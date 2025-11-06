Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau tiêm thẩm mỹ

Nhiều người vì mong muốn làm đẹp nhanh, giá "hạt dẻ" mà không cần tìm hiểu nơi mình sử dụng dịch vụ, ai là người thực hiện thủ thuật. Đã có không ít những tình huống xảy ra biến chứng, thậm chí nguy hại đến sức khoẻ do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng...

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do phẫu thuật hỏng hoặc chăm sóc sau can thiệp không đảm bảo an toàn.

Tại Hội nghị Khoa học chuyên ngành Da liễu với phiên thảo luận “An toàn trong sử dụng độc tố và mỹ phẩm trong y học và thẩm mỹ” mới đây, TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đã trình bày báo cáo khoa học về các ca ngộ độc botulinum do tai biến điều trị thẩm mỹ. Đây một vấn đề thời sự đang gây nhiều lo ngại trong cộng đồng thời gian qua.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên cho biết, chỉ trong tháng 7 và 8/2025, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc botulinum nặng sau khi tiêm các chế phẩm không rõ nguồn gốc tại nhà. Một bệnh nhân nữ 34 tuổi được tiêm botulinum để “làm thon cằm và xóa nhăn trán”. Sau hai ngày, chị bắt đầu thấy nuốt khó, yếu tay chân, rồi nhanh chóng liệt mềm tứ chi, không thể tự ngồi dậy.

Kết quả điện cơ xác định tổn thương thần kinh – cơ đặc trưng do ngộ độc botulinum. Bệnh nhân phải thở máy suốt hơn hai tháng, điều trị tích cực mới hồi phục khả năng vận động. Một trường hợp khác, bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Hưng Yên, tự tiêm botulinum mua qua mạng, sau tiêm xuất hiện khó nói, nhìn đôi, yếu cơ, sụp mi, nuốt khó. Khi nhập viện, bệnh nhân liệt tứ chi, nguy cơ suy hô hấp...

Nguy cơ quá liều hoặc tiêm sai kỹ thuật rất cao nếu thực hiện bởi người không có chuyên môn.

Botulinum là một trong những độc tố mạnh nhất được biết đến, chỉ cần 0,09 microgram tiêm tĩnh mạch cũng có thể gây tử vong cho người nặng 70kg. Trong y học, chất này được dùng với liều cực nhỏ, đúng chỉ định, để điều trị co cứng cơ, đau đầu mạn tính hoặc trong thẩm mỹ xóa nhăn.

Tuy nhiên, theo TS Nguyên, nguy cơ quá liều hoặc tiêm sai kỹ thuật rất cao nếu thực hiện bởi người không có chuyên môn. Độc tố có thể khuếch tán sang các cơ lân cận hoặc di chuyển ngược dòng thần kinh, gây liệt cơ lan tỏa, suy hô hấp và ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp chảy máu, áp xe, sưng đau ngực do tiêm filler tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”. PGS.TS. Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo người dân cần lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn, tránh ham rẻ mà tự đặt sức khỏe, thậm chí tính mạng, vào nguy hiểm.

Tại TP.HCM, sau vài ngày tiêm chất làm đầy vào cả hai bên ngực, cô gái bắt đầu thấy vùng ngực phải sưng, nóng, đỏ, đau và rỉ dịch xanh bất thường. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, BSCKII. Khương Quốc Khoa, Khoa Điều trị theo yêu cầu - Y học thể thao, cho biết siêu âm phát hiện ổ áp xe lớn, nếu không xử trí kịp thời có thể gây tổn thương mô, biến dạng hoặc nhiễm trùng lan rộng đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cũng vừa tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân 32 tuổi (ở TP.HCM), đến khám trong tình trạng vùng bụng, bắp tay có nhiều nốt viêm và mưng mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó có đến một spa để tiêm tan mỡ bắp tay. Khoảng 1 tháng sau, chỗ tiêm đã bắt đầu đau, sưng đỏ và chảy mủ vàng đục. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng áp xe đa ổ da, phải điều trị kéo dài.

Một bệnh nhân sau khi tiêm tan mỡ bắp tay.

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội đã phát hiện một cơ sở làm đẹp hoạt động trái phép tại Trương Định (Hoàng Mai), chuyên thực hiện các dịch vụ hút mỡ mà không có giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều khách đang được hút mỡ tại chỗ. Tầng 5 của toà nhà được tận dụng làm kho chứa hàng loạt vật tư y tế, thuốc men không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ước tính, trong nhiều tháng hoạt động, cơ sở này đã thực hiện dịch vụ cho hàng trăm người, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

UBND phường Hà Đông, Hà Nội cũng vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động một cơ sở làm đẹp tự phong là “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa”, ngang nhiên thực hiện hàng loạt thủ thuật tiêm truyền mà không có giấy phép. Các dịch vụ được báo giá ngay tại chỗ với mức giá từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng cho tiêm botox, filler nhằm mục đích gọt hàm, xoá nhăn…

Thông qua các fanpage có hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, những cơ sở này thường xuyên đăng tải hình ảnh "người thật – việc thật", giới thiệu đội ngũ là bác sĩ bệnh viện lớn, cam kết "đẹp không đau", "không sưng bầm", "làm xong về ngay". Quy trình lừa đảo được triển khai bài bản: tư vấn online, đưa đón tận nơi, tư vấn dịch vụ, rồi nhanh chóng đưa khách lên bàn thực hiện thủ thuật mà không qua bất kỳ kiểm tra y tế nào...

Theo các bác sĩ, một trong những sai lầm nghiêm trọng của các cơ sở thẩm mỹ “chui” là việc tiêm thuốc gây tê không kiểm soát. “Dung dịch tê cần được sử dụng đúng liều lượng. Tiêm quá nhiều có thể gây ngộ độc. Có trường hợp hút sâu vào trong cơ khiến bệnh nhân mất máu ồ ạt. Phải hiểu rõ giải phẫu để không gây tổn thương mạch máu,” bác sĩ Lê Xuân Ngọc, Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết.

Một trong những sai lầm nghiêm trọng của các cơ sở thẩm mỹ “chui” là việc tiêm thuốc gây tê không kiểm soát.

TS.BS. Uông Thanh Tùng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, cảnh báo thêm: “Các spa trái phép hoàn toàn không đủ điều kiện kiểm soát vô trùng. Khi nhiễm khuẩn xảy ra trong hút mỡ, có thể lan rộng, dẫn đến nhiễm trùng huyết, tắc mạch – đe dọa tính mạng người bệnh”.

Các chuyên gia cho rằng, song song với nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ cũng đặt ra thách thức lớn cho giới chuyên môn. Việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào điều trị, tái tạo và làm đẹp đòi hỏi nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chuẩn hóa quy trình và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Về phía người tiêu dùng, yếu tố quan trọng nhất của một ca làm đẹp không nằm ở "quảng cáo công nghệ" hay "giá ưu đãi", mà là điều kiện y khoa và năng lực chuyên môn của bác sĩ thực hiện. "Phẫu thuật thẩm mỹ là một quy trình y khoa nghiêm ngặt, đòi hỏi vô trùng tuyệt đối và chăm sóc hậu phẫu chuyên biệt. Đừng đánh đổi sức khỏe vì tin vào những lời quảng cáo không kiểm chứng," bác sĩ Lê Xuân Ngọc khuyến cáo.