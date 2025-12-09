Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Biên đội tàu hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng

Đào Ngọc Anh

09/12/2025, 10:41

Hai tàu hải quân Mỹ USS Tripoli (LHA-7) và USS Robert Smalls (CG-62), cùng hơn 2.300 sĩ quan, thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) tối 8/12, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài bốn ngày. Đoàn do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7, dẫn đầu...

VnEconomy

Lễ đón đoàn tàu được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa, với sự tham dự của đại diện UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân và các cơ quan chức năng. Phía Mỹ có sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ và chỉ huy các tàu trong biên đội.

Đại diện UBND TP. Đà Nẵng đón tiếp đoàn Hải quân Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ảnh: Quang Hiếu
Đại diện UBND TP. Đà Nẵng đón tiếp đoàn Hải quân Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ảnh: Quang Hiếu

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới thuộc lớp America, có khả năng triển khai máy bay chiến đấu F-35B và nhiều loại trực thăng phục vụ nhiệm vụ đổ bộ đường không, hỗ trợ tác chiến và cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó, USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, được trang bị hệ thống vũ khí và cảm biến hiện đại, đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không, chống ngầm và hộ tống.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli hoạt động trên biển - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ
Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli hoạt động trên biển - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ
Tàu tuần dương tên lửa USS Robert Smalls - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ
Tàu tuần dương tên lửa USS Robert Smalls - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng (8–11/12), thủy thủ đoàn hai tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác: chào xã giao lãnh đạo thành phố và lực lượng quân sự địa phương; trao đổi chuyên môn và giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam; thăm Làng Hy Vọng và giao lưu với sinh viên các trường đại học; tìm hiểu văn hóa, du lịch của thành phố.

Chuyến thăm của biên đội tàu hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển theo khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và khẳng định vai trò của Đà Nẵng như điểm đến quan trọng trong các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh – quốc phòng.

Đà Nẵng đón ba tàu chiến Ấn Độ, tăng cường giao lưu hữu nghị

10:40, 25/07/2025

Đà Nẵng đón ba tàu chiến Ấn Độ, tăng cường giao lưu hữu nghị

Từ khóa:

chuyến thăm hải quân Mỹ Đà Nẵng hợp tác quốc phòng

Đọc thêm

Hà Tĩnh: Duy trì mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, dẫn đầu Bắc Trung Bộ năm 2025

Hà Tĩnh: Duy trì mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, dẫn đầu Bắc Trung Bộ năm 2025

Hà Tĩnh khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và vươn lên đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp chủ lực và thị trường dịch vụ – du lịch sôi động đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trong đó ưu tiên sử dụng trụ sở cơ quan dôi dư và bố trí quỹ đất tại khu đô thị, khu công nghiệp để mở rộng mạng lưới trường lớp…

Thanh Hóa tăng trưởng mạnh, củng cố vị thế đầu tàu kinh tế Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa tăng trưởng mạnh, củng cố vị thế đầu tàu kinh tế Bắc Trung Bộ

Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...

Đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng cho dự án sân bay quốc tế Ninh Bình

Đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng cho dự án sân bay quốc tế Ninh Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được tỉnh đề xuất đặt tại Liêm Tuyền – Bình Lục – Bình Mỹ, quy mô 664ha, vốn đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, hướng đến phục vụ 5–10 triệu hành khách mỗi năm...

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù phát triển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù phát triển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Đầu tư

2

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

An sinh

3

Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiêu điểm

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm tới 800 nghìn đồng/lượng

Tài chính

5

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy