Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025

Kết phiên 6/11, VN-Index giảm 12,25 điểm, tương đương 0,74% xuống mốc 1.642,64 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,55 điểm, tương đương 0,21% xuống 266,15 điểm.

Thị trường có thể sẽ bước vào các phiên dao động giằng co tích lũy biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang duy trì dao động trong kênh sideway từ 1.600-1.620 điểm đến 1.705-1.725 điểm. Thị trường có thể sẽ bước vào các phiên dao động giằng co tích lũy biên độ hẹp trước khi hướng đến vùng kháng cự kênh trên trong thời gian tới.

Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ bằng cách thiết lập các lệnh trailing stop và có thể xem xét bán trading nếu giá cổ phiếu có các thời điểm tăng mạnh trong phiên.

Đối với hoạt động mua trading T+ hoặc tăng tỷ trọng vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện nếu VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.630-1.635 điểm”.

Thị trường cho thấy xu hướng tích lũy đang diễn ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Diễn biến VN-Index hôm nay vừa giằng co vừa giảm. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,642.64 điểm, giảm hơn 12 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính, Du lịch & giải trí, Dầu khí,… giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Y tế, Xây dựng & vật liệu,… tăng nhẹ. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường cho thấy xu hướng tích lũy đang diễn ra”.

Sau nhịp giảm hôm nay, chỉ số đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.640

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau nhịp giảm hôm nay, chỉ số đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.640. Nếu thanh khoản duy trì ở ngưỡng thấp này và VN-Index chưa vượt lại 1.680, khả năng thị trường còn giằng co – tích lũy lại. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giữ tỷ trọng danh mục vừa phải, ưu tiên mã cơ bản tốt, có câu chuyện quý IV và đầu 2026; tránh đuổi giá tại các vùng kháng cự và quản trị rủi ro kỷ luật theo mốc hỗ trợ vừa nêu.

Đáng chú ý là số liệu GSO tháng 10, cả nước có gần 18,0 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 11,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2024; 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,9% và tăng 11,2%; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 24,8%; 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,5% và tăng 128,3%".

Chỉ số VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1.600 - 1.610 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 12,3 điểm, kết phiên ở mốc 1.642,6 điểm (-0,7%). Chỉ số giảm chủ yếu bởi lực bán tập trung ở nhóm Ngân hàng. Thanh khoản thị trường chỉ đạt gần 18 nghìn tỷ VND - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 2025.

Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm của chúng tôi về việc nhịp hồi phục của VN-Index có thể không kéo dài. Thanh khoản thị trường giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 2025 kèm theo sự suy yếu của các nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường đang thiếu đi động lực hồi phục tại thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, VN-Index quay đầu giảm sau khi chạm MA10 ngày cũng cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn của VN-Index. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể quay lại kiểm định hỗ trợ tại 1.600 - 1.610 trong các phiên tới. Nhà đầu tư tạm thời không nên mở mua mới và nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp”.

VN-Index vẫn có thể giữ được vùng hỗ trợ 1.600 – 1.620 điểm trong ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục và đi ngang quanh mức hiện tại. Đồng thời, tình trạng phân hóa có thể sẽ tiếp tục diễn ra, vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số VN-Index trong ngắn hạn là 1.600 – 1.620 điểm. Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn ở nhóm chỉ số Ngân hàng có chiều hướng giảm dần cho thấy chỉ số VN-Index vẫn có thể giữ được vùng hỗ trợ 1.600 – 1.620 điểm trong ngắn hạn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục và hạn chế bán ra trong giai đoạn này”.

Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay giảm điểm với thanh khoản thấp so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1.620, tương đương vùng đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, dải Bollinger đang thu hẹp dần nên khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 12 điểm trong phiên giao dịch hôm nay với thanh khoản giảm mạnh so với trung bình 20 phiên. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu cổ phiếu đang nắm giữ chạm các vùng cắt lỗ/chốt lời, và đồng thời tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: dầu khí và đầu tư công”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục vận động trong trạng thái cân bằng và tích lũy kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục vận động trong trạng thái cân bằng và tích lũy kéo dài, chờ đợi động lực cho việc hình thành xu hướng mới.

Mặt bằng điểm số duy trì ổn định với vùng hỗ trợ quan trọng 1.600 – 1.610, trong khi vùng 1.675 – 1.695 vẫn đóng vai trò kháng cự gần cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.