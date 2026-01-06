Xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục trong năm 2025

Cả năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 3,8%, đạt 709,69 tỷ USD, sau khi tăng 8,1% trong năm 2024...

Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 12/2025 nhờ nhu cầu lớn đối với các sản phẩm bán dẫn. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu cả năm của nước này đạt mức cao chưa từng thấy.

Dữ liệu sơ bộ do hải quan Hàn Quốc công bố cách đây ít ngày cho thấy xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng trưởng 13,4% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, đạt 69,58 tỷ USD.

Đây là một sự bứt phá đáng kể so với mức tăng trưởng 8,4% ghi nhận trong tháng 11, đồng thời vượt xa mức dự báo tăng 8,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của tờ báo Wall Street Journal.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 của Hàn Quốc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57,4 tỷ USD, dẫn tới thặng dư thương mại 12,18 tỷ USD. Trong tháng 11, nước này có mức thặng dư thương mại 9,74 tỷ USD.

Cả năm, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 3,8%, đạt 709,69 tỷ USD, sau khi tăng 8,1% trong năm 2024. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu cả năm của Hàn Quốc vượt mốc 700 tỷ USD, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có được mức xuất khẩu như vậy - theo Bộ Thương mại Hàn Quốc.

Thặng dư thương mại cả năm 2025 của Hàn Quốc đạt 78,03 tỷ USD do nhập khẩu giảm 0,02% so với năm trước còn 631,67 tỷ USD.

Xuất khẩu bán dẫn - mặt hàng chiếm khoảng 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc - tiếp tục giữ vai trò thúc đẩy tăng trưởng thương mại của nước này. Cả năm, xuất khẩu chip mang về cho Hàn Quốc kim ngạch 173,4 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước.

Riêng trong tháng 12, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục 20,8 tỷ USD, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp.

Xuất khẩu điện thoại thông minh và máy tính, hai mặt hàng chủ lực khác của Hàn Quốc, cũng tăng trong tháng 12, song xuất khẩu ô tô giảm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ trong tháng 12 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự phục hồi sau mấy tháng giảm liên tiếp. Kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất thỏa thuận thương mại vào tháng 10, kỳ vọng về sự cải thiện quan hệ thương mại song phương đã được đẩy lên cao. Từ ngày 1/11, Mỹ đã chính thức hạ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa Hàn Quốc về 15% từ 25% trước đó.

Cũng trong tháng 12, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng 6,9% đạt được trong tháng 11.