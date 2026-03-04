Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Dũng Hiếu

04/03/2026, 14:35

Chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tổng kết phải làm rõ vai trò nền tảng của Cương lĩnh, tạo cơ sở cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Sáng 4/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930–2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030–2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ trì cuộc làm việc với các Tổ Biên tập triển khai nhiệm vụ tổng kết.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian mà đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian mà đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt nội dung các đề án; nhiều ý kiến thảo luận đi thẳng vào trọng tâm, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện phân công nhiệm vụ, kế hoạch và đề cương tổng kết.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là tổng kết một hành trình cách mạng lâu dài, đầy hy sinh, sáng tạo và phát triển.

Theo Tổng Bí thư, tổng kết 100 năm là nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành đất nước có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh cần được tiến hành một cách khoa học, toàn diện, khách quan, làm rõ mô hình phát triển trong thời kỳ quá độ, những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ.

Tổng Bí thư khẳng định hai nội dung tổng kết có mối quan hệ chặt chẽ. Tổng kết 100 năm phải đúc rút được các bài học mang tính quy luật để định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm Cương lĩnh đi sâu vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ Đổi mới, chuẩn bị cơ sở cho các quyết sách chiến lược hướng tới mốc 2045 và xa hơn là năm 2130. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu rà soát lại phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phù hợp với chức năng, kinh nghiệm của từng thành viên; tránh chồng chéo, hình thức.

Ban Chỉ đạo giữ vai trò trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết; đồng thời nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo tổng kết tại các địa phương, bộ, ngành khi cần thiết.

Tổng Bí thư lưu ý hoàn thiện đề cương, phương pháp luận chung; xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ mốc tiến độ theo từng giai đoạn, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng đầu ra. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân.

Về phương thức làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu áp dụng cách làm khoa học, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu số; tăng cường phối hợp giữa các nhóm chuyên đề; bảo đảm kỷ luật phát ngôn, tính bảo mật, chính xác của tài liệu.

Việc tổng kết phải nghiêm túc, khách quan, toàn diện, có phát hiện mới, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và phát triển, giữa tổng kết quá khứ và định hướng tương lai.

Tổng Bí thư tin tưởng Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng một công trình tổng kết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Từ khóa:

Cương lĩnh xây dựng đất nước phát triển đất nước 2030 tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo

Đọc thêm

Thường trực Ban Bí thư: Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai để Đà Nẵng phát triển

Thường trực Ban Bí thư: Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai để Đà Nẵng phát triển

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài về đất đai, coi đây là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố, trên nguyên tắc không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%

Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm chắc diễn biến trong nước và quốc tế, phản ứng chính sách linh hoạt, hiệu quả; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

Với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của EC vào tuần tới; không để bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong việc gỡ “thẻ vàng” và xây dựng ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng...

Thủ tướng trao quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và bổ nhiệm lãnh đạo 4 bộ, cơ quan ngang Bộ

Thủ tướng trao quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và bổ nhiệm lãnh đạo 4 bộ, cơ quan ngang Bộ

Chiều 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho TP.HCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Ván mới?

Chứng khoán

2

Bất cập trong pháp luật đầu tư xuyên biên giới: So sánh với Singapore và Trung Quốc

Đầu tư

3

Singapore đẩy nhanh kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng vật chất châu Á

Thế giới

4

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Đầu tư

5

Vì sao giá dầu khó vọt lên 100 USD/thùng?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy