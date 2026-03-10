Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng
Hoài Phương
10/03/2026, 09:53
Ngày 9/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu khiến 108 người nhập viện…
Kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) cho thấy dương
tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ
biến liên quan đến thực phẩm. Bánh mì các bệnh nhân sử dụng đều có thịt, pate
và rau dưa.
Trước đó, từ tối 2/3 ở khu vực Vũng Tàu có nhiều trường hợp
đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TP.HCM) điều trị, với các
triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Qua rà soát, những trường hợp này đều có điểm
chung là đã sử dụng bánh mì mua tại cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Theo chủ quán trong ngày 1/3 đã bán khoảng 170 - 180 ổ bánh mỳ.
Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong
tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc
thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành. Quá trình rà soát, tính đến ngày 6/3,
ngành y tế TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp điều trị các triệu chứng
ngộ độc thực phẩm có liên quan đến cơ sở bánh mì nói trên. Phần lớn bệnh nhân
nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn ói, sốt và
tiêu chảy.
Trước đó, vào ngày 2/3, cũng tại TP.HCM, 4 bệnh viện trên địa
bàn đã tiếp nhận 22 trường hợp với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau
khi ăn bánh mì heo quay tại tiệm A.C trên đường Phan Văn Trị.
Ngoài các trường hợp kể
trên, ngày 27/2, tại tỉnh Đồng Tháp có 86 ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm,
trong đó 70 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Sau khi sử dụng
bánh mì của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12, các bệnh nhân cũng có triệu chứng
đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.
Sau khi ghi nhận liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau
khi ăn bánh mì trên địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm
(Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều
tra, xử lý vụ việc.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến
việc xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trong thời
gian gần đây và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu
có); đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến,
kinh doanh thức ăn đường phố thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.
Theo ThS.BS Đặng Nam Long, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân
dân Gia Định (TP.HCM), tình trạng ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn uống khá phổ biến
trong thời gian gần đây, đặc biệt khi thời tiết miền Nam đang bước vào mùa nắng
nóng khiến thực phẩm dễ bị ôi thiu và nhiễm khuẩn.
Bác sĩ Nam Long nhấn mạnh, ngộ độc thực phẩm thường xuất
phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là từ nguồn thức ăn bị nhiễm vi khuẩn
trong quá trình bảo quản, chế biến hoặc vi khuẩn phát triển sinh ra độc tố. Khi
thực phẩm không được rửa sạch hoặc nấu chín kỹ, các vi khuẩn và độc tố này khi
vào cơ thể sẽ gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến nhiễm trùng và nhiễm độc.
Nguyên nhân thứ hai là do vấn đề vệ sinh cá nhân và dụng cụ
ăn uống. Nếu tay hoặc các dụng cụ như chén, đũa không được vệ sinh sạch sẽ trước
khi ăn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể trong quá trình ăn uống và gây bệnh.
Trong khi đó, bánh mì thường có nhiều thành phần như pate,
thịt nguội, bơ, nước sốt và rau sống. Những thực phẩm này nếu không được bảo quản
đúng cách trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ dễ trở thành môi trường thuận
lợi cho vi khuẩn như Salmonella, E.coli hoặc tụ cầu vàng phát triển nhanh
chóng. Ngoài thực phẩm, rau sống rửa không kỹ hoặc bàn tay người chế biến không
đảm bảo vệ sinh cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn trực tiếp vào thức
ăn.
Ngày 9/3, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo, địa
phương đang bắt đầu bước vào cao điểm các đợt nắng nóng. Đây là một trong những
điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, đồng nghĩa với việc thức
ăn nhanh hỏng, dễ bị ôi thiu và biến chất nếu không bảo quản cẩn thận.
Theo PGS. Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn
thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ và độ ẩm
cao. Môi trường này tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, dẫn
tới ô nhiễm hoặc dễ làm thức ăn ôi thiu nếu không bảo quản cẩn thận.
Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người
ngại nấu ăn, nên hay mua các loại thức ăn đường phố. Nếu không đảm bảo vệ sinh
hoặc bày bán không bảo quản đúng, các thức ăn này cũng gây ra ngộ độc thực phẩm.
Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lưu ý, trong bất kỳ tình
huống nào, người dân cũng phải ăn chín, uống chín, và quan tâm đến chất lượng
đá uống kèm. “Tôi không khuyến khích sử dụng những món tái tái, sống sống như gỏi
cá sống, thịt bò tái thời điểm này. Bởi với điều kiện nắng nóng vi khuẩn phát
triển cực kỳ nhanh. Chúng ta đừng chủ quan là mình đủ sức đề kháng. Đôi khi, kể
cả những người to khỏe nhất vẫn có thể trúng thực, ngộ độc thực phẩm,” bà Phong
Lan khuyến cáo.
Bên cạnh lựa chọn cơ sở ăn uống, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng,
mỗi người nội trợ cần chịu trách nhiệm cho mỗi bếp ăn gia đình của mình. Thực
phẩm nên mua ở cơ sở hợp pháp, thay vì mua trôi nổi. Và việc bảo quản, chế biến
đúng cách sau đó cũng là yếu tố quan trọng.
"Trong thời tiết nắng nóng
này, nhiều thực phẩm chỉ cần để qua một buổi thôi đã ôi thiu, đừng nói để qua
đêm. Đặc biệt, cần có sự chọn lọc khi mua, tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm
nào", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh.
Các bác sĩ khuyến cáo, nếu sau khi ăn thực phẩm nghi không
an toàn và xuất hiện các triệu chứng như sốt cao trên 38,5°C không hạ, đau bụng quặn,
tiêu chảy lỏng trên 6 lần mỗi ngày hoặc đi ngoài có nhầy máu... người dân cần đến
cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Người dân cũng không nên tự ý sử dụng thuốc cầm tiêu chảy tại
nhà vì có thể khiến vi khuẩn và độc tố bị giữ lại trong đường ruột, làm tăng
nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng máu hoặc suy đa tạng.
