Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

Ngày 9/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu khiến 108 người nhập viện…

Kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm. Bánh mì các bệnh nhân sử dụng đều có thịt, pate và rau dưa.

Trước đó, từ tối 2/3 ở khu vực Vũng Tàu có nhiều trường hợp đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TP.HCM) điều trị, với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Qua rà soát, những trường hợp này đều có điểm chung là đã sử dụng bánh mì mua tại cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Theo chủ quán trong ngày 1/3 đã bán khoảng 170 - 180 ổ bánh mỳ.

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành. Quá trình rà soát, tính đến ngày 6/3, ngành y tế TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp điều trị các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có liên quan đến cơ sở bánh mì nói trên. Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy.

Đoàn kiểm tra ghi nhận điểm bán ở mặt tiền đường Đồ Chiểu (Vũng Tàu) trong khi khu vực sơ chế thực phẩm đặt tại nhà riêng ở địa chỉ khác.

Trước đó, vào ngày 2/3, cũng tại TP.HCM, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 22 trường hợp với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì heo quay tại tiệm A.C trên đường Phan Văn Trị.

Ngoài các trường hợp kể trên, ngày 27/2, tại tỉnh Đồng Tháp có 86 ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 70 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Sau khi sử dụng bánh mì của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12, các bệnh nhân cũng có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Sau khi ghi nhận liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trong thời gian gần đây và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và tiêu chảy cấp.

Theo ThS.BS Đặng Nam Long, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), tình trạng ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn uống khá phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt khi thời tiết miền Nam đang bước vào mùa nắng nóng khiến thực phẩm dễ bị ôi thiu và nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Nam Long nhấn mạnh, ngộ độc thực phẩm thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là từ nguồn thức ăn bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình bảo quản, chế biến hoặc vi khuẩn phát triển sinh ra độc tố. Khi thực phẩm không được rửa sạch hoặc nấu chín kỹ, các vi khuẩn và độc tố này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến nhiễm trùng và nhiễm độc.

Nguyên nhân thứ hai là do vấn đề vệ sinh cá nhân và dụng cụ ăn uống. Nếu tay hoặc các dụng cụ như chén, đũa không được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể trong quá trình ăn uống và gây bệnh.

Trong khi đó, bánh mì thường có nhiều thành phần như pate, thịt nguội, bơ, nước sốt và rau sống. Những thực phẩm này nếu không được bảo quản đúng cách trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn như Salmonella, E.coli hoặc tụ cầu vàng phát triển nhanh chóng. Ngoài thực phẩm, rau sống rửa không kỹ hoặc bàn tay người chế biến không đảm bảo vệ sinh cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn trực tiếp vào thức ăn.

Ghi nhận liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 9/3, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo, địa phương đang bắt đầu bước vào cao điểm các đợt nắng nóng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, đồng nghĩa với việc thức ăn nhanh hỏng, dễ bị ôi thiu và biến chất nếu không bảo quản cẩn thận.

Theo PGS. Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ và độ ẩm cao. Môi trường này tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, dẫn tới ô nhiễm hoặc dễ làm thức ăn ôi thiu nếu không bảo quản cẩn thận.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người ngại nấu ăn, nên hay mua các loại thức ăn đường phố. Nếu không đảm bảo vệ sinh hoặc bày bán không bảo quản đúng, các thức ăn này cũng gây ra ngộ độc thực phẩm.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lưu ý, trong bất kỳ tình huống nào, người dân cũng phải ăn chín, uống chín, và quan tâm đến chất lượng đá uống kèm. “Tôi không khuyến khích sử dụng những món tái tái, sống sống như gỏi cá sống, thịt bò tái thời điểm này. Bởi với điều kiện nắng nóng vi khuẩn phát triển cực kỳ nhanh. Chúng ta đừng chủ quan là mình đủ sức đề kháng. Đôi khi, kể cả những người to khỏe nhất vẫn có thể trúng thực, ngộ độc thực phẩm,” bà Phong Lan khuyến cáo.

TP.HCM đang bắt đầu bước vào cao điểm các đợt nắng nóng.

Bên cạnh lựa chọn cơ sở ăn uống, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, mỗi người nội trợ cần chịu trách nhiệm cho mỗi bếp ăn gia đình của mình. Thực phẩm nên mua ở cơ sở hợp pháp, thay vì mua trôi nổi. Và việc bảo quản, chế biến đúng cách sau đó cũng là yếu tố quan trọng.

"Trong thời tiết nắng nóng này, nhiều thực phẩm chỉ cần để qua một buổi thôi đã ôi thiu, đừng nói để qua đêm. Đặc biệt, cần có sự chọn lọc khi mua, tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh.