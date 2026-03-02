Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ
Kim Phong
02/03/2026, 15:26
Dòng tiền bắt đáy nâng giá đã có tín hiệu suy yếu trong phiên chiều, khiến những nỗ lực phục hồi buổi sáng bị xói mòn. Không chỉ VN-Index quay đầu lao dốc trở lại, mặt bằng giá cổ phiếu cũng thấp hơn trong bối cảnh thanh khoản kém hơn phiên sáng đáng kể.
VN-Index yếu ngay từ lúc thị trường mở cửa trở lại và trượt
giảm một mạch cho tới hết giờ. Chỉ số đóng cửa sát mức thấp nhất phiên (đáy đầu
giờ sáng), giảm 1,82% tương đương để mất 34,23 điểm. Nguyên nhân khiến đà tăng
từ góc độ điểm số bị thổi bay là do nhóm blue-chips không duy trì được độ cao.
VN30-Index chốt phiên giảm mạnh 2,47% (phiên sáng giảm 0,71%).
Độ rộng rổ blue-chips cũng kém đi nhiều với 5 mã tăng/25 mã giảm (phiên sáng 8
mã tăng/21 mã giảm). Thống kê cho thấy nhiều cổ phiếu lớn đã suy yếu đáng kể: VHM
trong 15 phút cuối đợt liên tục lao dốc rất nhanh, đóng cửa giảm xuống tận giá
sàn. Tính riêng phiên chiều VHM đã giảm tới 3,55% so với mức chốt buổi sáng. TCB
chiều nay cũng bốc hơi thêm 2,26% nữa, tổng mức giảm cuối ngày tới 4,41%. BID
riêng chiều cũng giảm thêm 3,52%, chốt giảm 5,64%. VPB giảm thêm 1,75% thành
-3,11%...
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì duy nhất
HPG giảm 1,04% là nhẹ, còn lại mất từ trên 2% tới giá sàn. Sức ép khổng lồ này
khiến cổ phiếu dầu khí không thể bù đắp nổi. GAS, PLX trong rổ VN30 vẫn kịch trần
cộng thêm GVR và STB tăng 2,29%, DGC tăng 2,03%. 4 cổ phiếu này còn không đủ bù
cho VIC giảm 2,79% và VCB giảm 3,08%.
Trái ngược với diễn biến hồi giá tích cực trong buổi sáng, rổ
VN30 chiều nay đa số cổ phiếu bị ép xuống bằng hoặc sát giá sàn. Tới 12 cổ phiếu
giảm vượt 3% và 7 mã khác giảm từ 2% tới 3%. Trong khi đó thanh khoản VN30 chiều
nay giảm mạnh 25% so với phiên sáng. Diễn biến giá trượt giảm sâu hơn, thanh khoản
thấp hơn chỉ có thể là do dòng tiền mua rút lui.
Phần đỏ còn lại của thị trường cũng vậy, tính chung thanh khoản
sàn HoSE buổi chiều giảm gần 28% so với phiên sáng, tức là ngoài rổ VN30 giảm
thì các mã khác cũng giao dịch chậm lại. Trong khi đó mặt bằng giá cổ phiếu tệ đi
đáng kể: Có tới 130 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên, phiên sáng chỉ mới 95 mã. Ngay
cả khi cố gắng đánh giá tích cực nhất thì những nỗ lực phục hồi buổi sáng đã bị
xóa sạch, chưa kể số khác còn giảm sâu hơn.
Ở nhóm cổ phiếu ngược dòng, dầu khí, hóa chất, cao su là 3
nhóm được dòng tiền đua giá ấn tượng. Cơ hội tăng giá của các nhóm này dễ đoán
khi giá dầu thế giới lên mạnh với những căng thẳng địa chính trị hiện có. Cổ
phiếu dầu khí nóng sớm nhất và trần cả loạt, khi tiền không đua kịp thì vòng
sang các cổ phiếu hóa chất, cao su, vốn có sự liên thông đáng kể với giá dầu.
Sự dịch chuyển ngắn hạn rất quyết liệt của dòng tiền khiến
thị trường xuất hiện trạng thái đối lập gay gắt: Nhóm đỏ thì giảm cực mạnh và
nhóm xanh cũng tăng cực mạnh. Thậm chí sàn HoSE có tới 33 cổ phiếu kịch trần và
trong 106 cổ phiếu xanh thì tới 83 mã tăng vượt 1%. Ngược lại phía đỏ có 244 mã
thì 180 mã giảm quá 1%.
Những cổ phiếu ngoài 3 nhóm nói trên cũng tăng giá mạnh hôm
nay là đáng chú ý, vì dòng tiền hoạt động mạnh hoặc nhà đầu tư không bán tháo bất
chấp thị trường hoảng loạn. STB tăng 2,29%, VCI tăng 1,3%, HAH tăng 6,85%, VSC
tăng 3,86%, PNJ tăng 2,13%, HDG tăng 2,56%, VHC tăng 4,07%, VGC tăng 1,56%, PAN
tăng 3,94%, REE tăng 4,05%, TV2 tăng 6,96%. Các mã này đều có thanh khoản hàng
trăm tỷ đồng.
Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái bắt đáy đáng
chú ý. Khối này tăng mua 33% so với phiên sáng và giảm bán 12%. Giá trị ròng đạt
+870 tỷ đồng sau khi bán ròng 103,6 tỷ trong buổi sáng. Các mã được mua mạnh là
HPG +383,8 tỷ, SSI +211,6 tỷ, MWG +204,8 tỷ, PNJ +121,4 tỷ, KDH +117,6 tỷ, VPB
+115,5 tỷ, MSN +90,8 tỷ, DCM +75,7 tỷ, VIX 72,8 tỷ, VCI +52 tỷ. Phía bán ròng có
VCB -193,1 tỷ, POW -184,3 tỷ, CTG -108,6 tỷ, VNM -87,1 tỷ, STB -81,4 tỷ.
Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới
14:58, 02/03/2026
Xung đột tại Iran, chuyên gia trong nước dự báo giá vàng có thể lên 5.734 USD trong tuần này
14:53, 02/03/2026
Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng
Nếu xung đột leo thang, nguồn cung mất 10–20% toàn cầu, đẩy giá dầu lên mức kỷ lục, có thể vượt 130–200 USD theo một số ước tính cực đoan.
Xung đột tại Iran, chuyên gia trong nước dự báo giá vàng có thể lên 5.734 USD trong tuần này
"Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới, hướng tới kháng cự 5.429 – 5.734 USD/oz", ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS kỳ vọng.
Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip
Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...
Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng
Cuộc xung đột Iran đột ngột bùng nổ cuối tuần qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sáng nay phản ứng khá hoảng loạn. Trong nước, VN-Index có lúc bốc hơi 1,92% khi nhà đầu tư vội vã bán tháo. Tuy nhiên đó lại là cơ hội lớn cho dòng tiền bắt đáy và hiệu quả phục hồi giá khá ấn tượng.
Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?
Chỉ số VN-Index đang sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900–1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850–1.870 hoặc sâu hơn (1.800–1.830) nếu lực bán lan rộng hoặc nước ngoài bán ròng mạnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: