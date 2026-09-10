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Infographic: Tuyên bố chung Việt Nam - Nga củng cố Đối tác chiến lược toàn diện

V VnEconomy

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 - 9/9, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Đồ họa VnEconomy - Nguồn: TTXVN
Đồ họa VnEconomy - Nguồn: TTXVN

Tuyên bố chung khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã được thử thách qua thời gian, đứng vững trước những biến động của thời đại và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

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Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moskva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026, tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh

Chiều 9/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.

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Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

VnEconomy Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

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