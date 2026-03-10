Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới về bảo hiểm y tế

Phê duyệt kèm theo Quyết định này
phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết 1 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo
hiểm y tế có thành phần hồ sơ được thay thế bằng việc sử dụng thông tin trong
cơ sở dữ liệu theo Điều 4 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ.
Cụ thể, danh mục 1 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế
được tái cấu trúc quy trình giải quyết dựa trên dữ liệu có mã số 1.014140 và được
thông tin là “Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ
quan Bảo hiểm xã hội và
người tham gia bảo hiểm y tế”.
Phương án tái cấu trúc quy trình
giải quyết thủ tục hành chính:
Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham
gia bảo hiểm y tế, được
giải quyết ở cấp tỉnh/cơ sở theo phân cấp của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam. Đối tượng thực hiện là người tham gia bảo
hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội là đơn vị giải quyết thủ tục hành
chính.
Bước 1: Người dân (người bệnh hoặc thân nhân)
đăng nhập Cổng Dịch vụ công
quốc gia (VNeID), chọn (thủ tục 1.014140) thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh,
chữa bệnh. Hồ sơ thực hiện theo
khoản 2, 3, 4 Điều 55 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.
Bước 2: Hệ thống điều hướng/tích
hợp với Hệ thống thông tin giải quyết. Thủ tục hành chính cơ quan Bảo hiểm xã hội kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo
hiểm để lấy thông tin thẻ bảo
hiểm y tế và xác thực giấy tờ chứng minh nhân thân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra hồ
sơ; trường hợp cần bổ sung theo quy định thì gửi thông báo trên hệ thống.
Bước 4: Thẩm định, xử lý, ký số kết
quả trên hệ thống.
Bước 5: Trả kết quả điện tử và cập
nhật trạng thái hoàn thành.
Quyết định cũng quy định cơ quan
tổ chức thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật
quy trình nội bộ giải quyết thủ
tục hành chính bảo đảm phù hợp với phương án tái cấu trúc được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện việc
tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh
vực bảo hiểm y tế theo
phương án tái cấu trúc tại Quyết định này.
Theo Bộ Y tế, việc khai thác thông tin
trong cơ sở dữ liệu quốc
gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư để thực hiện thủ tục hành
chính là phù hợp chủ trương cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, góp phần tiết kiệm thời
gian, chi phí cho người dân, hạn chế yêu cầu nộp/đính kèm bản sao thẻ bảo hiểm y tế trong hồ sơ điện
tử.