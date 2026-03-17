Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển
Như Nguyệt
17/03/2026, 09:24
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản”. Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.
Chiều 16/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng
ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.
Cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ
Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và việc cập nhật, bổ sung
Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUQH, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây nội dung
có ý nghĩa định hướng quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn của
Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ và hoạt
động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội.
Nhấn mạnh yêu cầu đối với chương trình hành động, Chủ tịch
Quốc hội cho rằng nội dung phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, xác định: "một tầm nhìn phát triển mới của đất nước, bước
vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững". Trong bối cảnh
đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế
phát triển.
“Chương trình
hành động phải thật sự cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ sản phẩm, trở
thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm
kỳ mới; bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao; tránh việc
lặp lại những nội dung lý luận chung đã nêu trong văn kiện Đại hội”, Chủ tịch
Quốc hội nêu rõ.
Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể
chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho
phát triển chứ không phải là rào cản”.
Do đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ tư
duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; khắc phục tình trạng chồng chéo,
mâu thuẫn và thiếu tính khả thi trong hệ thống pháp luật.
Đồng thời đẩy nhanh
tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu
phát triển các lĩnh vực mới như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ
nhân tạo, kinh tế số, tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian thấp
và không gian vũ trụ.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả;
nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành có chất lượng
cao, có tính ổn định lâu dài.
Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, để
giám sát thực sự trở thành công cụ quan trọng trong kiểm soát quyền lực, phòng
chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng quyết định các
vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án
năng lượng quy mô lớn và các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc
tế, khu thương mại tự do thế hệ mới…
Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.
Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.
Chiều 16/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam – Trung Quốc.
Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an, khẳng định vai trò của cơ chế phối hợp mới trong việc hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và kinh tế biển hiện đại.
