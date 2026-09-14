Cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh, nhiều mã bán tháo kịch sàn

Thị trường chiều nay không yếu hơn bao nhiêu về điểm số, cũng không kém ở nhóm blue-chips. Tuy nhiên các cổ phiếu vừa và nhỏ thì giảm khá “nặng”. Chỉ số Midcap đóng cửa bốc hơi 1,76%, Smallcap giảm 0,77% trong khi VN30-Index giảm 0,42%.

VN-Index và đường trung bình 50 ngày.

Nguyên nhân là khả năng giữ giá ở các cổ phiếu blue-chips tốt hơn hẳn. Rổ VN30 kết phiên với 13 mã tăng và 13 mã giảm, thậm chí vẫn có cổ phiếu kịch trần là SSB. Trong khi đó độ rộng tổng thể sàn HoSE chỉ có 85 mã tăng và 229 mã giảm.

So với phiên sáng, rổ VN30 cũng có 17 cổ phiếu tụt giá sâu hơn, 9 cổ phiếu có cải thiện. Tuy vậy rổ này chỉ có 7 mã giảm từ 1% trở, còn toàn sàn HoSE tới 149 mã. VN30 có duy nhất MWG giảm quá 2% (-2,1%), trong khi phần còn lại tới 90 mã.

Toàn sàn HoSE trong buổi sáng ghi nhận 32 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên và VN30 có duy nhất một mã là VIC. Như vậy số mã giảm giá sâu (từ -2%) đã tăng gấp 3 lần trong phiên chiều, xác nhận diễn biến rất tệ ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. 10 mã trong số này giảm tới kịch sàn, bị bán dữ dội là GEE khớp 164,1 tỷ đồng, GEL khớp 127,7 tỷ và GEX khớp 556,5 tỷ.

Nhóm giảm sâu dù chưa tới ngưỡng sàn cũng “la liệt” các cổ phiếu giao dịch lớn như VIX giảm 4,91% với 1.056,5 tỷ đồng; NVL giảm 2,05% với 267,2 tỷ; VND giảm 3,63% với 264,6 tỷ; VCI giảm 2,24% với 259,5 tỷ; PNJ giảm 3,75% với 233,6 tỷ; VSC giảm 2,31% với 151,5 tỷ; EIB giảm 4,76% với 148,2 tỷ…

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, nhiều mã bị xả lớn, giá giảm mạnh.

Chỉ tính riêng thanh khoản của nhóm cổ phiếu giảm từ 2% trở lên và không tính MWG, đã chiếm 28,8% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Nếu tính thanh khoản của toàn bộ các cổ phiếu không thuộc VN30 có biên độ giảm từ 1% trở lên, giao dịch chiếm 32,2% toàn sàn. Thống kê này cho thấy đang có tín hiệu gia tăng mạnh áp lực bán ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Đây có thể là hành động cắt lỗ chủ động vì các mã này suốt nhịp tăng vừa qua cũng khá chậm.

Đối với rổ blue-chips, tuy trạng thái giá không mạnh nhưng cũng không gây xáo trộn quá lớn. Chiều nay VIC phục hồi giá khá ấn tượng 1,39% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa chỉ còn giảm 0,78% so với tham chiếu. Nhịp hồi này hỗ trợ điểm số khá tốt. VIC chung cuộc chỉ còn lấy đi khoảng 3 điểm của VN-Index. Tiếc rằng VHM chiều nay lại kém, trượt dốc mạnh 1,51% so với phiên sáng, đảo chiều từ mức tăng 1,11% thành đóng cửa giảm 0,42%. LPB, GVR, MBB, HPG, MWG là các cổ phiếu khác cũng trượt giá khá sâu trong buổi chiều.

Trong khi đó số lượng blue-chips cải thiện giá so với buổi sáng vừa ít hơn về số lượng, vừa kém hơn về vốn hóa. Ngoài VIC, TCX, VPL và VRE cũng lên giá khá mạnh nhưng hỗ trợ điểm số ít hơn. VN-Index đóng cửa giảm 0,39% (-6,98 điểm), kém hơn phiên sáng một chút (-0,25%/-4,41 điểm).

Rổ VN30 đóng cửa cũng có 5 cổ phiếu mạnh là SSB kịch trần, BSR tăng 3,45%, GAS tăng 3,38%, VPL tăng 2,06%, SAB tăng 2,05%. Tất cả các mã này trừ SSB đều có diễn biến tăng giá trong buổi chiều. Midcap cũng đóng góp vài cổ phiếu là PVT tăng 2,71%, VPI tăng 1,17%, DGW tăng 3,6%, PVD tăng 2,16%, BVH tăng 6,25%...

Khối ngoại phiên chiều xuất hiện nhiều giao dịch thỏa thuận lô lớn nhưng vị thế ròng vẫn đạt +98,6 tỷ đồng. Tính chung với phiên sáng, cả ngày hôm nay khối ngoại mua ròng 825,2 tỷ đồng trên sàn HoSE, cao nhất 26 phiên trở lại đây. CÁc mã được mua ấn tượng là VPB +149,3 tỷ, MBB +135,9 tỷ, TCB +130,9 tỷ, FPT +117,4 tỷ, VCB +95,4 tỷ, PNJ +80,7 tỷ. Phía bán ròng có HPG -170,2 tỷ, VIC -76,7 tỷ, VNM -64,1 tỷ.