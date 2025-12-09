Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

Tiến Hải

09/12/2025, 10:16

Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.

FRIENDS OF THE HOUSE – CUỘC HỘI NGỘ CỦA CỘNG ĐỒNG THỜI THƯỢNG

Trong văn hóa quốc tế, "Friends of the House" là danh xưng trang trọng dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng và gu thẩm mỹ tinh tế, với đặc quyền được sẻ chia những thời khắc quan trọng và là người đầu tiên thưởng lãm những biểu tượng mới trước khi công bố đại chúng. Mượn hình ảnh ấy, BIM Land trân trọng định vị các khách mời không chỉ là nhà đầu tư, mà là những tâm hồn đồng điệu cùng chung tầm nhìn và khát vọng kiến tạo một điểm đến xứng tầm quốc tế.

Tinh thần
Tinh thần "Friends of the House" được tái hiện từ không gian sự kiện đến những màn trình diễn nghệ thuật.

Vì thế, sự kiện ra mắt Aria Bay đã trở thành một "buổi trình diễn" nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi "Friends of the House" khám phá trọn vẹn chất sống mà BIM Land gửi gắm qua nhiều tầng trải nghiệm. Hành trình cảm xúc bắt đầu ngay từ sảnh đón, nơi các vị khách được chào mừng bằng những giai điệu Piano độc tấu, đánh thức đa giác quan. Tiến sâu vào bên trong, không gian sự kiện được bài trí như thảm đỏ dành riêng cho “Friends of the House” của Aria Bay, tôn vinh vị thế của những "người bạn" thân thiết.

Khi sự kiện chính thức bắt đầu, khán phòng lớn nhất tại InterContinental Halong Bay Resort đã không còn một chỗ trống. Sự góp mặt của hơn 650 khách mời cùng đại diện các đối tác phân phối là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của Aria Bay trên thị trường bất động sản cao cấp.

Những màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp từ các giọng ca hàng đầu như Hương Tràm và Trung Quân Idol không chỉ khơi dậy cảm xúc trong lòng khán giả, mà còn trở thành phép ẩn dụ hoàn hảo cho chất sống tại Aria Bay. Tại đây, giá trị sống không chỉ đo đếm bằng tiện nghi vật chất, mà được nâng tầm bằng những giá trị tinh thần và nghệ thuật thấm đẫm trong từng khoảnh khắc.

Lần đầu tiên sa bàn tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay được giới thiệu. Với quy mô tới 28m2, sa bàn tích hợp công nghệ LED ấn tượng, trở thành tâm điểm của không gian sự kiện.
Lần đầu tiên sa bàn tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay được giới thiệu. Với quy mô tới 28m2, sa bàn tích hợp công nghệ LED ấn tượng, trở thành tâm điểm của không gian sự kiện.

ARIA BAY – TỪ TẦM NHÌN DI SẢN ĐẾN BIỂU TƯỢNG "FRONT ROW LIFE"

Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật, câu chuyện về Aria Bay được mở ra bằng những chia sẻ đầy tâm huyết. "Chúng tôi không chỉ mong muốn kiến tạo một dự án đẹp, mà còn tìm lời giải cho một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để tạo ra một biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế cho Hạ Long trong thập kỷ tới?", bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Thương mại Bất động sản và MarCom BIM Group, đã chia sẻ về sự khởi nguồn của dự án bằng một trăn trở như thế.

Tổ hợp Marina Bayfront District và tòa tháp Aria Bay chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho mục tiêu ấy. Cùng sự đồng hành của các đối tác tư vấn hàng đầu thế giới, một bản quy hoạch tổng thể dành cho Marina Bayfront District và Aria Bay đã được hình thành, chứa đựng khát vọng nâng tầm chuẩn sống tại Hạ Long.

Khán phòng lớn nhất tại InterContinental Halong Bay Resort không còn một chỗ trống, với sự góp mặt của hơn 650 khách mời cùng đại diện các đối tác phân phối.
Khán phòng lớn nhất tại InterContinental Halong Bay Resort không còn một chỗ trống, với sự góp mặt của hơn 650 khách mời cùng đại diện các đối tác phân phối.

Cùng sự xuất hiện của Marina Bayfront District và Aria Bay, lần đầu tiên BIM Land giới thiệu khái niệm Front Row Life. Lấy cảm hứng từ "Hàng ghế đầu" (Front Row) tại các sàn diễn thời trang hay thánh đường nghệ thuật, đây không chỉ là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, mà còn là tuyên ngôn về vị thế của những người có tầm ảnh hưởng, biết trân trọng cái đẹp và giá trị di sản.

Bà Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: “Nếu vịnh Hạ Long là một sân khấu thiên nhiên kỳ vĩ, thì Aria Bay chính là 'Hàng ghế đầu', nơi duy nhất mà tầm nhìn không bị che khuất, và cảm xúc được chạm đến trọn vẹn nhất”.

Tòa tháp đôi Aria Bay tiếp nối hành trình kiến tạo những chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam mà BIM Land theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ qua. Tòa tháp không chỉ là điểm nhấn trên đường chân trời vịnh di sản, mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới cho phong cách sống và nghỉ dưỡng, góp phần đưa Hạ Long trở thành điểm đến mang tầm vóc toàn cầu.

Với những giá trị khác biệt ấy, Aria Bay đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, dự án đã ghi nhận mức độ quan tâm cao khi gần 70% tổng quỹ căn được khách hàng chủ động tìm hiểu và cân nhắc lựa chọn. Trong đó, tháp M nổi bật với mức độ hưởng ứng vượt trội, chạm gần ngưỡng 95%; còn tháp S – dù mới được giới thiệu chưa đầy 10 ngày – đã thu hút hơn 500 khách hàng đăng ký quan tâm (tương đương khoảng 40% quỹ căn).

Những tín hiệu tích cực này phản ánh sự đồng điệu của thị trường với tầm nhìn mà dự án theo đuổi, đồng thời củng cố vị thế ngày càng nổi bật của Aria Bay trên bản đồ bất động sản Hạ Long.

Từ khóa:

Aria Bay BIM Land

Đọc thêm

Hà Nội: Đầu tư 299 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn

Hà Nội: Đầu tư 299 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Đống Đa là 299 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm xây mới 3 khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm; 3 nhà bảo vệ; cổng khánh tiết (cổng số 1) - mặt phố Nam Đồng; 2 cổng phụ (cổng số 2, số 3) mặt phố Xã Đàn 2…

TP.Hồ Chí Minh sắp công bố bảng giá đất mới

TP.Hồ Chí Minh sắp công bố bảng giá đất mới

Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi lớn với việc công bố bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai mà còn tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả hơn cho thị trường.

Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Cư dân I-Home được nhận sổ hồng trao tay ngay trước thềm năm mới 2026, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và đồng thời cũng mở ra cho TP.HCM một mô hình Nhà nước hợp tác Doanh nghiệp giải quyết nhu cầu an sinh cho người dân.

Không thể có thị trường minh bạch nếu môi giới bất động sản thiếu năng lực chuyên môn

Không thể có thị trường minh bạch nếu môi giới bất động sản thiếu năng lực chuyên môn

Khi thị trường bất động sản phát triển trên quy mô rộng hơn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và chuẩn hành nghề ngày càng khắt khe. Vì thế, không thể kỳ vọng một thị trường minh bạch nếu người môi giới không được trang bị đầy đủ năng lực chuyên môn…

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - Nâng tầm giá trị với chứng nhận EDGE

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - Nâng tầm giá trị với chứng nhận EDGE

Ngày 5/12 vừa qua, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 vinh dự nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (tổ chức thuộc World Bank). Sự kiện có sự tham dự của đại diện IFC, chủ đầu tư dự án cùng đông đảo khách mời, đối tác và cư dân tương lai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của dự án.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Đầu tư

2

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

An sinh

3

Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiêu điểm

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm tới 800 nghìn đồng/lượng

Tài chính

5

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy