Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

“Đạo luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược giữa Hàn Quốc và Mỹ” của Hàn Quốc nhằm đầu tư 350 tỷ USD Mỹ đã được đệ trình lên Quốc hội từ tháng 11/2025 và hiện vẫn trong quá trình xem xét...

Ngày 27/1, Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy Quốc hội nước này thông qua một đạo luật đặc biệt liên quan thỏa thuận thương mại với Mỹ vào cuối tháng 2 tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Hàn Quốc.

Trước đó, ông Trump tuyên bố nâng thuế quan với hàng hóa Hàn Quốc lên 25% từ mức 15%, với lý do quốc hội Hàn Quốc chậm phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn Quốc được công bố vào mùa hè năm ngoái, theo đó Washington hạ thuế quan với phần lớn hàng hóa Hàn Quốc xuống 15% để đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Seoul vào Mỹ.

Thỏa thuận đặc biệt có lợi cho các hãng ô tô Hàn Quốc khi thuế quan với ô tô và phụ tùng giảm xuống 15%, tương đương mức áp dụng với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Thỏa thuận được ký cuối năm ngoái sau chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump.

Theo bà Kim Hyun-jung, người phát ngôn của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP), ông Trump nhiều khả năng đang đề cập “Đạo luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược giữa Hàn Quốc và Mỹ” - văn bản được đệ trình lên quốc hội Hàn Quốc từ tháng 11 năm ngoái.

Dự luật đặt mục tiêu thành lập một công ty đầu tư do Chính phủ điều hành, phụ trách quản lý cam kết đầu tư 350 tỷ USD mà Seoul dự kiến rót vào Mỹ.

Theo ông Kim, 5 dự luật liên quan đã được đệ trình lên quốc hội Hàn Quốc và đang được lên lịch đưa vào thẩm tra.

Việc cả DP lẫn Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cùng cùng ủng hộ các dự luật này nhiều khả năng sẽ giúp quá trình thông qua diễn ra nhanh hơn Kim Hyun-jung

Trong Quốc hội Hàn Quốc, hiện đảng cầm quyền nắm 162/300 ghế, PPP nắm 107 ghế, 4 ghế đang khuyết.

“Điều cần làm lúc này là nhanh chóng xác nhận mục đích và các tình tiết trong tuyên bố của phía Mỹ, đồng thời xử lý mọi hiểu lầm”, bà Kim nhấn mạnh.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã triệu tập một cuộc họp trong ngày 27/1 để rà soát tình hình và thảo luận các phương án ứng phó sau tuyên bố của ông Trump, đồng thời tái khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận về thuế quan đã thống nhất với Mỹ.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cơ quan này chưa nhận được bất kỳ thông báo hay giải thích chính thức nào từ phía Mỹ về tuyên bố nói trên.

Đây là hiếm hoi ông Trump đảo chiều một thỏa thuận liên quan thuế đối ứng, trong bối cảnh Washington nhiều lần phàn nàn về việc một số đối tác chậm triển khai các cam kết đã đạt được.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ thường xuyên cập nhật cho phía Mỹ về tiến trình lập pháp. Trong khi đó, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho hay Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan sẽ tới Washington để trao đổi về vấn đề thuế quan ngay sau khi kết thúc lịch trình công tác tại Canada.

“Đã đến lúc chính phủ, cùng đảng cầm quyền và phe đối lập trong quốc hội, phải phối hợp hành động. Tôi mong PPP sẽ cùng chúng tôi phối hợp để sớm thông qua các dự luật liên quan”, bà Kim nói.

Giá cổ phiếu hai hãng xe Hyundai và Kia của Hàn Quốc giảm mạnh ở đầu phiên giao dịch ngày 27/1 sau tuyên bố của ông Trump, nhưng sau đó hồi phục phần nào. Đây là hai doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Hàn Quốc có mức độ nhạy cảm cao với thay đổi chính sách thương mại của Mỹ.

Sang phiên sáng 28/1, hai mã này diễn biến trái chiều. Trong khi cổ phiếu Hyundai quay đầu tăng hơn 1%, thì Kia tiếp tục giảm gần 1% Trên toàn thị trường, chỉ số Kospi tăng 1,5%, còn chỉ số Kosdaq của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng hơn 3,5%.