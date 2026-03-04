Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tổng kết phải làm rõ vai trò nền tảng của Cương lĩnh, tạo cơ sở cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 4/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930–2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030–2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ trì cuộc làm việc với các Tổ Biên tập triển khai nhiệm vụ tổng kết.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian mà đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt nội dung các đề án; nhiều ý kiến thảo luận đi thẳng vào trọng tâm, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện phân công nhiệm vụ, kế hoạch và đề cương tổng kết.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là tổng kết một hành trình cách mạng lâu dài, đầy hy sinh, sáng tạo và phát triển.

Theo Tổng Bí thư, tổng kết 100 năm là nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành đất nước có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh cần được tiến hành một cách khoa học, toàn diện, khách quan, làm rõ mô hình phát triển trong thời kỳ quá độ, những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ.

Tổng Bí thư khẳng định hai nội dung tổng kết có mối quan hệ chặt chẽ. Tổng kết 100 năm phải đúc rút được các bài học mang tính quy luật để định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm Cương lĩnh đi sâu vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ Đổi mới, chuẩn bị cơ sở cho các quyết sách chiến lược hướng tới mốc 2045 và xa hơn là năm 2130. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu rà soát lại phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phù hợp với chức năng, kinh nghiệm của từng thành viên; tránh chồng chéo, hình thức.

Ban Chỉ đạo giữ vai trò trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết; đồng thời nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo tổng kết tại các địa phương, bộ, ngành khi cần thiết.

Tổng Bí thư lưu ý hoàn thiện đề cương, phương pháp luận chung; xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ mốc tiến độ theo từng giai đoạn, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng đầu ra. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân.

Về phương thức làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu áp dụng cách làm khoa học, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu số; tăng cường phối hợp giữa các nhóm chuyên đề; bảo đảm kỷ luật phát ngôn, tính bảo mật, chính xác của tài liệu.

Việc tổng kết phải nghiêm túc, khách quan, toàn diện, có phát hiện mới, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và phát triển, giữa tổng kết quá khứ và định hướng tương lai.

Tổng Bí thư tin tưởng Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng một công trình tổng kết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.