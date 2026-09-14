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BIDV tiếp dòng tài chính, cùng khách hàng tiếp nối thành tựu

T Thu Hà

Với mong muốn tiếp sức nguồn vốn để khách hàng thúc đẩy sản xuất kinh doanh, BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 200.000 tỷ đồng với lãi suất từ 6,8%/năm, hạn mức thấu chi lên đến 10 tỷ đồng.

Được triển khai từ nay đến 31/12/2026, chương trình này sẽ giúp khách hàng cá nhân bổ sung vốn lưu động, chủ động dòng tiền và nắm bắt cơ hội phát triển.

ĐÓN DÒNG VỐN KỊP THỜI CHO NHỮNG CƠ HỘI KINH DOANH

Trong sản xuất kinh doanh, cơ hội có thể đến từ một đơn hàng mới, cao điểm mùa vụ hay một thời điểm thuận lợi nào đó. Những lúc như vậy, nguồn vốn được bổ sung đúng lúc không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt mà còn giúp người kinh doanh thúc đẩy hoạt động và chủ động trước những cơ hội mới.

Thấu hiểu nhu cầu đó, BIDV triển khai chính sách vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,8%/năm, hạn mức thấu chi lên đến 10 tỷ đồng.

Chương trình áp dụng với khách hàng cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tối thiểu 12 tháng. Bên cạnh bổ sung vốn lưu động, nguồn vốn vay cũng được áp dụng cho nhu cầu vay để trả nợ trước hạn tại tổ chức tín dụng khác đối với các khoản vay đủ điều kiện.

HƯỚNG DÒNG VỐN TỚI NHỮNG MÔ HÌNH BỀN VỮNG

Không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho các mô hình kinh doanh thông thường, BIDV còn hướng dòng tài chính tới những mô hình sản xuất kinh doanh xanh, góp phần giúp khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ và tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn.

Khách hàng của BIDV với mô hình nông nghiệp hữu cơ tại Lâm Hà.
Khách hàng của BIDV với mô hình nông nghiệp hữu cơ tại Lâm Hà.

Theo đó, gói tín dụng xanh quy mô 10.000 tỷ đồng BIDV triển khai dành riêng cho các khách hàng kinh doanh các mô hình nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường có chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP, OCOP, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, nhãn sinh thái Việt Nam. Chương trình cũng áp dụng với hoạt động kinh doanh điện mặt trời áp mái, điện gió, mua ô tô điện và nhu cầu nhà ở tại các công trình đạt chứng nhận xanh.

Vốn là một nguồn lực quan trọng, nhưng chưa phải là yếu tố quyết định tất cả trong một mô hình sản xuất kinh doanh. Phía sau mỗi thành tựu của khách hàng còn là sự kết tinh của kinh nghiệm, sức lao động, khả năng nắm bắt cơ hội và tinh thần dám nghĩ, dám làm... Khi những dòng chảy ấy gặp nhau và cùng hướng, các kế hoạch có thêm điều kiện để trở thành hiện thực và những thành tựu sẽ được tiếp nối.

VnEconomy

Khách hàng có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh có thể liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch BIDV gần nhất hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được tư vấn.

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