Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ và thu ngân sách đều tăng trưởng so với cùng kỳ, tạo đà cho các mục tiêu phát triển cả năm.

Tháng 02/2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 02 tháng đầu năm 2026, IIP tăng 16,07% so với cùng kỳ, cho thấy khu vực công nghiệp đang phục hồi và mở rộng sản xuất khá rõ nét.

Trong 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 13 sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Một số mặt hàng ghi nhận mức tăng khá cao như sắt, thép các loại tăng 11,7%; thức ăn gia súc tăng 8,5%; gạch xây tăng 6,7%; điện sản xuất tăng 6,8%; sáp parafin tăng 23,6%; benzen tăng 12,1%. Đây là những nhóm sản phẩm có vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất công nghiệp và xây dựng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung.

Cùng với đó, tình hình cung ứng điện được đảm bảo ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Sản lượng điện thương phẩm tháng 02 ước đạt 586,8 triệu kWh, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại nội tỉnh trong tháng diễn ra sôi động. Nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, được bảo đảm phong phú, giá cả ổn định, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng tăng giá.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 2 ước đạt 23.409 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, con số này ước đạt 43.902 tỷ đồng, tăng 20,1%, phản ánh sức mua của thị trường duy trì ở mức tích cực.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu tháng 2 của Thanh Hoá ước đạt 509,2 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 792,5 triệu USD, giảm 11,9%. Lũy kế 2 tháng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 16,7%; giá trị nhập khẩu ước đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng thu nội địa trên địa bàn tháng 02/2026 ước đạt 2.345 tỷ đồng, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, thu nội địa ước đạt 6.036 tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán Trung ương giao và tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Cán bộ, công chức thuế cơ sở 1 - Thuế tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế các chính sách thuế mới. Ảnh: Khánh Phương

Trong đó, có 11/16 khoản thu, sắc thuế tăng so với cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.001 tỷ đồng, bằng 120,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 1.330 tỷ đồng, bằng 120,3%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.119 tỉ đồng, bằng 108,4%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 343 tỷ đồng, bằng 122,4%.

Ngoài ra, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 326,1 tỉ đồng, bằng 132,2%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 305 tỷ đồng, bằng 107%; lệ phí trước bạ ước đạt 239,4 tỷ đồng, bằng 160%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 11,3 tỷ đồng, bằng 159,4%; thu xổ số kiến thiết ước đạt 8,9 tỷ đồng, bằng 119,7%; thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản ước đạt 7,3 tỷ đồng, bằng 106,3%; thu khác ngân sách ước đạt 135,7 tỷ đồng, bằng 112,7%.

Bên cạnh đó, có 5/16 khoản thu giảm so với cùng kỳ, gồm: thu phí, lệ phí ước đạt 68,9 tỷ đồng, bằng 67,3%; thu tiền thuê đất, mặt nước ước đạt 37,9 tỷ đồng, bằng 78,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 22,3 tỷ đồng, bằng 37,4%; thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ước đạt 143 triệu đồng, bằng 30,2%; thu tiền sử dụng đất khu vực biển ước đạt 133 triệu đồng, bằng 43,9%.