Giá USD ngân hàng rục rịch tăng từ vùng thấp

Ngày 14/9, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh 25.915 đồng/USD, giảm 0,05% trong ngày và 0,54% trong tuần. So với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng giảm 1,45%. Mức này chỉ cao hơn 28 đồng so với đáy 52 tuần 25.887 đồng/USD và thấp hơn 1,84% so với đỉnh 52 tuần 26.427 đồng.
Cùng ngày, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá USD tăng khoảng 20–25 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng này chưa làm thay đổi xu hướng nếu so với đầu năm.
Theo dữ liệu tổng hợp ngày 14/9, giá mua USD tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 25.720 đồng/USD, giảm 1,26% từ đầu năm; giá bán khoảng 26.130 đồng/USD, giảm 0,94%. Giá mua giảm mạnh hơn giá bán cho thấy khoảng cách giữa hai chiều đã nới rộng so với đầu năm.
Khảo sát trực tiếp bảng giá của 21 ngân hàng ngày 14/9 cho thấy sự phân hóa tập trung chủ yếu ở chiều mua USD, trong khi giá bán khá tập trung.
Ở chiều mua chuyển khoản, KienlongBank niêm yết cao nhất ở 25.767 đồng/USD, tiếp đến VIB 25.760 đồng, ACB 25.750 đồng, VPBank 25.748 đồng và Techcombank 25.746 đồng. Trong số các ngân hàng khảo sát, NCB thấp nhất ở 25.610 đồng/USD. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất lên tới 157 đồng/USD.
Ở chiều bán, biên độ nhỏ hơn đáng kể. HSBC niêm yết giá bán USD thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát, ở mức 26.083 đồng/USD, KienlongBank 26.087 đồng, HDBank và Eximbank cùng 26.090 đồng. Nhỉnh hơn, NCB bán chuyển khoản ở 26.130 đồng/USD; MB 26.120 đồng; VietinBank 26.115 đồng; Techcombank 26.112 đồng; VPBank 26.111 đồng; VIB và nhiều ngân hàng khác quanh 26.110 đồng.
Ngược với diễn biến trên thị trường, ngày 14/9, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.607 đồng/USD, tăng 11 đồng so với ngày 11/9 và tăng 1,92% so với đầu năm. Giá mua, bán USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh lên 24.377 đồng và 26.837 đồng/USD, lần lượt tăng 1,92% và 1,93% từ đầu năm.
Đáng chú ý, sau khi giảm xuống 24.362 đồng/USD ngày 10/9, giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước đã tăng trở lại 15 đồng trong hai phiên, song vẫn thấp hơn khoảng 1.538 đồng so với tỷ giá liên ngân hàng. Khoảng cách lớn này cho thấy việc nâng giá mua hiện chủ yếu đi cùng sự điều chỉnh của tỷ giá trung tâm, chưa cho thấy tín hiệu Ngân hàng Nhà nước chủ động nâng mạnh giá mua để hút USD từ hệ thống.
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