Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/2), đạt gần mức cao nhất trong 1 tháng, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị tiếp tục ở mức cao do Mỹ và Iran kéo dài đàm phán hạt nhân. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh do lo ngại về tình trạng đình lạm có thể xảy ra ở nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng hỗ trợ đáng kể cho cú bứt phá của kim loại quý.

"HẦM TRÚ ẨN" TRƯỚC ĐÀM PHÁN HẠT NHÂN MỸ - IRAN

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 94,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,82%, chốt ở mức 5.280,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 5,5 USD/oz, tương đương tăng 6,23%, chốt ở mức 93,91 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 1%, đóng cửa ở mức 5.247,9 USD/oz.

Vàng và bạc tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò “hầm trú ẩn” vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Oman - quốc gia giữ vai trò trung gian của các cuộc thảo luận này cho biết đàm phán đã có tiến bộ, song cuộc gặp ở Geneva giữa các quan chức cấp cao từ Mỹ và Iran đã khép lại mà không có một sự đột phá nào.

Trong khi đó, hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông tiếp tục ở mức cao, đồng nghĩa rủi ro xảy ra xung đột quân sự vẫn còn lớn.

Vào ngày thứ Sáu, đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem đã cho phép nhân viên ở những vị trí không thiết yếu và gia đình của họ được sơ tán khỏi Israel để đảm bảo an toàn.

Về tình hình kinh tế Mỹ, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) lõi tháng 1 tăng 0,8% so với tháng trước, vượt xa mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Dữ liệu này, cùng với mối lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra một làn sóng sa thải, đã khiến thị trường chứng khoán Phố Wall có một phiên bán tháo, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 1,1%.

Sự dai dẳng của lạm phát và rủi ro thất nghiệp tăng đặt ra nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào đình lạm (stagflation) - tình trạng kết hợp giữa lạm phát cao và tăng trưởng trì trệ. Trong bối cảnh đó, các tài sản rủi ro bị bán mạnh và những tài sản an toàn như kim loại quý và trái phiếu kho bạc Mỹ được ưa chuộng.

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kéo lợi suất giảm xuống, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống dưới mức chủ chốt 4%, còn 3,962%.

Cùng với đó, đồng USD cũng trượt giá. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng tiền này giảm 0,15%, chốt ở mức 97,65 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,15%.

“Đang có một mối lo ngại lớn về căng thẳng địa chính trị. Rủi ro xảy ra xung đột vào cuối tuần này là lớn. Nên nhà đầu tư đổ xô mua tài sản an toàn”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng, mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng có thể là mức 5.450 USD/oz, và mức hỗ trợ là gần 5.120 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

VÀNG TĂNG THÁNG THỨ 7 LIÊN TIẾP

Tuy nhiên, lạm phát nóng hơn dự báo có thể làm suy yếu triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất, đặt ra bất lợi đối với giá vàng. Thị trường hiện đặt cược khả năng chỉ khoảng 42% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,4 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.101,3 tấn vàng. Quỹ đã liên tục mua ròng trong cả tuần này, với tổng lượng mua là hơn 22 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương 166,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.820 đồng (mua vào) và 26.230 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Trong tháng 2 này, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 0,8%, đánh dấu tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Giá vàng thế giới quy đổi tăng khoảng 13 triệu đồng/lượng trong cùng khoảng thời gian.