Infographic: Tuyên bố chung Việt Nam - Nga củng cố Đối tác chiến lược toàn diện

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 - 9/9, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Đồ họa VnEconomy - Nguồn: TTXVN

Tuyên bố chung khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã được thử thách qua thời gian, đứng vững trước những biến động của thời đại và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.