Biến động Bitcoin hiện tại gợi nhớ đáy lịch sử tháng 3/2020 và 12/2018

Theo CoinMarketCap, hơn 8% tổng lượng Bitcoin lưu thông đã được chuyển dịch trong vòng một tuần qua. Một con số được giới phân tích nhận định là một trong những biến động lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử Bitcoin.

“Cuộc di cư” số lượng lớn Bitcoin diễn ra ngay trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị công bố quyết định lãi suất tháng 12, khiến thị trường càng thêm nhạy cảm và dễ dao động.

Ông Joe Burnett, Giám đốc Chiến lược Bitcoin tại Semler Scientific, cho biết đợt điều chỉnh giá gần đây đã thúc đẩy dịch chuyển Bitcoin chưa từng thấy.

Trong quá khứ, những lần biến động lớn ở quy mô tương tự từng xảy ra vào tháng 3/2020, khi Bitcoin chỉ quanh 5.000 USD và tháng 12/2018, khi giá lùi về vùng 3.500 USD. Đáng chú ý, cả hai thời điểm này đều trùng khớp với giai đoạn tạo đáy trước khi thị trường bước vào chu kỳ tích lũy và sau đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Dù vậy, dữ liệu phân tích cho thấy khoảng một nửa lượng Bitcoin dịch chuyển tuần qua xuất phát từ hoạt động điều chỉnh nội bộ của Coinbase Wallet, khiến bức tranh thị trường chung cần được nhìn nhận thận trọng hơn.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện vẫn trong trạng thái “đứng giữa lằn ranh”, khi tâm lý nhà đầu tư liên tục dao động theo những tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng Fed hạ lãi suất.

Ông Nic Puckrin, đồng sáng lập nền tảng The Coin Bureau, nhận định Fed “nắm giữ chìa khóa” cho diễn biến cuối năm của Bitcoin.

Theo dữ liệu kỳ vọng của thị trường, xác suất Fed hạ 25 trong cuộc họp tháng 12 đã tăng lên 82%, so với mức 50% chỉ một tuần trước. Chính sự kỳ vọng này được cho là đã góp phần giúp Bitcoin hồi phục từ vùng 82.000 USD lên 87.000 USD.

Puckrin dự báo càng đến gần cuộc họp ngày 10/12, thị trường càng căng thẳng. “Tùy thuộc vào lập trường của Fed, chúng ta có thể chứng kiến ‘mùa Giáng sinh xanh’ hoặc một đợt bán tháo cuối năm”, Nic Puckrin dí dỏm.

Chỉ trong 10 ngày, giá Bitcoin đã lao dốc 23%, mất hơn 24.000 USD và rơi xuống đáy khoảng 82.000 USD vào hôm thứ sáu tuần trước. Sau đó, giá Bitcoin đã có thời điểm bật tăng trở lại, có lúc chạm 89.000 USD trong phiên tối thứ hai, nhưng nay lại lùi về khoảng 87.000 USD.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy mức độ dịch chuyển nguồn cung như hiện nay chỉ xuất hiện hai lần trong 7 năm qua và đều rơi vào giai đoạn thị trường gấu (giai đoạn giá tài sản giảm mạnh và kéo dài). Điều này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng biến động lần này có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng.

Còn nếu nhìn lại diễn biến trong quá khứ, tháng 11 thường là “tháng vàng’’ của Bitcoin, với mức lợi nhuận trung bình lên tới 40,82%, cao nhất trong năm. Tương tự, tháng 10 cũng thường mang lại mức tăng gần 20%, nhưng năm nay lại đóng cửa với mức giảm 3,69%.

Những người nắm giữ ngắn hạn (dưới 155 ngày) đang có giá vốn trung bình khoảng 86.787 USD. Nhiều nhà đầu tư đã mua vào quanh vùng 106.000–118.000 USD hiện phải chấp nhận bán lỗ.

Nhóm phân tích của Bitfinex cho rằng sự sụt giảm mạnh quanh các ngưỡng này đến từ việc dòng tiền mua vào trước đó quá lớn, hình thành một nhóm các nhà đầu tư yếu tâm lý đang lần lượt tháo chạy.

Từ bối cảnh này, Bitfinex phác họa hai kịch bản. Một là nhu cầu mới sẽ quay trở lại đủ mạnh để kéo thị trường phục hồi. Hai là Bitcoin sẽ bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài, thậm chí có thể sâu hơn trước khi hình thành chu kỳ tăng mới.

Tuy nhiên, trái với những dự báo tiêu cực, một số tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Dữ liệu từ Santiment cho thấy lượng ví nắm giữ tối thiểu 100 BTC đã tăng 0,47%, thêm 91 ví mới kể từ ngày 11/11, dấu hiệu cho thấy nhóm “cá voi’’ bắt đầu trở lại.

Khi mà thị trường vẫn trong trạng thái biến động, những dự đoán trái ngược nhau là điều dễ thấy của những tên tuổi “máu mặt” trong thị trường tiền điện tử.

Còn theo diễn biến hàng năm, tháng 12 vốn là giai đoạn khá yên ả đối với Bitcoin, với mức tăng giá trung bình chỉ 4,75% kể từ năm 2013.