Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết 79 và 80

Trình bày Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và 80-NQ/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện nhằm phát huy nguồn lực nhà nước và sức mạnh văn hóa.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW và 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ đã xây dựng Chương trình hành động với 230 nhiệm vụ, nhằm sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, TẠO NỀN TẢNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

Trình bày chuyên đề tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam được xây dựng trên ba mục tiêu xuyên suốt.

Trước hết là thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, chiến lược của Đảng; tiếp đó là tạo hành lang pháp lý và các điều kiện bảo đảm để bố trí, huy động nguồn lực; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, lộ trình và sản phẩm cụ thể nhằm đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình Giới thiệu Chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW”. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Thủ tướng, trong tổng số 230 nhiệm vụ, có 99 nhiệm vụ về phát triển kinh tế nhà nước và 131 nhiệm vụ về phát triển văn hóa. Các nhiệm vụ được thiết kế xoay quanh năm nội dung cốt lõi: xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng chiến lược về kinh tế và văn hóa; thiết kế cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù; đồng thời xác lập rõ nội hàm công việc, trách nhiệm và tiến độ thực hiện của từng bộ, ngành, địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa, Chương trình hành động của Chính phủ, thể hiện tại Nghị quyết số 30/NQ-CP, gồm tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm trước hết là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước.

Các yêu cầu phát triển văn hóa được lồng ghép xuyên suốt trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch và các dự án phát triển kinh tế – xã hội ở cả Trung ương và địa phương.

Chính phủ đồng thời chú trọng đổi mới công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thông hiện đại, ưu tiên truyền thông số; nhân rộng các giá trị tốt đẹp, chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng môi trường thông tin trong sạch, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ và trí thức trong lan tỏa các giá trị văn hóa.

Một trụ cột quan trọng khác là xây dựng thể chế mang tính đột phá cho phát triển văn hóa. Chính phủ đặt ra yêu cầu ban hành nghị quyết của Quốc hội với các cơ chế mới về hợp tác công – tư trong thiết chế văn hóa, hình thành Quỹ văn hóa, nghệ thuật; cơ chế tài chính ưu tiên cho đào tạo, chuyển đổi số, đặt hàng sáng tạo và chính sách đãi ngộ, trọng dụng tài năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: TTXVN

Chương trình hành động cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và Bộ chỉ số thống kê đánh giá đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế; điều chỉnh Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam; triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở; đồng thời xây dựng đề án huy động nguồn lực để đưa các tác phẩm nghệ thuật, di sản và bảo vật quốc gia từ nước ngoài về nước.

Song song với hoàn thiện thể chế, Chính phủ xác định xây dựng con người và môi trường văn hóa là nhiệm vụ trung tâm, với trọng tâm là triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; gắn kết gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nghệ thuật; nâng cao chuẩn mực văn hóa công vụ và đạo đức kinh doanh; bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa bình đẳng cho các nhóm yếu thế.

Đáng chú ý, Chính phủ đặt mục tiêu ban hành quy tắc ứng xử trên môi trường số, làm sạch không gian mạng, tăng sức đề kháng trước các sản phẩm văn hóa ngoại lai phản cảm.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC, PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Đối với phát triển kinh tế nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 29/NQ-CP, với yêu cầu xuyên suốt là sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, trước hết là đất đai, tài nguyên và tài sản kết cấu hạ tầng.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm rà soát, sửa đổi pháp luật về đất đai theo hướng phân cấp mạnh, kiên quyết thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả; số hóa, làm sạch và liên thông dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc; điều tra, thống kê toàn diện tài nguyên khoáng sản nhằm phục vụ điều phối thống nhất.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chính phủ đồng thời yêu cầu tích hợp quy hoạch không gian ngầm trong quy hoạch đô thị hiện đại, hoàn thiện pháp luật về dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi, xây dựng và triển khai Chiến lược đất hiếm.

Một điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng khuôn khổ thử nghiệm cho phát triển kinh tế không gian và kinh tế tầm thấp. Theo đó, Chính phủ nghiên cứu cơ chế ưu đãi đầu tư hạ tầng trạm đỗ thông minh phục vụ phương tiện bay không người lái; hoàn thiện cơ chế quản lý và phân bổ hiệu quả tài nguyên viễn thông, hạ tầng số; đưa tài nguyên số và dữ liệu quốc gia trở thành nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, Chính phủ tập trung hoàn thiện chính sách về sử dụng, khai thác các loại tài sản do Nhà nước đầu tư; sửa đổi quy định về xây dựng đối với các dự án có tính chất đa ngành, đa mục tiêu; nghiên cứu cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công – tư để phát triển hạ tầng phục vụ kinh tế tầm thấp.

Đối với nguồn lực ngân sách nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là nghiên cứu áp dụng các sắc thuế mới liên quan đến tài sản và phát thải carbon theo thông lệ quốc tế; hạn chế lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thu; hoàn thiện pháp luật quản lý đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ và giải ngân vốn; xây dựng cơ sở dữ liệu nợ công liên thông giữa Trung ương và địa phương.

Chương trình hành động cũng đề ra các nhiệm vụ liên quan đến dự trữ quốc gia, quỹ tài chính ngoài ngân sách và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, với yêu cầu rà soát, cơ cấu lại, sáp nhập hoặc giải thể dứt điểm các quỹ hoạt động kém hiệu quả; ban hành cơ chế linh hoạt trong quản lý dự trữ; không hình thành thêm quỹ mới nếu không thật sự cần thiết.

Trong quản trị doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là áp dụng chuẩn mực quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn OECD, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đánh giá hiệu quả trên cơ sở kết quả cuối cùng.

Về tổ chức thực hiện, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành Kế hoạch hành động chi tiết trong quý I/2026; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp; ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính và nhân sự chất lượng cao để triển khai.

Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, báo cáo định kỳ và kịp thời đề xuất điều chỉnh, bảo đảm các nghị quyết của Bộ Chính trị được thực hiện hiệu quả, đồng bộ và thực chất.