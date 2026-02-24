Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt
Hoài Phương
24/02/2026, 16:08
Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2, các bệnh viện trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế tỉnh, thành và y tế ngành đã tiếp nhận 510.051 lượt khám, cấp cứu. Riêng 24 giờ cuối kỳ báo cáo ghi nhận 84.206 lượt khám và 35.010 ca nhập viện…
Trong báo cáo tổng hợp tình hình khám, cấp cứu dịp Tết Bính
Ngọ, Bộ Y tế cho biết nhiều cơ sở
y tế trên cả nước ghi nhận số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng so với ngày thường.
Tai nạn giao thông, ngộ độc rượu bia, chấn thương sinh hoạt và các bệnh lý tim
mạch cấp tính tiếp tục là những nguyên nhân nhập viện chủ yếu.
Cụ thể, ngày 23/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 9 ngày
nghỉ Tết Nguyên đán, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn
sinh hoạt tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng cao nhất trong các
nhóm nguyên nhân, góp phần đẩy tổng lượt cấp cứu tăng 3,4%.
Theo báo cáo hoạt động chuyên môn, trung bình mỗi ngày khoa
Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 273 trường hợp, dao động từ 200 đến 360 ca.
Trong đó, tai nạn sinh hoạt ghi nhận 171 bệnh nhân, tăng 108,5% so với Tết
2025. Tai nạn giao thông vẫn chiếm số lượng lớn với 429 ca, tương đương khoảng
48 trường hợp mỗi ngày, tăng 6,7%. Ngược lại, số ca đả thương và ngộ độc đều giảm.
Các bác sĩ nhận định, năm nay số ca chấn thương xảy ra trong
sinh hoạt gia đình tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện do té ngã khi dọn
dẹp nhà cửa, nấu nướng, sửa sang đồ đạc hoặc tai nạn trong các sinh hoạt thường
ngày dịp Tết.
Thống kê cho thấy lượng bệnh nhân bắt đầu tăng nhanh ngay
khi bước vào kỳ nghỉ chính thức. Thấp nhất là ngày 29 tháng Chạp (16/2) với 199
lượt, con số này nhanh chóng vọt lên trong những ngày đầu năm mới. Cao điểm nhất
là mùng 3 Tết (19/2) với 366 ca cấp cứu, mức kỷ lục trong toàn bộ kỳ nghỉ. Sau
mùng 4, áp lực bắt đầu hạ nhiệt và giảm dần vào những ngày nghỉ cuối.
Tổng số ca phẫu thuật cấp cứu trong 9 ngày nghỉ Tết là 325
ca, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái (362 ca). Trong đó, chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình chiếm tỷ trọng cao nhất với 97 ca. Dù số ca mổ cấp cứu giảm,
áp lực điều trị nội trú lại tăng rõ rệt. Tính đến 7h ngày 23/2, toàn bệnh viện
có 1.568 bệnh nhân đang điều trị nội trú, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.
Còn Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2, hai cơ sở của bệnh viện đã
tiếp nhận gần 2.300 lượt cấp cứu, trong đó có 75 trường hợp là người nước ngoài.
So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025 tại cơ sở chính, số ca cấp cứu
một số bệnh lý nặng có xu hướng gia tăng, như đột quỵ tăng khoảng 60,8%; một số
bệnh lý cấp tính như nhồi máu cơ tim, viêm ruột thừa cũng ghi nhận tăng cao
đáng kể.
Tại Hà Nội, BSCKII. Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật
Nhiễm khuẩn, Phó Trưởng tua trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết
trong 8 ngày nghỉ Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 21/2), bệnh viện tiếp nhận 796 ca
khám, cấp cứu.
Trong đó, tai nạn giao thông chiếm 372 ca, gần một nửa tổng
số bệnh nhân; tai nạn sinh hoạt 225 ca; 28 trường hợp do pháo nổ (pháo hoa,
pháo tự chế) và 5 ca liên quan vũ khí, vật liệu tự chế.
Dù số ca chấn thương vẫn cao, bệnh viện ghi nhận tín hiệu
tích cực: chưa xảy ra quá tải cấp cứu và số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh
hoạt, pháo nổ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, không ghi nhận
trường hợp nhập viện do đánh nhau, ngộ độc thực phẩm hay xuất huyết tiêu hóa.
Tuy vậy, các ca pháo nổ vẫn để lại nhiều ám ảnh. Theo bác sĩ
Tuấn Anh, phần lớn bệnh nhân là người trẻ, nhập viện với tổn thương nặng ở mắt,
mặt cổ và đặc biệt là hai bàn tay. Có trường hợp dù phẫu thuật tối đa vẫn không
thể bảo tồn chi thể, nguy cơ tàn phế suốt đời.
Trái với Bệnh viện Việt Đức – nơi chủ yếu tiếp nhận các ca chấn
thương, Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) lại đối mặt làn sóng bệnh nội
khoa. Sáng mùng 5 Tết, khu vực tiếp nhận đã kín bệnh nhân từ rất sớm. Các ê kíp liên tục phân loại, cấp
cứu, hội chẩn ngay tại giường bệnh.
ThS. Lê Quang Trí, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9,
cho biết từ mùng 2 Tết lượng bệnh nhân tăng nhanh. Ngày thường trung tâm tiếp
nhận khoảng 300 lượt cấp cứu, nhưng dịp nghỉ lễ lên tới gần 400 ca/ngày, trong
đó nhiều bệnh nhân cần hồi sức tích cực.
Tai nạn giao thông có xu hướng giảm, song bệnh lý nội khoa
tăng mạnh, nổi bật là viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa. Khoảng 60% ca viêm tụy
cấp liên quan rượu bia và bệnh nền mạn tính. Tính đến hết mùng 5, toàn Bệnh viện
Bạch Mai có khoảng 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú, cao gấp đôi cùng kỳ năm
trước.
PGS.TS Nguyễn Văn Chi, chuyên gia cấp cứu hồi sức, nguyên
Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành và
lãnh đạo bệnh viện thường xuyên có mặt để tham gia hội chẩn những ca khó. Nhiều
cuộc hội chẩn liên khoa, thậm chí toàn viện, được tổ chức khẩn trương nhằm bảo
đảm hiệu quả điều trị.
Trong khi đó, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông
Bí (Quảng Ninh), nhiều trường hợp
tim mạch tối cấp cũng đã được xử trí kịp thời. Chỉ trong một ngày nghỉ tết, các bác
sĩ liên tiếp tiếp nhận và can thiệp thành công 5 ca nhồi máu cơ tim cấp. Người
bệnh được chẩn đoán nhanh, tái thông mạch vành, đặt stent kịp thời, qua đó
giành lại sự sống trong “giờ vàng”.
Theo các bác sĩ, việc tiêu thụ quá nhiều thịt mỡ, đồ chiên
rán, bánh chưng, bánh tét kèm rượu bia làm tăng gánh nặng cho gan, tụy và hệ
tiêu hóa. Những buổi tụ họp kéo dài, đi chơi xuyên đêm, du xuân nhiều điểm
trong thời gian ngắn và tình trạng mất
ngủ, rối loạn nhịp sinh học khiến nhiều người mệt mỏi, giảm tập trung
và suy giảm miễn dịch. Những điều này có thể làm tăng huyết áp tạm thời, ảnh hưởng
tim mạch và khiến người có bệnh nền dễ tái phát triệu chứng.
Ngoài ra, Tết là mùa của tiệc tùng, hàng quán đông đúc và thực
phẩm được chế biến sẵn. Các ca ngộ độc thực phẩm thường tăng vào dịp lễ Tết do
bảo quản không đúng cách hoặc ăn lại thức ăn để lâu, thức ăn thừa đun nấu lại
nhiều lần... Trong đó, trẻ nhỏ là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất bởi rối loạn tiêu hóa. Do đó, thay vì chỉ quan tâm
đến “tài lộc”, mỗi người nên ưu tiên giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ,
nghỉ ngơi hợp lý và đảm bảo an toàn khi di chuyển.
