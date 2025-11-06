Giá vàng trong nước tăng tới 3 lần trong phiên 6/11

Ngày 6/11, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát đà tăng của giá vàng thế giới. Theo ghi nhận, trong phiên 6/11, các đơn vị kinh doanh đã tăng giá mua/bán vàng 2 - 3 lần...

Sau khi ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng trong hai phiên giảm liên tiếp (4-5/11); giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều tăng mạnh.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết vàng miếng SJC ở mức 145,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng. Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều và duy trì đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 146,4 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng. Chốt phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (5/11), giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng mức tăng trên, giá vàng miếng SJC bán ra tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra niêm yết lần lượt ở mức 146,9 triệu đồng/lượng; 145,4 triệu đồng/lượng và 147,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào. Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 147 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 6/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng nhẫn. Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá, dao động từ 600 nghìn – 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,1 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mứuc 143,3 triệu – 145,8 triệu đồng/lượng. Kết phiên mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 5/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền của Công ty Ngọc Thẩm và Công ty Ngọc Hải. Riêng tại Công ty Ngọc Thẩm, Thanh tra phát hiện doanh nghiệp không thu thập hoặc thu thập thiếu thông tin nhận biết khách hàng trong 1.662 giao dịch, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền và chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về khách hàng. Ngoài ra, một số bảng kê mua bán hàng hóa do công ty lập chưa rõ thông tin người bán, một số giao dịch không khớp với thực tế phát sinh. Do đó, Công ty Ngọc Thẩm bị phạt hành chính 1,025 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI niêm yết ở mức 144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Tại PNJ, sau khi ghi nhận tổng mức tăng là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá vàng nhẫn mua vào tại thương hiệu này niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng. Chốt phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này cũng ghi nhận duy nhất 3 nhịp điều chỉnh tăng lên tiếp trong phiên ngày 6/11.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng

Sang phiên chiều, thương hiệu này tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 145,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) Kết phiên, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định ở mức giao dịch trên.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp trong phiên ngày 6/11 với tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo mở cửa phiên ở mức 145 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu vẫn niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,8 triệu – 148,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 6/11 so với phiên 5/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau hai nhịp điều chỉnh tăng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau nhịp đi ngang trong phiên sáng, tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 144,8 triệu – 147,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, Phú Quý tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu cũng ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 142 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Chốt phiên, Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 2 triệu đồng/lượng.