Trang chủ Tiêu điểm

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

31/08/2025, 15:39

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế...

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza. Ảnh: TTXVN.
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza. Ảnh: TTXVN.

Sáng 31/8, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng đông đảo quần chúng nhân dân vẫy cờ chào đón.

Tháp tùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam có bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng, Thượng tướng Álvaro López Miera; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Emilio Lozada García; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ydael Pérez Brito; Chủ tịch Tập đoàn BioCubaFarma Mayda Mauri Pérez; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes,...

Đây là lần thứ 3 ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez dẫn đầu đoàn Cuba thăm Việt Nam (trước đó vào tháng 6/2013 khi là Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng; tháng 11/2018 trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng). Ông được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý của Nhà nước Cuba; đã được Đảng, Nhà nước ta tặng Huân chương Hồ Chí Minh (11/2018).

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, hai nước đã đồng hành cùng nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Có thể khẳng định rằng, tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn.

Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy tài sản chung quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Đó là tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu sắc, chân tình như anh em một nhà Việt Nam - Cuba. Tình cảm son sắt, bền chặt giữa hai nước sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn.

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024), hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng như: Chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, nông nghiệp, năng lượng, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế...; triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong năm “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” mà còn các năm tiếp tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh”…

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao chậm tiến độ

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao chậm tiến độ

Việc xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao vẫn còn chậm, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có 4 thông báo ý kiến chỉ đạo về nội dung này…

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải và làm việc tại Trung Quốc

Tối 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện số 152/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao...

