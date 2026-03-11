Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại vùng biên giới

Thành phố Huế đang triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới. Hai dự án đầu tiên tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4 đã được khởi công và đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành theo kế hoạch...

Theo kế hoạch, thành phố Huế triển khai xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5. Trong đó, hai dự án đầu tiên tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 đã được khởi công từ ngày 30/8/2025.

Tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 3, theo Ban Quản lý dự án Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế – chủ đầu tư dự án, các gói thầu tư vấn đang được triển khai theo đúng tiến độ hợp đồng.

Từ tháng 12/2025, Ban đã ký hợp đồng với các nhà thầu thi công và triển khai xây dựng nhiều hạng mục của công trình. Đến nay, một số hạng mục chính đã được triển khai đồng bộ, trong đó khối hành chính quản trị, nhà đa chức năng, thư viện, nhà công vụ và khu bếp ăn đã hoàn thành gia công, lắp dựng cốt thép và đổ bê tông cột. Các đơn vị thi công cũng đang thực hiện thi công sàn các tầng, đồng thời triển khai san nền hạ tầng sân, đường nội bộ và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Về nguồn vốn, lũy kế ngân sách Trung ương bố trí cho dự án đến nay đạt 72,4 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giải ngân đạt khoảng 42,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 59% kế hoạch vốn đã được bố trí. Nguồn vốn giải ngân chủ yếu phục vụ tạm ứng hợp đồng xây dựng và thanh toán các chi phí tư vấn liên quan.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ giải ngân hiện vẫn chưa đạt so với kế hoạch báo cáo theo tuần. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư và thiết bị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo hợp đồng đã ký kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3

Đối với dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4, các hạng mục công trình cũng đang được triển khai đồng thời trên nhiều khu vực.

Cụ thể, các hạng mục gồm khối hành chính, khu tiểu học, khu trung học cơ sở, nhà đa năng, khu nội trú – bếp ăn và nhiều công trình phụ trợ đang được các nhà thầu triển khai thi công. Bên cạnh đó, các hạng mục hạ tầng như cống đường đối ngoại, tường chắn đất, hệ thống cấp nước, đường dây điện và trạm biến áp cũng đang được xây dựng để phục vụ đồng bộ cho hoạt động của trường trong tương lai.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 240 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 được giao làm chủ đầu tư dự án.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, bám sát kế hoạch đề ra, thi công bảo đảm khối lượng theo cam kết để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thi công hàng tuần để cơ quan quản lý có thể theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ cũng như chất lượng các hạng mục công trình. Việc báo cáo thường xuyên sẽ giúp thành phố kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác giáo dục ở khu vực đặc biệt khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, các dự án trường học nội trú không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới mà còn tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Về lâu dài, hệ thống trường học được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực biên giới của thành phố Huế.