Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược
Dũng Hiếu
04/03/2026, 14:35
Chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tổng kết phải làm rõ vai trò nền tảng của Cương lĩnh, tạo cơ sở cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng 4/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930–2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030–2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ trì cuộc làm việc với các Tổ Biên tập triển khai nhiệm vụ tổng kết.
Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt nội dung các đề án; nhiều ý kiến thảo luận đi thẳng vào trọng tâm, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện phân công nhiệm vụ, kế hoạch và đề cương tổng kết.
Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là tổng kết một hành trình cách mạng lâu dài, đầy hy sinh, sáng tạo và phát triển.
Theo Tổng Bí thư, tổng kết 100 năm là nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành đất nước có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh cần được tiến hành một cách khoa học, toàn diện, khách quan, làm rõ mô hình phát triển trong thời kỳ quá độ, những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ.
Tổng Bí thư khẳng định hai nội dung tổng kết có mối quan hệ chặt chẽ. Tổng kết 100 năm phải đúc rút được các bài học mang tính quy luật để định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm Cương lĩnh đi sâu vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ Đổi mới, chuẩn bị cơ sở cho các quyết sách chiến lược hướng tới mốc 2045 và xa hơn là năm 2130. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.
Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu rà soát lại phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phù hợp với chức năng, kinh nghiệm của từng thành viên; tránh chồng chéo, hình thức.
Ban Chỉ đạo giữ vai trò trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết; đồng thời nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo tổng kết tại các địa phương, bộ, ngành khi cần thiết.
Tổng Bí thư lưu ý hoàn thiện đề cương, phương pháp luận chung; xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ mốc tiến độ theo từng giai đoạn, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng đầu ra. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân.
Về phương thức làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu áp dụng cách làm khoa học, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu số; tăng cường phối hợp giữa các nhóm chuyên đề; bảo đảm kỷ luật phát ngôn, tính bảo mật, chính xác của tài liệu.
Việc tổng kết phải nghiêm túc, khách quan, toàn diện, có phát hiện mới, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và phát triển, giữa tổng kết quá khứ và định hướng tương lai.
Tổng Bí thư tin tưởng Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng một công trình tổng kết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thường trực Ban Bí thư: Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai để Đà Nẵng phát triển
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài về đất đai, coi đây là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố, trên nguyên tắc không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm chắc diễn biến trong nước và quốc tế, phản ứng chính sách linh hoạt, hiệu quả; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU
Với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của EC vào tuần tới; không để bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong việc gỡ “thẻ vàng” và xây dựng ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng...
Thủ tướng trao quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và bổ nhiệm lãnh đạo 4 bộ, cơ quan ngang Bộ
Chiều 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho TP.HCM
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho TP.HCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: