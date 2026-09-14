Sắp diễn ra Techcombank Investment Summit 2026 - Hội nghị đầu tư quốc tế thường niên

Techcombank Investment Summit 2026 sẽ có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo cấp cao Chính phủ, nhà đầu tư kỳ cựu cùng các chuyên gia kinh tế đầu ngành trong nước, quốc tế. Sự kiện không chỉ là một diễn đàn để đối thoại về cách Việt Nam có thể khơi dậy mọi nguồn lực, nâng tầm những lợi thế sẵn có, thúc đẩy đổi mới và tạo ra những giá trị vượt bậc trong giai đoạn tiếp theo, mà còn là những thảo luận, góc nhìn chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến phát triển hạ tầng, thị trường vốn, tài chính và vai trò dẫn dắt trong hành trình kiến tạo hưng thịnh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ban hành tháng 7 vừa qua.
Năm 2025, Techcombank Investment Summit đã tạo dấu ấn trong nước và quốc tế khi mở ra câu chuyện về một “Việt Nam mới - Tầm nhìn kiến tạo giá trị”. Sự kiện thu hút số lượng khách tham dự vượt kỳ vọng cùng sự quan tâm chú ý từ các cơ quan báo chí, truyền thông hàng đầu trong nước, quốc tế như Bloomberg (Hong Kong), Nikkei Asia...
Bước sang năm 2026, những cơ hội và vận hội lớn được nhắc đến tại Diễn đàn năm 2025 đang từng bước trở thành hiện thực. Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển hóa khát vọng tăng trưởng thành những chương trình hành động cụ thể, đòi hỏi năng lực triển khai quyết liệt từ Chính phủ, các địa phương, tổ chức ngành nghề cùng những doanh nghiệp đầu ngành tiên phong dẫn dắt. Techcombank Summit 2026 đang tiếp tục ghi nhận sự chào đón tích cực cùng sự quan tâm rộng rãi từ giới chuyên gia, nhà đầu tư và khách mời uy tín, hướng đến việc tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi lớn hơn: Điều gì sẽ tạo nên bước nhảy vọt tiếp theo của Việt Nam trên hành trình trở thành một quốc gia phát triển phồn vinh và giàu có, với năng lực cạnh tranh và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, thu hút các nhà đầu tư quốc tế?
Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ cùng những động lực tăng trưởng mới được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự phát triển của thị trường vốn và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Khát vọng tăng trưởng hai chữ số đang từng bước được hiện thực hóa, mở ra cơ hội để Việt Nam bứt phá về năng suất, năng lực cạnh tranh và vị thế trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh đó, việc cần thiết là làm thế nào để tăng trưởng nhanh hơn, chuyển hóa tăng trưởng thành năng lực nội sinh, thành những giá trị bền vững và những nền tảng phát triển dài hạn cho quốc gia. Từ việc xây dựng các doanh nghiệp dẫn dắt, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút và nuôi dưỡng nhân tài, đến việc nâng cao hiệu quả thu xếp vốn, phân bổ nguồn lực và thúc đẩy các khu vực kinh tế trọng điểm trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, tất cả đều sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương lai của Việt Nam trong những thập kỷ tới.
Techcombank Summit 2026 sẽ mở ra những lựa chọn chiến lược và những giải pháp đột phá có thể giúp Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ hơn.
Khi nhìn nhận sự phát triển không chỉ qua những con số tăng trưởng, mà qua năng lực kiến tạo giá trị, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và tạo dựng những nền tảng bền vững cho tương lai, Việt Nam sẽ có được những điều kiện cần thiết để hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phồn vinh, hùng cường và có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực và trên thế giới.
Tại dự thảo lần 2 Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ Tài chính đã làm rõ đề xuất nới điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài; loại bỏ các khái niệm như “dự án đầu tư chiến lược”, “dự án khác”, “tỷ lệ sở hữu 100%”…
Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (14/9) tại thị trường châu Á trong trạng thái giảm, khi nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tuần này...
BHXH Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng BHYT gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền. Người tham gia có thể thực hiện qua Cổng Dịch vụ công, ứng dụng ngân hàng có tích hợp dịch vụ thanh toán BHXH, BHYT hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; đồng thời theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức.
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Nằm trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tài chính tiên phong sát cánh cùng chính quyền Thành phố trong các hoạt động đối ngoại đa phương, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kết nối hạ tầng - tài chính quốc tế…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
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