%, VGC tăng 1,56%, PAN tăng 3,94%, REE tăng 4,05%, TV2 tăng 6,96%. Các mã này đều có thanh khoản hàng trăm tỷ đồng.

Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái bắt đáy đáng chú ý. Khối này tăng mua 33% so với phiên sáng và giảm bán 12%. Giá trị ròng đạt +870 tỷ đồng sau khi bán ròng 103,6 tỷ trong buổi sáng. Các mã được mua mạnh là HPG +383,8 tỷ, SSI +211,6 tỷ, MWG +204,8 tỷ, PNJ +121,4 tỷ, KDH +117,6 tỷ, VPB +115,5 tỷ, MSN +90,8 tỷ, DCM +75,7 tỷ, VIX 72,8 tỷ, VCI +52 tỷ. Phía bán ròng có VCB -193,1 tỷ, POW -184,3 tỷ, CTG -108,6 tỷ, VNM -87,1 tỷ, STB -81,4 tỷ.