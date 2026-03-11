Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Bệnh viện Việt thêm nhiều “vũ khí” hiện đại điều trị ung thư

Hoài Phương

11/03/2026, 22:25

Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...

Hệ thống xạ trị hiện đại cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Ảnh: Bệnh viện K
Hệ thống xạ trị hiện đại cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Ảnh: Bệnh viện K

Ngày 10/3, Bệnh viện K cho biết đã đưa vào vận hành 2 hệ thống máy xạ trị thế hệ mới cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tại cơ sở 1 (phố Quán Sứ, Hà Nội).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa.

Mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám và hàng chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục. GS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết với số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh.

Hệ thống xạ trị hiện đại cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500 - 2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2 - 3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà tại các khoa, phòng lắp đặt thiết bị y tế hiện đại ở cơ sở Quán Sứ của Bệnh viện K.
Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà tại các khoa, phòng lắp đặt thiết bị y tế hiện đại ở cơ sở Quán Sứ của Bệnh viện K.

Hệ thống cũng mô phỏng, theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân được tích hợp; để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn; các kỹ thuật kiểm soát hô hấp tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hóa liều xạ trị. Quy trình xạ trị tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đã đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa - huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng; cơ sở Quán Sứ cũng bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư.

Trước đó, vào giữa tháng 2, tại Washington D.C. (Mỹ), hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng đã ký hợp đồng mua “siêu máy” điều trị ung thư Proton Mevion S250-Fit trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hợp đồng có tổng giá trị gần 2.000 tỉ đồng, chính thức đưa Việt Nam tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Mevion.

Bà Sandra Rousselle, Phó chủ tịch phụ trách Điều hành nhân sự và công tác đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết hệ thống điều trị ung thư Proton Mevion S250-Fit là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường. "Siêu máy" này đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025.

Hệ thống xạ trị proton Mevion S250-Fit tích hợp AI thế hệ mới được xem là bước tiến trong điều trị ung thư hiện đại.
Hệ thống xạ trị proton Mevion S250-Fit tích hợp AI thế hệ mới được xem là bước tiến trong điều trị ung thư hiện đại.

TS.BSCKII. Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết với xạ trị photon thế hệ cũ, tia X đi xuyên qua cơ thể nên có thể làm giảm tác dụng của xạ trị và ảnh hưởng mô lành quanh đường đi của tia.

Còn "siêu máy" tích hợp AI thế hệ mới nhất phân tích chuyên sâu xác định chính xác vị trí khối u (dù kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...) để đường tia tập trung mạnh mẽ trúng đích, gia tăng hiệu quả điều trị, không đi xuyên qua phá hủy các vùng lân cận. Người bệnh được trải nghiệm an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn khi có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị và giảm tối đa thời gian xạ trị.

Tại Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Hà Nội cũng dự định đặt mua hệ thống siêu máy điều trị ung thư Proton Mevion S250-Fit.

Theo đó, việc đặt mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống điều trị ung thư thế hệ mới sẽ được triển khai cùng với Dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2. Mục tiêu không chỉ là kéo dài sự sống mà còn là bảo vệ chất lượng sống sau điều trị.

Một bệnh nhân khỏi bệnh nhưng mang theo di chứng tim, phổi hoặc suy giảm chức năng thần kinh suốt đời thì cái giá phải trả vẫn rất lớn. Công nghệ proton, nếu được chỉ định đúng và vận hành chuẩn mực, có thể giúp giảm bớt phần nào gánh nặng đó.

Xạ trị photon (tia X) có thể
Xạ trị photon (tia X) có thể "đi xuyên qua" khối u và gây tổn thương mô lành; trong khi xạ trị proton "dừng đúng chỗ", tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn hơn.

Sau người bệnh, sự hiện diện của hệ thống proton tại Việt Nam giúp thay đổi tâm lý điều trị và diện mạo nền y tế. Nhiều năm qua, không ít bệnh nhân Việt Nam phải ra nước ngoài để tiếp cận công nghệ cao, với chi phí lên đến hàng tỉ đồng cho mỗi ca, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại và thời gian xa gia đình.

Khi công nghệ tương đương được triển khai trong nước, cơ hội tiếp cận sẽ rộng mở hơn. Thay vì phải chuyển bệnh nhân ra nước ngoài, Việt Nam có thể trở thành điểm đến điều trị trong khu vực nếu quản trị tốt và đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung của Luật Phòng bệnh, trong đó đề xuất thiết lập hệ thống giám sát toàn diện đối với bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ liên quan trong cộng đồng. Trong đó, nhóm bệnh phổ biến sẽ được theo dõi gồm nhiều loại ung thư như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư đại tràng.

Bên cạnh đó là các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ; các bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường type 2; các bệnh hô hấp mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; cùng với bệnh thận mạn. Bộ Y tế cũng dự kiến giám sát toàn bộ các trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm để có dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý và phòng bệnh.

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

11:59, 10/03/2026

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến

10:02, 10/03/2026

Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến

Suy giảm thính lực do thiết bị công nghệ gia tăng ở người trẻ

08:40, 06/03/2026

Suy giảm thính lực do thiết bị công nghệ gia tăng ở người trẻ

Từ khóa:

bệnh viện K công nghệ xạ trị proton công nghệ y tế Việt Nam dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội máy xạ trị ung thư Vneconomy

Đọc thêm

Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ chẩn đoán không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn thúc đẩy quá trình xây dựng bệnh viện thông minh, hướng tới phục vụ người bệnh ngày càng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn...

Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến

Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến

Moyamoya trong tiếng Nhật Bản là “làn khói thuốc lá”, mô tả tuần hoàn bàng hệ là mạch máu nhỏ bất thường. Bệnh hầu hết gặp ở khu vực châu Á và được xem là bệnh của trẻ em và thanh thiếu niên (chiếm 2/3 số ca bệnh)…

Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

Ngày 9/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu khiến 108 người nhập viện…

Khai thác năng lượng tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Khai thác năng lượng tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nếu được nghiên cứu và chuẩn hóa một cách bài bản, những phương pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên tri thức truyền thống hoàn toàn có thể mở ra những hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao khả năng tự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng trong tương lai.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

2

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

3

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

4

Tổng Giám đốc Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN

Doanh nghiệp niêm yết

5

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy