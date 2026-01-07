Ngành wellness sẽ mang diện mạo nào trong năm 2026?

Hướng tới năm 2026, bức tranh wellness được định hình bởi sự tăng trưởng và mở rộng. Dự kiến, các xu hướng nổi bật sẽ bao gồm: Những bước tiến thực chất trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ (dựa trên cơ sở khoa học nghiêm túc, thay vì các trào lưu lan truyền trên TikTok); Cách tiếp cận ngày càng rõ ràng hơn đối với thuốc giảm cân GLP-1; Du lịch gắn với mục tiêu chăm sóc cơ thể và tinh thần; cùng với xu hướng Bổ sung dưỡng chất vào các loại đồ uống sáng tạo và dễ tiếp cận hơn.

DU LỊCH KẾT HỢP TẬP LUYỆN BÙNG NỔ

Từ năm 2026, khái niệm “đi du lịch để tái tạo năng lượng” sẽ được mở rộng với sự trỗi dậy của du lịch gắn liền với rèn luyện thể chất. Theo báo cáo wellness năm 2025 của McKinsey & Company, nhu cầu đối với các dịch vụ tập luyện thể hình trực tiếp như lớp tập boutique fitness đang gia tăng rõ rệt trong lĩnh vực du lịch.

Báo cáo cho biết, 60% người tiêu dùng từng đi du lịch vì mục đích chăm sóc sức khỏe trong năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục lựa chọn hình thức này trong các chuyến đi sắp tới, và 30% trong số những người đã chi tiền cho các hoạt động này sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn trong năm tiếp theo.

“Ngày càng nhiều người thực sự gắn bó với hành trình chăm sóc sức khỏe của mình và không muốn gián đoạn nó khi đi du lịch. Thay vào đó, họ tìm đến những điểm đến nơi có thể tiếp tục tập luyện, phục hồi đúng cách và học hỏi từ các chuyên gia,” ông Abdoulaye Fadiga, nhà sáng lập khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe Champion Spirit Country Club, chia sẻ.

“Hiện nay, nhiều người xem kỳ nghỉ như một cơ hội để thử nghiệm những sở thích mới hoặc phát triển các kỹ năng thể thao sẵn có, dù đó là tham gia trại lướt sóng hay tập kung fu cùng các nhà sư Thiếu Lâm,” Jenny Southan, CEO kiêm nhà sáng lập Globetrender, bổ sung.

“Xu hướng này xuất phát từ tâm lý rằng thời gian đi xa cần phải được ‘sử dụng một cách xứng đáng’, và việc rèn luyện thể chất - đặc biệt trong bối cảnh tập thể hoặc theo nhóm - mang lại cảm giác thành tựu trong một lịch trình vốn thường bị coi là kém hiệu quả”.

Bên cạnh các hoạt động thể chất, báo cáo xu hướng chăm sóc sức khỏe của McKinsey & Company cho biết ngày càng nhiều du khách tìm đến các kỳ nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu trong hành trình du lịch của mình. Các chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tới, nhưng với một điểm nhấn mới.

Theo bà Laura Montesanti, nhà sáng lập Synergy—The Retreat Show, chia sẻ với Vogue, các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trong năm 2026 sẽ lấy cá nhân hóa làm trọng tâm. Thay vì áp dụng lịch trình và hoạt động cố định, ít linh hoạt như trước đây, các khu retreat sẽ được thiết kế để đáp ứng sát hơn nhu cầu, mong muốn và thể trạng riêng của từng khách hàng.

SỰ TRỖI DẬY CỦA SODA PROTEIN VÀ ĐỒ UỐNG DINH DƯỠNG ĐA CHỨC NĂNG

Theo báo cáo xu hướng chăm sóc sức khỏe của McKinsey & Company, phân khúc dinh dưỡng chức năng đang không ngừng mở rộng, trong đó các chuyên gia dự báo nước soda có chứa protein sẽ trở thành dòng sản phẩm dẫn dắt thị trường vào năm 2026. Đã sớm lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, soda protein đáp ứng cùng lúc nhiều kỳ vọng của người tiêu dùng về công năng, hương vị và sự tiện lợi.

“Người tiêu dùng tìm kiếm những lợi ích về hiệu suất như duy trì năng lượng bền bỉ, cảm giác no lâu và hỗ trợ phục hồi cơ bắp, nhưng ở những định dạng nhẹ nhàng, tươi mát và dễ đưa vào sinh hoạt hằng ngày,” bà Alyssa Williams, Quản lý phân tích ngành hàng thực phẩm, đồ uống và chăm sóc sức khỏe tại Spate, nhận định.

Theo bà Williams, các loại soda này còn có thể là lựa chọn ít calo hơn (đặc biệt với phiên bản không đường), đồng thời mang lại trải nghiệm sủi bọt thú vị – phù hợp với tinh thần wellness hiện đại.

Không chỉ riêng protein, nhiều dưỡng chất khác cũng đang vượt ra khỏi khuôn khổ đồ uống truyền thống. Theo bà Alyssa Williams, người tiêu dùng trong thời gian tới nên chú ý tới các thành phần hướng tới mục tiêu kéo dài tuổi thọ như resveratrol, NMN và NAD – những hoạt chất được dự báo sẽ ngày càng xuất hiện nhiều trong các loại đồ uống chức năng.

Đáng chú ý, mức độ quan tâm của người tiêu dùng đối với nhóm thành phần này được dự báo tăng 29,6% so với cùng kỳ mỗi năm vào năm 2026, cho thấy tiềm năng lớn của xu hướng đồ uống dinh dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe dài hạn.

ĐẶT CƯỢC LỚN VÀO “TRƯỜNG THỌ”

Trường thọ (Longevity) – một trong những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong giới wellness năm 2025 – được dự báo sẽ tiếp tục là xu hướng trong năm tới, song các chuyên gia cho rằng trọng tâm sẽ dịch chuyển mạnh sang cơ sở khoa học và bằng chứng y học.

“Xu hướng này sẽ ngày càng mang tính y khoa và có thể đo lường được,” TS. Jan Stritzke, Giám đốc y khoa tại Lanserhof Sylt, nhận định. “Những liệu pháp peptide tự pha chế hay các ‘mẹo’ chống lão hóa thiếu kiểm soát sẽ không còn phát triển. Thay vào đó, các liệu pháp dựa trên bằng chứng khoa học, được bác sĩ giám sát, mới là hướng đi bền vững”.

“Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà còn là tối đa hóa số năm sống trong trạng thái khỏe mạnh và độc lập,” TS. Fernando Carnavali, Phó giáo sư Nội khoa tại Mount Sinai, cho biết. “Ngày càng nhiều người, bao gồm cả đội ngũ y tế, sẽ đón nhận và tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này.”

Theo TS. Jan Stritzke, giấc ngủ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong các liệu pháp kéo dài tuổi thọ. Ông cho rằng những chương trình mới, như NeuroSleep của Lanserhof, sẽ tập trung vào phục hồi và cải thiện chất lượng giấc ngủ như một yếu tố then chốt của liệu trình.

ỨNG DỤNG THUỐC GIẢM CÂN GLP-1 ĐƯỢC MỞ RỘNG

Theo TS. Fernando Carnavali, thời gian tới có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn trong cách sử dụng các thuốc GLP-1 như Ozempic. Hiện nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) mới chỉ phê duyệt GLP-1 cho điều trị đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, cũng như giảm nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, ông cho rằng người tiêu dùng cần theo dõi khả năng mở rộng thêm các chỉ định sử dụng trong tương lai.

Ngành công nghiệp wellness hiện có quy mô khoảng 2.000 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các dạng bào chế GLP-1 dùng đường uống cũng có thể sớm xuất hiện, mở ra lựa chọn không cần tiêm cho những người e ngại kim tiêm.

Các chuyên gia đều đồng thuận rằng quản lý cân nặng sẽ tiếp tục là xu hướng nổi bật trong năm tới. Dù vậy, TS. Carnavali nhấn mạnh cần tiếp cận vấn đề theo hướng toàn diện hơn. “Chỉ dựa vào tiêm thuốc là chưa đủ để tạo ra những thay đổi cần thiết cho một lối sống thực sự khỏe mạnh,” ông cho biết.