Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Từ quý I/2026, dự án Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây sẽ bắt đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn trên 1.452 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương vừa ký Quyết định số 734/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây.

Trước đó, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Hạ tầng Chân Mây, trụ sở tại số 05/324 đường Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.452,194 tỷ đồng. Trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư: khoảng 217,829 tỷ đồng, chiếm 15%. Vốn huy động: khoảng 1.234,365 tỷ đồng, chiếm 85%.

Về tiến độ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất thực hiện từ quý I/2026 đến quý IV/2027.

Sau khi được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất, nhà đầu tư hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư trong thời gian không quá 3 tháng, dự kiến khởi công vào quý IV/2026. Dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh trong thời hạn không quá 24 tháng kể từ ngày được cho thuê đất, dự kiến vào quý IV/2028.

Dự án nằm cách quốc lộ 1A khoảng 6km, cách Cảng Chân Mây khoảng 3km, thuận lợi kết nối giao thông đường bộ và đường biển. Hệ thống hạ tầng nội khu đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, logistics và xuất nhập khẩu.