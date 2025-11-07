Hiện thực hóa mục tiêu 100 tỷ USD nông sản: Khi doanh nghiệp FDI và Việt Nam chung một tầm nhìn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Chu Khôi
07/11/2025, 00:27
Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa, sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trở thành yếu tố then chốt, giúp nâng cao năng lực sản xuất và giá trị cạnh tranh, phát triển xanh và xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững...
Chiều 6/11/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc với lãnh đạo ba tập đoàn lớn là De Heus, Hùng Nhơn và Heineken để thảo luận về định hướng phát triển tại Việt Nam.
Cuộc gặp gỡ này không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến phát triển xanh và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng: đạt kim ngạch xuất khẩu nông sản 100 tỷ USD vào năm 2030, tăng từ mức 62,5 tỷ USD năm 2024 và dự kiến khoảng 70 tỷ USD năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, sự tham gia của các doanh nghiệp tiên phong như De Heus là vô cùng cần thiết.
"Việt Nam, với hơn 100 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm, là một thị trường tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng sẽ đạt hai con số từ năm 2026, tạo ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và xuất khẩu", Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.
De Heus, một tập đoàn toàn cầu, đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2008 với chiến lược không chỉ sản xuất, mà còn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước và nông dân để hình thành chuỗi giá trị khép kín. Sự hợp tác giữa De Heus và Hùng Nhơn đã mang lại nhiều mô hình hiệu quả trong lĩnh vực con giống, thức ăn chăn nuôi và phát triển hệ thống trang trại hiện đại.
Hiện tại, De Heus đang mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và các nước trong khu vực như: Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Campuchia. Đặc biệt, dự án chăn nuôi và chế biến gia cầm quy mô lớn tại Tây Ninh đang hướng tới xuất khẩu thịt gà sang châu Âu, một thị trường nhập khẩu khoảng 800.000 tấn mỗi năm.
Bên cạnh đó, De Heus cũng chú trọng phát triển vùng nguyên liệu nội địa, hợp tác với các hợp tác xã và chính quyền địa phương tại Tây Nguyên để mở rộng vùng trồng ngô, với sản lượng thu mua dự kiến 100.000 tấn trong năm nay.
Hùng Nhơn, đối tác của De Heus, đã xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi đến chế biến, với hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn loại A, đảm bảo điều kiện xuất khẩu. Mô hình hợp tác này được đánh giá là hướng đi bền vững, giúp nông dân Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng ghi nhận những đóng góp của De Heus và Hùng Nhơn, đồng thời khẳng định Bộ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ rà soát, xem xét điều chỉnh chính sách cho phù hợp, tránh lãng phí tài nguyên, và đề nghị De Heus tăng cường thu mua nguyên liệu trong nước, hỗ trợ nông dân thông qua giá thu mua, giống và kỹ thuật canh tác. "Nếu giá mua nội địa cao hơn một chút so với nhập khẩu nhưng giúp hình thành vùng nguyên liệu bền vững, thì đó vẫn là hướng đi đúng", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng nhằm đảm bảo giám sát liên tục, ngăn chặn vi phạm IUU và hướng tới mục tiêu cùng cả nước vượt “thẻ vàng” của EC...
Mặc dù có những điểm sáng, việc vận hành chính quyền 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn về nguồn lực, tài chính, vướng mắc về văn bản pháp luật… đòi hỏi tiếp tục cần những giải pháp căn cơ để hoạt động phân cấp, phân quyền đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: