Biên đội tàu hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng

Hai tàu hải quân Mỹ USS Tripoli (LHA-7) và USS Robert Smalls (CG-62), cùng hơn 2.300 sĩ quan, thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) tối 8/12, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài bốn ngày. Đoàn do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7, dẫn đầu...

Lễ đón đoàn tàu được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa, với sự tham dự của đại diện UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân và các cơ quan chức năng. Phía Mỹ có sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ và chỉ huy các tàu trong biên đội.

Đại diện UBND TP. Đà Nẵng đón tiếp đoàn Hải quân Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ảnh: Quang Hiếu

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới thuộc lớp America, có khả năng triển khai máy bay chiến đấu F-35B và nhiều loại trực thăng phục vụ nhiệm vụ đổ bộ đường không, hỗ trợ tác chiến và cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó, USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, được trang bị hệ thống vũ khí và cảm biến hiện đại, đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không, chống ngầm và hộ tống.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli hoạt động trên biển - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Tàu tuần dương tên lửa USS Robert Smalls - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng (8–11/12), thủy thủ đoàn hai tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác: chào xã giao lãnh đạo thành phố và lực lượng quân sự địa phương; trao đổi chuyên môn và giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam; thăm Làng Hy Vọng và giao lưu với sinh viên các trường đại học; tìm hiểu văn hóa, du lịch của thành phố.

Chuyến thăm của biên đội tàu hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển theo khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và khẳng định vai trò của Đà Nẵng như điểm đến quan trọng trong các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh – quốc phòng.