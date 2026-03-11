Bệnh viện Việt thêm nhiều “vũ khí” hiện đại điều trị ung thư

Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...

Ngày 10/3, Bệnh viện K cho biết đã đưa vào vận hành 2 hệ thống máy xạ trị thế hệ mới cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tại cơ sở 1 (phố Quán Sứ, Hà Nội).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa.

Mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám và hàng chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục. GS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết với số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh.

Hệ thống xạ trị hiện đại cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500 - 2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2 - 3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà tại các khoa, phòng lắp đặt thiết bị y tế hiện đại ở cơ sở Quán Sứ của Bệnh viện K.

Hệ thống cũng mô phỏng, theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân được tích hợp; để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn; các kỹ thuật kiểm soát hô hấp tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hóa liều xạ trị. Quy trình xạ trị tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đã đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa - huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng; cơ sở Quán Sứ cũng bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư.

Trước đó, vào giữa tháng 2, tại Washington D.C. (Mỹ), hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng đã ký hợp đồng mua “siêu máy” điều trị ung thư Proton Mevion S250-Fit trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hợp đồng có tổng giá trị gần 2.000 tỉ đồng, chính thức đưa Việt Nam tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Mevion.

Bà Sandra Rousselle, Phó chủ tịch phụ trách Điều hành nhân sự và công tác đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết hệ thống điều trị ung thư Proton Mevion S250-Fit là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường. "Siêu máy" này đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025.

Hệ thống xạ trị proton Mevion S250-Fit tích hợp AI thế hệ mới được xem là bước tiến trong điều trị ung thư hiện đại.

TS.BSCKII. Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết với xạ trị photon thế hệ cũ, tia X đi xuyên qua cơ thể nên có thể làm giảm tác dụng của xạ trị và ảnh hưởng mô lành quanh đường đi của tia.

Còn "siêu máy" tích hợp AI thế hệ mới nhất phân tích chuyên sâu xác định chính xác vị trí khối u (dù kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...) để đường tia tập trung mạnh mẽ trúng đích, gia tăng hiệu quả điều trị, không đi xuyên qua phá hủy các vùng lân cận. Người bệnh được trải nghiệm an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn khi có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị và giảm tối đa thời gian xạ trị.

Tại Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Hà Nội cũng dự định đặt mua hệ thống siêu máy điều trị ung thư Proton Mevion S250-Fit.

Theo đó, việc đặt mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống điều trị ung thư thế hệ mới sẽ được triển khai cùng với Dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2. Mục tiêu không chỉ là kéo dài sự sống mà còn là bảo vệ chất lượng sống sau điều trị.

Một bệnh nhân khỏi bệnh nhưng mang theo di chứng tim, phổi hoặc suy giảm chức năng thần kinh suốt đời thì cái giá phải trả vẫn rất lớn. Công nghệ proton, nếu được chỉ định đúng và vận hành chuẩn mực, có thể giúp giảm bớt phần nào gánh nặng đó.

Xạ trị photon (tia X) có thể "đi xuyên qua" khối u và gây tổn thương mô lành; trong khi xạ trị proton "dừng đúng chỗ", tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn hơn.

Sau người bệnh, sự hiện diện của hệ thống proton tại Việt Nam giúp thay đổi tâm lý điều trị và diện mạo nền y tế. Nhiều năm qua, không ít bệnh nhân Việt Nam phải ra nước ngoài để tiếp cận công nghệ cao, với chi phí lên đến hàng tỉ đồng cho mỗi ca, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại và thời gian xa gia đình.

Khi công nghệ tương đương được triển khai trong nước, cơ hội tiếp cận sẽ rộng mở hơn. Thay vì phải chuyển bệnh nhân ra nước ngoài, Việt Nam có thể trở thành điểm đến điều trị trong khu vực nếu quản trị tốt và đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung của Luật Phòng bệnh, trong đó đề xuất thiết lập hệ thống giám sát toàn diện đối với bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ liên quan trong cộng đồng. Trong đó, nhóm bệnh phổ biến sẽ được theo dõi gồm nhiều loại ung thư như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư đại tràng.

Bên cạnh đó là các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ; các bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường type 2; các bệnh hô hấp mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; cùng với bệnh thận mạn. Bộ Y tế cũng dự kiến giám sát toàn bộ các trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm để có dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý và phòng bệnh.