Vàng tụt giá trước thềm cuộc họp Fed

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (14/9) tại thị trường châu Á trong trạng thái giảm, khi nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tuần này...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, một động thái tăng lãi suất của Fed có thể gây biến động giá vàng, nhưng nhìn về dài hạn, triển vọng tăng giá vàng vẫn được bảo toàn.

Giá vàng đã chịu áp lực giảm mạnh trong tuần vừa rồi và hoàn tất tuần giảm thứ hai liên tiếp, với mức giảm gần 2%, do khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9 đã tăng lên mức gần 90%. Nguyên nhân dẫn tới xác suất Fed tăng lãi suất lớn hơn là hai báo cáo thống kê cho thấy lạm phát ở Mỹ tuy không tăng tốc nhưng duy trì dai dẳng trên mục tiêu của Fed.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc giá vàng giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.300 USD/oz trong tuần vừa rồi là một dấu hiệu cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất đang mất dần khả năng gây áp lực giảm giá lên kim loại quý này.

Nói về cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này của Fed, Giám đốc đầu tư Chris Zaccarelli của công ty Northlight Asset Management nhận định với trang Kitco News: “Không có gì đảm bảo Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất, nhưng cũng rất khó để cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất”.

Theo giới chuyên gia, Fed có một mối lo thậm chí còn lớn hơn cả mối lo lạm phát. Đó là việc khối nợ công khổng lồ của Mỹ - cụ thể là hơn 40 nghìn tỷ USD - đang gây ra những pha bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc. Tuần vừa rồi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm tiến gần tới mốc quan trọng 5%.

Đà leo thang của lợi suất không dừng lại dù Bộ Tài chính Mỹ đã mua vào hơn 5 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

CEO Jeff Sarti của công ty Morton Wealth nói rằng trong môi trường này, Fed không thể tăng lãi suất quyết liệt.

“Fed có thể hành động để chống lạm phát, nhưng với tình hình tài khóa của Chính phủ Mỹ như bây giờ, Fed không có nhiều dư địa để tăng lãi suất. Bởi vậy, lạm phát có thể sẽ duy trì ở mức cao. Yếu tố quan trọng hơn là tình hình tài khóa xấu đi của Mỹ, và thị trường trái phiếu đang gửi đi một thông điệp to, rõ ràng về vấn đề này”, ông Sarti nói.

Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận định giá vàng vẫn đang được hỗ trợ vững chắc bởi uy tín của Fed đang bắt đầu bị thử thách. Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề của Fed ở Jackson Hole vào cuối tháng 8, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã nhắc lại trọng tâm và cam kết của ông về ổn định giá cả và đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

“Về cơ bản, nếu Fed tăng lãi suất, thì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng không giảm nhiều được. Còn nếu Fed không tăng lãi suất, uy tín của Fed sẽ bị đặt câu hỏi. Bởi vậy, nắm giữ vàng vẫn là việc nên làm bây giờ”, ông Aslam nhấn mạnh.

Trong một báo cáo, chiến lược gia trưởng Ryan McKay của ngân hàng đầu tư TD Securities nói rủi ro giảm giá đối với vàng đang gia tăng trước thềm quyết định lãi suất của Fed vào ngày thứ Tư tuần này, nhưng dư địa giảm của giá vàng không lớn.

“Dữ liệu kinh tế mạnh và sự cứng rắn của Fed chỉ có thể dẫn tới việc bán vàng hạn chế trong ngắn hạn. Với chủ đề sự gia tăng cung tiền giấy USD, hoạt động mua ròng vàng tiếp diễn của các ngân hàng trung ương, và lực mua gia tăng trở lại của các quỹ ETF, vàng đang có một cơ sở hỗ trợ mạnh mẽ xét trong dài hạn. Bất kỳ sự giảm giá nào của vàng trong ngắn hạn đều nên được coi là cơ hội tiềm năng để mua vào”, ông McKay nói.

Thậm chí, Chủ tịch Ryan McIntyre của công ty Sprott Inc. còn không cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tuần này vì lạm phát cao ở Mỹ hiện nay chủ yếu do giá năng lượng cao liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Ông nói thêm rằng ngay cả khi Fed tăng lãi suất, thị trường vàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Ông nhấn mạnh rằng với giá vàng ở dưới ngưỡng 4.400 USD/oz, một động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed về cơ bản đã được phản ánh.

“Fed có làm nhiều hơn hay ít hơn cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến bức tranh lớn. Họ có thể tăng tốc hay giảm tốc, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là rủi ro nợ công tiếp tục gia tăng”, ông McIntyre nhấn mạnh.

Tuần này không có nhiều báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng được công bố. Thay vào đó, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ tập trung vào các quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn bao gồm Fed, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trong đó, cuộc họp của BOE và BOJ sẽ cùng kết thúc vào ngày thứ Năm, một ngày sau cuộc họp của Fed.

Chiến lược gia trưởng Adam Turnquist của công ty LPL Financial nhấn định một động thái tăng lãi suất của BOJ có thể gây ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế toàn cầu. Ông nói nhà đầu tư nên theo dõi xem đồng yên có tăng giá vượt ngưỡng cản lớn 152 yên đổi 1 USD hay không.

“Nếu đồng yên tăng giá một cách quyết đoán trên ngưỡng này, tốc độ tăng giá sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, buộc giới đầu tư bán khống và ‘carry trade’ đồng yên phải tháo chạy khỏi trạng thái của họ, gây biến động khắp các tài sản, bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ”, ông Turnquist viết trong một báo cáo.

Lúc 6h20 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm gần 11 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương giảm 0,25%, giao dịch ở mức 4.339 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Giá bạc giao ngay giảm 0,7%, còn 64,16 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 136,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.700 đồng (mua vào) và 26.110 đồng (bán ra).