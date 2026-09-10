Thứ Năm, 10/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

H Hà Lê - TTXVN

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN
Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12.4.1973. Quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. 

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân - Ảnh: TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân - Ảnh: TTXVN 

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp VnEconomy chuyến thăm Việt Nam - Pháp VnEconomy cộng đồng người Việt tại Pháp VnEconomy Đại sứ Việt Nam tại Pháp VnEconomy Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp VnEconomy hợp tác khoa học - công nghệ VnEconomy Lễ tân Bộ Ngoại giao Pháp VnEconomy quan hệ Việt Nam - Pháp VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moskva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026, tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh

Chiều 9/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy