BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản
P.V
27/02/2026, 14:00
Từ ngày 1/3/2026, hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện một thay đổi quan trọng trong việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước chính sách mới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có giải pháp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN), tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài chính, hỗ trợ quản lý thuế, hóa đơn và dòng tiền của hộ kinh doanh - một khu vực đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
CƠ HỘI ĐỂ HỘ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP, BÀI BẢN HƠN
Theo hướng dẫn mới, hộ kinh doanh không tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ để thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, toàn bộ dòng tiền thu - chi từ bán hàng, cung ứng dịch vụ cần được thực hiện qua tài khoản đứng tên hộ kinh doanh.
Ở góc độ quản lý, việc thống nhất tên tài khoản với đăng ký kinh doanh giúp: Xác định rõ chủ thể kinh doanh; đối soát doanh thu, chi phí thuận lợi; phục vụ kê khai, quyết toán thuế và quản lý hóa đơn điện tử.
Với chính hộ kinh doanh, đây là bước đi giúp chuẩn hóa hoạt động tài chính, nâng cao uy tín với khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu lấy hóa đơn đầu vào hợp lệ. Thực tế cho thấy, để hóa đơn được chấp nhận, thông tin mã số thuế, tên đơn vị và tài khoản nhận tiền cần đối chiếu chính xác với đơn vị xuất hóa đơn. Vì vậy, việc sử dụng đúng tài khoản hộ kinh doanh trở thành điều kiện quan trọng để chứng minh giao dịch minh bạch và hợp pháp.
Theo phân loại tại Quyết định 3389/QĐ-BTC năm 2025, không phải mọi hộ kinh doanh đều bắt buộc mở tài khoản riêng. Tuy nhiên, các hộ thuộc diện quản lý thuế theo phương pháp kê khai, đặc biệt nhóm có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm sẽ phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh. Đây là nhóm phải thực hiện đầy đủ chế độ: sổ sách kế toán; hóa đơn, chứng từ; thanh toán qua ngân hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuẩn hóa hoạt động tài chính.
MYSHOP PRO: GIẢI PHÁP “2 TRONG 1” CHO HỘ KINH DOANH
Trước yêu cầu chuẩn hóa theo quy định mới, các ngân hàng thương mại đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận tiện hơn, với các giải pháp hỗ trợ trong việc mở tài khoản đúng tên, đúng mục đích sử dụng, đồng thời tư vấn quy trình giao dịch phù hợp với đặc thù kinh doanh.
Trong đó, BIDV cho biết sẵn sàng đồng hành cùng hộ kinh doanh với giải pháp tài chính đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng hộ, cá nhân kinh doanh nhằm tuân thủ các quy định pháp luật. BIDV là ngân hàng đầu tiên tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro với các tính năng đa dạng, trọn vẹn ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Chỉ với duy nhất một ứng dụng, một user (tên/số điện thoại) đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng đồng thời cả tài khoản hộ kinh doanh và cá nhân chủ hộ kinh doanh, giúp tối ưu dòng tiền cũng như tận dụng tối đa các tiện ích, ưu đãi của ngân hàng cho cả hai đối tượng.
Đồng thời, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng nhanh với yêu cầu mới, BIDV đang triển khai loạt ưu đãi:
Miễn phí trọn đời MyShop Pro cho khách hàng đăng ký đến 30/6/2026.
Ưu đãi khi sử dụng Loa thanh toán.
Miễn phí gói 6 tháng sử dụng hóa đơn điện tử và chữ ký số (đến 31/3/2026).
Với việc kết hợp giữa tuân thủ quy định và tối ưu vận hành, ứng dụng BIDV SmartBanking tích hợp MyShop Pro được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận tiện, quản lý bài bản, tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết
Trong phiên 28/2, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến quanh mức 184 triệu đồng/lượng. Tính từ tuần sau Tết (23 – 28/2), người mua vàng nhẫn ghi nhận khoản lỗ chủ yếu khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.
Ngân hàng MBV số hóa mạnh mẽ, định hình ngân hàng hiện đại có bản sắc
Giữa xu thế số hóa mạnh mẽ của ngành tài chính, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) không chỉ đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mà còn chú trọng tạo dựng dấu ấn riêng trong từng hành trình khách hàng, để mỗi điểm chạm đều thể hiện rõ “ngân hàng hiện đại có bản sắc”.
Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã liên tục mua ròng trong cả tuần này, với tổng lượng mua là hơn 22 tấn vàng...
Nở rộ giao dịch "bạc giấy", người mua đang nắm lưỡi dao
Đà tăng nóng của giá bạc kéo theo làn sóng mua vào đang đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm bạc vật chất. Khi bên bán đặt luật chơi “trả tiền trước – nhận hàng sau”, giao dịch “bạc giấy” nở rộ, đã và đang đẩy rủi ro về phía người mua...
Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài
Sau khi giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục đảo chiều với tổng mức giảm lên tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong ngày vía Thần tài (26/2), trong phiên sáng nay (27/2), giá vàng tại các hệ thống lớn giữ xu hướng đi ngang...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: