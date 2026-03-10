Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới về bảo hiểm y tế

Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết 1 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế có thành phần hồ sơ được thay thế bằng việc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu theo Điều 4 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, danh mục 1 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế được tái cấu trúc quy trình giải quyết dựa trên dữ liệu có mã số 1.014140 và được thông tin là “Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế”.

Phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế, được giải quyết ở cấp tỉnh/cơ sở theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối tượng thực hiện là người tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội là đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Bước 1: Người dân (người bệnh hoặc thân nhân) đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (VNeID), chọn (thủ tục 1.014140) thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Hồ sơ thực hiện theo khoản 2, 3, 4 Điều 55 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Bước 2: Hệ thống điều hướng/tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết. Thủ tục hành chính cơ quan Bảo hiểm xã hội kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để lấy thông tin thẻ bảo hiểm y tế và xác thực giấy tờ chứng minh nhân thân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trường hợp cần bổ sung theo quy định thì gửi thông báo trên hệ thống.

Bước 4: Thẩm định, xử lý, ký số kết quả trên hệ thống.

Bước 5: Trả kết quả điện tử và cập nhật trạng thái hoàn thành.

Quyết định cũng quy định cơ quan tổ chức thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm phù hợp với phương án tái cấu trúc được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế theo phương án tái cấu trúc tại Quyết định này.

Theo Bộ Y tế, việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện thủ tục hành chính là phù hợp chủ trương cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, hạn chế yêu cầu nộp/đính kèm bản sao thẻ bảo hiểm y tế trong hồ sơ điện tử.