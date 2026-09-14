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TP. Huế biến lợi thế riêng thành giá trị cho thị trường bất động sản

T Thanh Xuân

Thị trường bất động sản Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nguồn cung, nhu cầu và dòng vốn có những chuyển động đáng chú ý. Những lợi thế riêng của địa phương vì thế cũng cần được nhìn nhận ở góc độ tạo giá trị cho thị trường...

Trong chu kỳ phát triển mới, dòng vốn phù hợp với Huế sẽ không chỉ là dòng vốn tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Ảnh: VARS
Trong chu kỳ phát triển mới, dòng vốn phù hợp với Huế sẽ không chỉ là dòng vốn tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Ảnh: VARS

Từ ngày 1/1/2025, Thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên. Vị thế mới đang tạo thêm cơ hội để Huế thu hút đầu tư, phát huy các giá trị riêng và phát triển đô thị.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản cũng có thêm dư địa phát triển, song bài toán đặt ra là làm thế nào để những lợi thế về di sản, văn hóa, cảnh quan, hạ tầng và môi trường sống được chuyển hóa thành giá trị thực, tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững và thu hút dòng vốn dài hạn.

PHÁT HUY TỪ VỊ THẾ MỚI 

Phát biểu tại Hội thảo “Huế - Từ Kinh đô di sản đến động lực mới của dòng vốn đầu tư”, do Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng lợi thế của Huế không nằm ở từng di tích riêng lẻ, mà ở một chỉnh thể lịch sử - văn hóa - sinh thái liền mạch, từ Hoàng thành, hệ thống lăng tẩm, sông Hương đến nhà vườn, làng cổ và đời sống cộng đồng. Đây là nền tảng để Huế định vị một mô hình phát triển khác biệt so với các đô thị khác.

Tuy nhiên, “Huế cần chuyển từ tư duy bảo tồn di sản sang phát triển kinh tế di sản để những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực cho tăng trưởng. Trong giai đoạn tới, các lĩnh vực như: kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, y tế chuyên sâu, đô thị đại học và du lịch chất lượng cao có thể trở thành những cấu phần quan trọng của mô hình này”, ông Thiên nhấn mạnh.

Nhìn vào diễn biến thực tế, các chuyên gia nhận định bất động sản Huế đang ở pha đầu của quá trình khởi động và tái cấu trúc. Nguồn cung đã phục hồi rõ nét từ năm 2025, song tốc độ gia tăng nguồn cung đang nhanh hơn khả năng hấp thụ. Năm 2025, thị trường ghi nhận 505 giao dịch, gần gấp 3 lần năm 2024, nhưng tỷ lệ hấp thụ giảm từ 47% xuống 40% và còn khoảng 32% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 65% lượng giao dịch đến từ nhu cầu ở thực.

Trong bối cảnh đó, khoảng cách giá và nguồn cung mới có thể tạo ra dư địa, nhưng không đồng nghĩa với tăng giá tự động. Giá trị bất động sản trong chu kỳ mới phải được nâng đỡ bởi tăng trưởng kinh tế, dân cư, hạ tầng, sức mua và khả năng khai thác giá trị sử dụng. Chính đặc điểm phát triển “chậm mà chắc” có thể trở thành lợi thế của Huế khi thị trường được sàng lọc bởi nhu cầu thực.

HƯỚNG DÒNG VỐN VÀO GIÁ TRỊ DÀI HẠN 

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Huế không cần trở thành một thị trường bất động sản “nóng”. Huế cần trở thành một thị trường bất động sản có giá trị. Giá trị đó đến từ một đô thị đáng sống, những dự án được quy hoạch và phát triển bài bản, cùng khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực, du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

Trong chu kỳ phát triển mới, dòng vốn phù hợp với Huế sẽ không chỉ là dòng vốn tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, mà là dòng vốn nhìn thấy giá trị dài hạn của địa phương. Khi lợi thế di sản được chuyển hóa thành năng lực kinh tế, quy hoạch và hạ tầng được triển khai thực chất, đồng thời thị trường bất động sản phát triển trên nền tảng sức cầu thực, Huế có cơ sở để trở thành một điểm đến mới của dòng vốn trung và dài hạn, từng bước khẳng định vai trò của một cực phát triển mới tại miền Trung.

Huế có nhiều cơ hội từ vị thế mới nhưng điều quan trọng không phải là phát triển thật nhanh, mà phát triển đúng với lợi thế, quy hoạch, có chọn lọc, bền vững và tạo ra giá trị thực. Với thị trường bất động sản, sức hấp dẫn dài hạn không thể chỉ được quyết định bởi khả năng tăng giá, mà phải hình thành trên nền tảng nhu cầu thực, hạ tầng thực, năng lực phát triển đô thị và giá trị sử dụng thực”, TS. Đính nhận định,

Thực tế, từ góc độ nhu cầu thực, những cơ sở cho sức cầu của thị trường Huế cũng dần hiện rõ. Bên cạnh người dân địa phương, hơn 40.000 công nhân, chuyên gia và quản lý đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn cũng tạo ra nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ đi kèm. Lực lượng lao động trong ngành du lịch cũng là một nguồn cầu đáng chú ý. Hiện có khoảng 40.000 lao động trực tiếp và gián tiếp làm việc trong lĩnh vực này, con số kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng khi du lịch phục hồi mạnh mẽ, với ước tính tăng thêm khoảng 20.000 người mỗi năm.

Ở chiều đầu tư, lượng khách du lịch gia tăng, cùng tỷ lệ lấp đầy tốt đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư đối với nhà ở thương mại, căn hộ và các sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền, nhất là tại khu vực trung tâm và những nơi có điều kiện khai thác thuận lợi. Cùng với đó, Huế đang đẩy mạnh việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để đưa nhiều dự án bất động sản vào triển khai. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp bất động sản lớn cũng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư, nâng cấp cảnh quan đô thị, thúc đẩy phát triển hạ tầng và hệ thống tiện ích

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