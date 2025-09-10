Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Song Hà

10/09/2025, 08:28

121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu để sản xuất băng vệ sinh... bị phát hiện tại cơ sở sản xuất tỉnh Thái Nguyên.

Kho tập kết bỉm giả bị lực lượng chức năng phát hiện.
Kho tập kết bỉm giả bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo thông tin từ Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp Đội quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt xoá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 8/9, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.

Máy móc thô sơ dùng để ép ra băng vệ sinh.
Máy móc thô sơ dùng để ép ra băng vệ sinh.

Trong đó có 121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).

Ông N.V.L khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên ông đã đặt mua trên thị trường các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh gồm: giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy nylon. Đặc biệt cuộn nylon đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ không có hoá đơn, chứng từ, sau đó gia công sản xuất để đóng gói thành băng vệ sinh hoàn chỉnh.

Nguyên phụ liệu sản xuất băng vệ sinh
Nguyên phụ liệu sản xuất băng vệ sinh

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh N.V.L tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, nhãn hiệu Thạch Thảo, bỉm giấy nhãn hiệu NaNu, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong tháng “ra quân”, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 3.114 vụ hàng hóa vi phạm

07:14, 17/06/2025

Trong tháng “ra quân”, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 3.114 vụ hàng hóa vi phạm

Sản xuất hàng giả, một doanh nghiệp tại Hưng Yên bị xử phạt 180 triệu đồng

10:53, 17/07/2025

Sản xuất hàng giả, một doanh nghiệp tại Hưng Yên bị xử phạt 180 triệu đồng

Đọc thêm

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 của Hà Tĩnh đã có bước tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ nguồn điện thương phẩm từ tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành công nghiệp Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi các lĩnh vực then chốt như: luyện thép, chế biến gỗ, đồ uống tiếp tục sụt giảm...

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% mà Chính phủ đã giao, 4 tháng cuối năm cần đạt tối thiếu 150 tỷ USD (bình quân trên 37,5 tỷ USD/tháng). Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao và vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp…

Dự kiến áp dụng giá điện 2 thành phần cho nhóm khách hàng sử dụng điện lớn từ 1/1/2026

Dự kiến áp dụng giá điện 2 thành phần cho nhóm khách hàng sử dụng điện lớn từ 1/1/2026

Theo đề xuất của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trước mắt chỉ xem xét đối tượng áp dụng là khách hàng sản xuất lớn, có sản lượng tiêu thụ điện từ 200.000 kWh/tháng trở lên đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên (là tệp khách hàng được áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp - DPPA theo quy định), chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt do phải đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống công tơ đo đếm...

Giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu

Giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em...

Petrovietnam - Trụ cột của nền kinh tế Việt Nam

Petrovietnam - Trụ cột của nền kinh tế Việt Nam

Trong không khí hân hoan cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là dịp nhìn lại những chặng đường hào hùng dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta càng thấy rõ giá trị của những trụ cột đã góp phần làm nên sức mạnh quốc gia. Một trong những trụ cột ấy chính là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - đơn vị đã đi qua nửa thế kỷ phát triển với biết bao dấu ấn.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Sắp kiểm toán EVN và Tổng công ty phát điện 2

Doanh nghiệp

2

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ, cá nhân bắt đáy

Chứng khoán

3

Các quỹ ETF ghi nhận rút ròng kỷ lục hơn một năm qua

Chứng khoán

4

Sacombank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

Tài chính

5

Chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: