Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
Song Hà
10/09/2025, 08:28
121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu để sản xuất băng vệ sinh... bị phát hiện tại cơ sở sản xuất tỉnh Thái Nguyên.
Theo thông tin từ Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp Đội quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt xoá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
Tại thời điểm kiểm tra ngày 8/9, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.
Trong đó có 121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).
Ông N.V.L khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên ông đã đặt mua trên thị trường các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh gồm: giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy nylon. Đặc biệt cuộn nylon đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ không có hoá đơn, chứng từ, sau đó gia công sản xuất để đóng gói thành băng vệ sinh hoàn chỉnh.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh N.V.L tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, nhãn hiệu Thạch Thảo, bỉm giấy nhãn hiệu NaNu, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
