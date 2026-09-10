Infographic: Tuyên bố chung Việt Nam - Nga củng cố Đối tác chiến lược toàn diện

Tuyên bố chung khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã được thử thách qua thời gian, đứng vững trước những biến động của thời đại và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moskva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026, tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.
Việt Nam và Liên bang Nga nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị, chiến lược cao; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược.
Chiều 9/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.
Ngày 9/9, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trường phổ thông số 1253, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Những ngày này, công trường Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp với hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân cùng lúc triển khai các hạng mục hạ tầng. Dự án có diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng và hiện đang vượt tiến độ kế hoạch.
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