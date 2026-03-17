Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản”. Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Chiều 16/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và việc cập nhật, bổ sung Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUQH, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây nội dung có ý nghĩa định hướng quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với chương trình hành động, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nội dung phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, xác định: "một tầm nhìn phát triển mới của đất nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững". Trong bối cảnh đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

“Chương trình hành động phải thật sự cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ sản phẩm, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới; bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao; tránh việc lặp lại những nội dung lý luận chung đã nêu trong văn kiện Đại hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển chứ không phải là rào cản”.

Do đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu tính khả thi trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực mới như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian thấp và không gian vũ trụ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành có chất lượng cao, có tính ổn định lâu dài.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, để giám sát thực sự trở thành công cụ quan trọng trong kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn và các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới…