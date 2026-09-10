Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12.4.1973. Quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moskva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026, tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.
Việt Nam và Liên bang Nga nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị, chiến lược cao; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược.
Chiều 9/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.
Ngày 9/9, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trường phổ thông số 1253, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường.
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác, hiểu biết giữa các dân tộc và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Những ngày này, công trường Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp với hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân cùng lúc triển khai các hạng mục hạ tầng. Dự án có diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng và hiện đang vượt tiến độ kế hoạch.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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