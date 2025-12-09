Biên đội tàu hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng

Giá vàng trong nước và thế giới
Hai tàu hải quân Mỹ USS Tripoli (LHA-7) và USS Robert Smalls (CG-62), cùng hơn 2.300 sĩ quan, thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) tối 8/12, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài bốn ngày. Đoàn do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7, dẫn đầu...
Lễ đón đoàn tàu được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa, với sự tham dự của đại diện UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân và các cơ quan chức năng. Phía Mỹ có sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ và chỉ huy các tàu trong biên đội.
USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới thuộc lớp America, có khả năng triển khai máy bay chiến đấu F-35B và nhiều loại trực thăng phục vụ nhiệm vụ đổ bộ đường không, hỗ trợ tác chiến và cứu trợ nhân đạo.
Trong khi đó, USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, được trang bị hệ thống vũ khí và cảm biến hiện đại, đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không, chống ngầm và hộ tống.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng (8–11/12), thủy thủ đoàn hai tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác: chào xã giao lãnh đạo thành phố và lực lượng quân sự địa phương; trao đổi chuyên môn và giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam; thăm Làng Hy Vọng và giao lưu với sinh viên các trường đại học; tìm hiểu văn hóa, du lịch của thành phố.
Chuyến thăm của biên đội tàu hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển theo khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và khẳng định vai trò của Đà Nẵng như điểm đến quan trọng trong các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh – quốc phòng.
Hà Tĩnh khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và vươn lên đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp chủ lực và thị trường dịch vụ – du lịch sôi động đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trong đó ưu tiên sử dụng trụ sở cơ quan dôi dư và bố trí quỹ đất tại khu đô thị, khu công nghiệp để mở rộng mạng lưới trường lớp…
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...
Dự án Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được tỉnh đề xuất đặt tại Liêm Tuyền – Bình Lục – Bình Mỹ, quy mô 664ha, vốn đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, hướng đến phục vụ 5–10 triệu hành khách mỗi năm...
Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: