Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Năm 2025, kinh tế Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19...

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), trong quý 4/2025, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm do nhu cầu trong nước suy giảm. Diễn biến này khiến Seoul rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” là cần thêm biện pháp hỗ trợ tăng trưởng nhưng dư địa nới lỏng bị hạn chế bởi đồng won suy yếu và rủi ro tài chính ngày càng lớn.

Số liệu do BOK công bố ngày thứ Năm (22/1) cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 của Hàn Quốc giảm 0,3% so với quý trước. Kết quả này đảo chiều so với mức tăng 1,3% đã điều chỉnh của quý 3, đồng thời thấp hơn mức dự báo trung vị tăng 0,2% của các nhà phân tích trong khảo sát do hãng tin Bloomberg thực hiện.

Tính cả năm 2025, kinh tế Hàn Quốc tăng 1%, mức thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19.

Các số liệu cho thấy những lực đẩy từng nâng đỡ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong phần lớn năm 2025 - như kích thích tài khóa và tiêu dùng phục hồi - đang yếu đi, khi nhà chức trách ưu tiên kiểm soát rủi ro do giá bất động sản leo thang, nợ hộ gia đình phình to và đồng won suy yếu dai dẳng.

BOK cũng phát tín hiệu thận trọng hơn. Sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp tuần trước, cơ quan này đã bỏ khỏi thông cáo phần nội dung đề cập khả năng cắt giảm lãi suất - một thay đổi cho thấy BOK đang nghiêng về lập trường trung lập.

Thị trường nhà ở hiện tiếp tục là rủi ro lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á. Theo Hội đồng Bất động sản Hàn Quốc (REB), tính tới ngày 12/1, giá căn hộ tại Seoul đã tăng 50 tuần liên tiếp bất chấp việc chính phủ liên tục triển khai các biện pháp nhằm hạ nhiệt thị trường.

Thị trường nhà ở tăng trưởng nóng khiến nhà chức trách Hàn Quốc thận trọng với việc nới lỏng chính sách, vì lo lãi suất thấp hơn có thể đẩy nợ hộ gia đình lên cao và gia tăng rủi ro tài chính.

Các động lực tăng trưởng kinh tế cũng có xu hướng yếu đi khi tác dụng của các biện pháp kích thích tài khóa giảm dần. Trong quý 4 năm ngoái, tiêu dùng tư nhân nước này chỉ tăng 0,3% so với quý trước, giảm mạnh so với mức tăng 1,3% ở quý 3. Chi tiêu chính phủ cũng chỉ tăng khiêm tốn 0,6%.

Trong khi đó, đầu tư xây dựng giảm 3,9% và đầu tư thiết bị giảm 1,8%. Xuất khẩu ròng trong quý 4 giảm 2,1% so với quý trước, trái ngược với mức tăng 2,1% của quý 3.

Sức ép từ các yếu tố trên càng lớn trong bối cảnh đồng won suy yếu. Từ cuối tháng 6/2025 đến nay, đồng tiền này đã giảm hơn 8% so với USD, chủ yếu do dòng vốn chảy khỏi Hàn Quốc, chênh lệch lãi suất giữa các nền kinh tế và bất định xoay quanh chính sách thương mại. Thực tế này khiến BOK càng khó ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ, bởi việc hạ lãi suất có thể khiến đồng won giảm giá mạnh hơn.

Một số quan chức Hàn Quốc cảnh báo, nếu đồng won tiếp tục mất giá, rủi ro mất ổn định tài chính có thể gia tăng, đồng thời đối đối mặt áp lực lạm phát lớn hơn.

Số liệu mới cho thấy đà phục hồi của kinh tế Hàn Quốc không đồng đều. Các ngành xuất khẩu, đặc biệt nhóm liên quan tới con chip, tiếp tục tăng tốt, trong khi doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực xây dựng và các hộ gia đình chịu tác động mạnh từ lãi suất nên vẫn chậm phục hồi. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng con số tăng trưởng chung có thể làm lu mờ sự mất cân đối về mặt cấu trúc đang tích tụ bên dưới.

Sự chênh lệch này thể hiện rõ ở khoảng cách giữa đà phục hồi của nền kinh tế và diễn biến trên thị trường tài chính. Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng trong hầu hết các phiên từ đầu năm 2026, sau khi tăng 76% trong năm 2025. Trong phiên 22/1, có lúc Kospi vượt mốc 5.000 điểm - một ngưỡng mang tính biểu tượng - đúng mục tiêu mà Tổng thống Lee Jae Myung theo đuổi từ lâu.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lee cam kết đưa Kospi tăng gần gấp đôi, đồng thời coi cải cách thị trường vốn là trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chứng khoán chủ yếu dồn vào một nhóm nhỏ cổ phiếu, dẫn đầu là công ty sản xuất chip hàng đầu là Samsung Electronics và SK Hynix. Bức tranh xuất khẩu cũng tương tự khi xuất khẩu con chip tăng khoảng 22%, trong khi phần lớn các ngành khác - gồm ô tô và thép - khiêm tốn hơn.

Sự phụ thuộc vào một số ít trụ cột như vậy khiến Hàn Quốc dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi trong chính sách thuế quan và chính sách công nghiệp của Mỹ, vốn tập trung lĩnh vực bán dẫn.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cảnh báo các nhà sản xuất con chip nhớ của Hàn Quốc và Đài Loan có thể đối mặt mức thuế quan lên tới 100% nếu không cam kết mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm lạc quan khi dự báo kinh tế tăng trưởng 2% trong năm 2026 nhờ tiêu dùng cải thiện và xuất khẩu mạnh lên.

Giới chức nước này cũng cam kết tiếp tục giám sát chặt nợ hộ gia đình, cân nhắc lập một cơ quan chuyên trách để giám sát thị trường bất động sản, đồng thời chuyển hoạt động giao dịch ngoại hối trong nước sang cơ chế 24 giờ nhằm thu hút vốn ngoại và nâng cao hiệu quả hoạt động.