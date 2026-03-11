Bệnh viện Việt thêm nhiều “vũ khí” hiện đại điều trị ung thư
Hoài Phương
11/03/2026, 22:25
Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...
Ngày 10/3, Bệnh viện K cho biết đã đưa vào vận
hành 2 hệ thống máy xạ trị thế hệ mới cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tại
cơ sở 1 (phố Quán Sứ, Hà Nội).
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ
Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống
y tế toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000
ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn
cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa.
Mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám và hàng
chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần
như liên tục. GS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết với số lượng bệnh
nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy
xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh.
Hệ thống xạ trị hiện đại cho phép triển khai đầy đủ các kỹ
thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT,
với mức suất liều lên đến 1500 - 2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ
10 phút xuống còn 2 - 3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng
thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.
Hệ thống cũng mô phỏng, theo dõi chuyển động bề mặt bệnh
nhân được tích hợp; để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại
điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn; các kỹ thuật kiểm soát hô
hấp tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hóa liều xạ trị. Quy trình xạ trị tuân thủ
theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đã đầu tư hệ thống
phục vụ sinh hóa - huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật
gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng; cơ sở Quán Sứ cũng bổ sung hàng
trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư.
Trước đó, vào giữa tháng 2, tại Washington D.C. (Mỹ), hệ thống
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng đã ký hợp đồng mua “siêu máy” điều trị ung thư
Proton Mevion S250-Fit trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư
Tô Lâm. Hợp đồng có tổng giá trị gần 2.000 tỉ đồng, chính thức đưa Việt Nam
tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Mevion.
Bà Sandra Rousselle, Phó chủ tịch phụ trách Điều hành nhân sự
và công tác đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết hệ thống điều trị ung thư
Proton Mevion S250-Fit là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần
như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt
trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị
thông thường. "Siêu máy" này đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm
Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025.
TS.BSCKII. Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, hệ
thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết với xạ trị photon thế hệ cũ,
tia X đi xuyên qua cơ thể nên có thể làm giảm tác dụng của xạ trị và ảnh hưởng
mô lành quanh đường đi của tia.
Còn "siêu máy" tích hợp AI thế hệ mới nhất phân
tích chuyên sâu xác định chính xác vị trí khối u (dù kích thước siêu nhỏ hoặc vị
trí sâu, phức tạp, nhạy cảm như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...) để
đường tia tập trung mạnh mẽ trúng đích, gia tăng hiệu quả điều trị, không đi
xuyên qua phá hủy các vùng lân cận. Người bệnh được trải nghiệm an toàn, thoải
mái, dễ chịu hơn khi có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị và giảm tối đa thời
gian xạ trị.
Tại Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết
số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn
Phong cho biết Hà Nội cũng dự định đặt mua hệ thống siêu máy điều trị
ung thư Proton Mevion S250-Fit.
Theo đó, việc đặt mua và chuyển giao công nghệ
vận hành hệ thống điều trị ung thư thế hệ mới sẽ được triển khai cùng với Dự án
Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2. Mục tiêu không chỉ là kéo dài sự sống mà còn là bảo vệ chất
lượng sống sau điều trị.
Một bệnh nhân khỏi bệnh nhưng mang theo di chứng tim,
phổi hoặc suy giảm chức năng thần kinh suốt đời thì cái giá phải trả vẫn rất lớn.
Công nghệ proton, nếu được chỉ định đúng và vận hành chuẩn mực, có thể giúp giảm
bớt phần nào gánh nặng đó.
Sau người bệnh, sự hiện diện của hệ thống proton tại Việt Nam giúp thay đổi tâm lý điều trị và diện mạo nền y tế. Nhiều năm qua, không ít bệnh
nhân Việt Nam phải ra nước ngoài để tiếp cận công nghệ cao, với chi phí lên đến
hàng tỉ đồng cho mỗi ca, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại và thời gian xa gia đình.
Khi công nghệ tương đương được triển khai trong nước, cơ hội tiếp cận sẽ rộng mở
hơn. Thay vì phải chuyển bệnh nhân ra nước ngoài, Việt Nam có thể trở thành điểm
đến điều trị trong khu vực nếu quản trị tốt và đảm bảo chất lượng.
Đồng thời, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn
một số nội dung của Luật Phòng bệnh, trong đó đề xuất thiết lập hệ thống giám
sát toàn diện đối với bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ liên quan
trong cộng đồng. Trong đó, nhóm bệnh phổ biến sẽ được theo dõi gồm nhiều loại
ung thư như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư
tiền liệt tuyến và ung thư đại tràng.
Bên cạnh đó là các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ;
các bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường type 2; các bệnh hô hấp mạn
tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; cùng với bệnh thận mạn. Bộ
Y tế cũng dự kiến giám sát toàn bộ các trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm
để có dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý và phòng bệnh.
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
11:59, 10/03/2026
Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến
10:02, 10/03/2026
Suy giảm thính lực do thiết bị công nghệ gia tăng ở người trẻ
Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế
Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ chẩn đoán không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn thúc đẩy quá trình xây dựng bệnh viện thông minh, hướng tới phục vụ người bệnh ngày càng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn...
Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến
Moyamoya trong tiếng Nhật Bản là “làn khói thuốc lá”, mô tả tuần hoàn bàng hệ là mạch máu nhỏ bất thường. Bệnh hầu hết gặp ở khu vực châu Á và được xem là bệnh của trẻ em và thanh thiếu niên (chiếm 2/3 số ca bệnh)…
Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng
Ngày 9/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu khiến 108 người nhập viện…
Khai thác năng lượng tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Nếu được nghiên cứu và chuẩn hóa một cách bài bản, những phương pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên tri thức truyền thống hoàn toàn có thể mở ra những hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao khả năng tự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng trong tương lai.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: