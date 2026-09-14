Tesla thành lập công ty con vốn gần 78 tỷ tại Việt Nam

Hãng xe điện Mỹ Tesla đã thành lập công ty con tại Việt Nam, tên tiếng Việt là Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0319706343.
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Tesla Motors Vietnam LLC đặt văn phòng tại tầng 6, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Công ty đăng ký hoạt động trong 7 lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bán buôn, bán lẻ ô tô, bán phụ tùng ô tô, bán máy móc và một số hoạt động bán buôn, bán lẻ khác.
Công ty có vốn điều lệ 77,7 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD).
Tesla Motors Việt Nam có ba người đại diện theo pháp luật, gồm một người Việt Nam và hai người Mỹ. Trong đó, ông David Jon Feinstein (sinh năm 1978), là lãnh đạo cấp cao của Tesla, giữ chức Chủ tịch công ty Tesla Motors Vietnam LLC.
Hồ sơ đăng ký ghi địa chỉ của ông tại 1 Tesla Road, Austin, Texas, trùng với địa chỉ trụ sở chính của Tesla tại Mỹ.
Hai người đại diện theo pháp luật còn lại là bà Isabel Ching Fan (sinh năm 1965), giữ chức Tổng Giám đốc Tesla Motors Vietnam LLC, và ông Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1983), Trợ lý Tổng Giám đốc.
Tesla hiện chưa bán xe chính thức tại Việt Nam. Và việc Tesla thành lập pháp nhân riêng không đồng nghĩa hãng đã công bố kế hoạch bán xe, mở showroom hay xây dựng mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam.
Tesla không phải doanh nghiệp đầu tiên thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Elon Musk thiết lập hiện diện trực tiếp tại Việt Nam. Trước đó, SpaceX đã thành lập Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam để triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.
Tháng 3/2025, Chính phủ cho phép SpaceX thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm, với thời gian thí điểm kết thúc trước ngày 1/1/2031.
Đến tháng 2/2026, Starlink Services Việt Nam được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng vệ tinh, gồm mạng viễn thông cố định vệ tinh và mạng viễn thông di động vệ tinh. Công ty cũng được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện.
Giai đoạn đầu, Starlink được phép triển khai 4 trạm cổng (gateway) và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối tại Việt Nam. Từ tháng 8/2026, Starlink đã bắt đầu nhận đơn hàng tại Việt Nam.
Việc Starlink đi trước Tesla là một điểm đáng chú ý trong cách hệ sinh thái của Elon Musk tiếp cận thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, hệ sinh thái này sẽ mở rộng tại Việt Nam theo hướng nào vẫn cần thêm thời gian để có câu trả lời.
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